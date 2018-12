Moda dergisi ama nasıl?

Müslüman kadınların örtüleriyle kamusal alana giderek daha yoğun biçimde dahil olması ‘muhafazakar giyim’de talep artışı meydana getirdi. Sosyal medya kullanımının yükselişiyle tüm dünyanın dikkatini çeken Müslüman bloggerların giyinme stilleri uluslararası moda endüstrisi için yepyeni bir keşif alanına dönüştü. İlk etapta artan bu talebe cevap vermek için modaya ve tasarıma eğilimli Müslüman genç ve kreatif tasarımcılar ortaya çıktı ve muhafazakar giyim sektörü kendi sınırlarını aştı.

Moda dünyası ‘modest fashion’ adını verdiği bu yeni akımı, kendi dinlerinden ve yaşam biçimlerinden farklı olmasına rağmen yakın kadraja aldı. Uluslararası moda endüstrisinin önemli bir parçası olan Müslüman kadınlar sektörün hızla değişen normalarına doğru koşmaya başladılar. Bu sebeple her İslam ülkesinde muhafazakar modayı anlatan çeşitli dergiler yayınlanmaya başladı. Bloggerlar, Instagram fenomenleri, dergiler derken Müslüman olarak nitelenen ama İslamla ne kadar bağdaştığı konusunda tartışmalara yol açan bir çeşitlilik ortaya çıktı. Müslüman kadınlar moda alanında daha çok söz sahibi olurken giderek kimliksizleşmeye başladılar. Global trendlerden etkilenirken ülkeler ve inançlar arası farklar gittikçe elimine edilir oldu.

MODA SADECE SÜSLENMEK DEĞİLDİR

Dünyanın çoğunluğunu oluşturan Müslümanların moda endüstrisinin ötesinde estetik, sanat ve kültürel değerleriyle birlikte anlatılması artık kaçınılmaz. Gerek Türkiye’de gerek diğer Müslüman ülkelerde birçok moda dergisi hızla piyasaya giriş yaptı. Kimlik arayışında olan Müslüman kadınlar için bir fırsat gibi görünen bu atılımlar ciddi zararlara da yol açtı. Asıl amaçları ticari olan bu yayınlar, sektördeki açığı gören fakat bu alanda herhangi bir deneyimi olmayan girişimciler tarafından piyasaya sürüldü. İşin ehli kişiler yerine takipçi sayısı kriter alınınca işini sadece süslenmek ve makyaj yapmak ekseninde döndüren, stil anlamında bir kimliği, hikayesi olmayan ve toplumu maalesef yanlış yönlendiren isimlerle karşı karşıya kaldık. Oysa dergicilik bir keşiftir. Moda da keşiflerden doğar. Hikayesi olan markalaşır. İlham verir. Eğer modayı sadece süslenmek olarak algılarsanız tüketimden ve kısa süreli şöhretten başka birşeye hizmet etmiş olmazsınız. Ve siz de hızla tüketilirsiniz.

GENÇ MÜSLÜMANLARA İLHAM KAYNAĞI OLMAK MÜMKÜN

Bu günlerde yeni bir muhafazakar derginin haberini aldım. Hijab in Style muhafazakar moda yayıncılığının boşluğunu keşfetmiş ve farklı bir soluk getirme heyecanıyla çıkmış bir dergi. ABD’de de yayınlanan uluslararası derginin ilk sayısının beni heyecanlandırdığını söyleyemem. Ancak derginin uluslararası olması ve ingilizce yayınlanması yerinde bir karar. Piyasada çok yeni olan derginin her sayısıyla ivmeyi yükselteceğini umuyorum. Globalleşmeye doğru giden muhafazakar moda endüstrisinin kimlik arayışı sorununa deva olacak bir yayına öylesine ihtiyacımız varki. Peki nasıl olmalı muhafazakar bir moda dergisi? Öncelikle şunu kabul etmek gerek. Modayı biz oluşturmuyoruz. Moda endüstrisi doğuşundan bugüne başta Paris olmak üzere Batı dünyasının tekelinde. Biz modanın uygulayıcılarıyız. Ancak her kesim kendi kültürü ve inancı çevresinde bunu doğru uyguladığı takdirde özenti olmaktan kurtulup şık, doğal ve sahip olduğu değerlerle harmanlanmış bir stile imza atmış olur.

Muhafazakar moda dergisi giyim ve din algısının estetik ve sanat üretmekte kısıtlayıcı değil aksine daha geniş perspektiflere ulaşılabileceğini gösterebilmelidir. Instagram ünlülerinin sınırlarından çıkarak dünyanın her yerinde sanat, moda, mimari, müzik gibi başlıca konularda özgün işler yapan isimlerin peşine düşüp onlarla röportajlar yaparak dünyadaki bilhassa genç Müslüman kuşağa ilham olunmalı. Yayıncılık dünyaya yeni bir şey katıyorsanız kalıcılık getirir. Muhafazakar moda dergisi hızlı tüketimin bir parçası olmak yerine, global moda endüstrisine ilham verecek kadar zengin bir içeriğe sahip olmalıdır. Muhazakarlıktan yola çıkıp ünlü olan isimler değil, işiyle öne çıkan, yaptıklarıyla dünyaya değer katan, yenilikçi ve sonrasında Müslüman bir kimliğe sahip olduğu keşfedilmiş isimlerle dolmalı sayfalar. Böylece modanın kültürlerden beslenen çok önemli bir olgu olduğunu gösterebiliriz. Ki bugün Müslümanların böyle bir motivasyona ihtiyacı var.