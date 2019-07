Mimarlık sanat yönümü besledi

Resimlerimin içinde mimari var

Resim yapmaya ilkokul zamanlarında öğretmenlerinin desteği ile başlayan Kayıkçı, bu anlamda gerçek eğitimini liseye giderken almış.

“Mimar Sinan’dan mezun üç hocanın elinden geçtim. O zaman karakalem, pastel, yağlı boya eğitimleri aldım. En son sulu boya ve karakalemde karar kıldım. Malzemeleri her yere taşıyabiliyorum ve daha pratik. Aslında tekniği diğerlerine göre daha zordur.” diyen Kayıkçı, tamamıyla soyut çalışmalar yapmıyor. Çizmek istediği herşeyi detaylandırmadan soyut olarak resmettiğini belirten Kayıkçı, şu anda yetişkinler için sulu boyaya giriş atölyesi yapıyor. Daha önce karma sergilere katıldığını ancak kişisel bir sergi açma niyetinin olmadığını söyleyen genç sanatçı, sözlerine şöyle devam ediyor, “İstanbul’un semtlerini sulu boya ile çalışmak istiyorum. Ama klasik tarzda değil. İlistürasyonla birlikte mimariyi de işin içine katarak bir kitap baskısı yapmak istiyorum. Bu tarz kitaplar var. I am Milan, I am London gibi... Hatta bu amaçla Kuzguncuk sokaklarını resmettim. Sulu boya içinde de mimarlık var aslında. Çok figür odaklı, insan, hayvan odaklı çalışmıyorum. Sulu boya ile binaları çalışıyorum.” Okuldan mezun olduktan sonra bir süre çeşitli firmalarda çalışan ve şu anda da aktif olarak iç mimar olarak proje danışmanlığı yapan Kayıkçı, aynı zamanda çocuklara ve yetişkin kadınlara piyano dersleri veriyor. Çocukların mutlaka bir uğraşı olması gerektiğine değinen Kayıkçı, “Hayat inişli, çıkışlı. Kötü günlerde sarılacağınız mutlaka bir uğraşınız olmalı. Bunlar aynı zamanda terapi” diyor.

Doğu’nun ezgilerini piyanoda çıkarmak zor