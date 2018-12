Müslüm Baba’dan Sebastião Salgado’ya biyografik filmler

RAMAZAN DEMİRLİ: SCHİNDLER’İN LİSTESİ SOYKIRIMI AKLIMA KAZIMAMA SEBEP OLDU

Bir Geyşa’nın Anıları / Memories Of A Geisha filminde güç savaşının daha çocukluktan başlaması ve o küçücük kızın hayata tutunabilmek için işkence niteliğindeki yaşam tarzını benimseme çabası beni çok etkiledi. Beni etkileyen diğer bir film de Trumbo. Bu film bana “Eğer doğru yoldaysan vazgeçme, bahaneler üretme. Her zaman yeni bir yol vardır,” diyor. Trumbo ve arkadaşlarının kara listeyle mücadelesi, o listeyi paramparça etmesi ve bunu en iyi bildiği şeyi yaparak, senaryo yazarak yapması önemlidir. Çünkü biz yazdıkça var oluruz. Başarılı bulduğum bir diğer biyografi filmi Lion. Düşünsenize sadece beş yaşındasınız ve Hindistan gibi bir coğrafyada kayboluyorsunuz. Sonra bir gün Avustralya’da uyanıyorsunuz. Filmin kahramanı küçük Saroo beni öyle etkiledi ki peşinden bir an ayrılmadan onunla birlikte oradan oraya koştum durdum. Yönetmen eleştirileri, Oscar dedikoduları filmle aramdaki etkileşimi hiç etkilemedi. Ben galiba duygulara fazlasıyla önem veriyorum. Yine Can Dostum / The Intouchables filminde de gerçekte son derece sıkıntılı ve sarsıcı bir durumun böyle naif ve mizahi bir dille anlatılması oldukça hoşuma gitmişti. Ayrıca ön yargıları ortadan kaldırdığınızda hayat sadece kendiniz için değil, herkes için daha yaşanılası bir hâl almaya başlar. İster bir aristokrat olun, ister siyahi bir işçi… Son olarak Schindler’in Listesi filmi soykırıma dair izlediğin ilk filmdi ve soykırım kelimesini aklıma kazımama sebep oldu.