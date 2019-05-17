Müzede bir gün

Yüzyıllardır birçok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu adeta bir açıkhava müzesi görünümünde. Devlete bağlı müzelerin yanı sıra hem özel kişiler, vakıflar hem de belediyeler tarafından hizmete açılan çok sayıda müze de mevcut. Ülkemizde farklı temalara sahip 450’ye yakın müze bulunuyor. Son yıllarda artış gösteren özel müzelerin teknolojiden faydalanarak tasarlanması ise dikkat çekiyor. Tabi müze açmak için belli şartları sağlamak gerekiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı sitesinde yer alan bilgiye göre; “Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilerle vakıflar, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 26. Maddesi doğrultusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan izin almak şartıyla, kendi hizmet konularının veya amaçlarının gerçekleştirilmesi için her çeşit taşınır kültür varlığını içeren müzeler kurabilirler. Şubat 2019 itibariyle Bakanlığa bağlı 258 özel müze faaliyet gösteriyor. Bir de Bakanlığa bağlı olmayan özel müzeler var. Biz de size müzeler haftasında farklı deneyimler yaşatacak müzelerden bir seçki yaptık.

HANIM SULTANLAR MÜZESİ

Üsküdar, Osmanlı döneminde bilad-ı selase yani üç belde olarak bilinen İstanbul’un üç önemli yerleşim yerinden biri. Bundan dolayı da Osmanlı hanım sultanlarının her zaman ilgi odağı olmuş. Tarihe imza atan hanım sultanların şehri Üsküdar’da, bu yıl 3.sü düzenlenen İz Bırakan Kadınlar Zirvesi kapsamında Hanım Sultanlar Müzesi açıldı. Hürrem Sultan, Kösem Sultan, Mihrimah Sultan gibi tarihe iz bırakan otuz sultandan izler taşıyan sergi, Osmanlıların hem gündelik hayatını hem de saray hayatını yansıtan koleksiyonları barındırıyor. Üsküdar Hanım Sultanlar Müzesi, bugün her yaştan ziyaretçi için tarihle sanatın buluştuğu zarif bir müze olarak vatandaşlara kapılarını açıyor.

ZAMAN MÜZESİ

Konya Selçuk Belediyesi tarafından 2014 yılında restore edilen Sille Şapeli bugün Zaman Müzesi olarak ağırlıyor misafirlerini. Asırlar öncesinde zamanı belirlemek için kullanılan güneş saatlerinden usturlaba, köstekli saatlere kadar ilginç objeler Türkiye’nin ilk ve tek Zaman Müzesi’nde ziyaretçileri bekliyor. Müzenin ilgi çeken eserleri arasında; Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait özel tasarım saatler, Osmanlı paşaları tarafından düzenlenen ve genel kullanıma tanzim edilen ruznameler, altın, gümüş köstekli cep saatleri, Roma dönemine ait arkeolojik güneş saati örneği yer alıyor.