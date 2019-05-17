Müzede bir gün
18-24 Mayıs ülkemizde Müzeler Haftası olarak kutlanıyor. Biz de bunu fırsat bilerek sizler için ülkemizin farklı noktalarında yer alan belki de daha önce gitmediğiniz veya ilginizi çekmemiş olan müzelerden bir seçki yaptık. Müzede bir gün geçirmek isteyenler için önerilerimiz haberimizde…
- MERVE YILMAZ ORUÇ
Yüzyıllardır birçok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu adeta bir açıkhava müzesi görünümünde. Devlete bağlı müzelerin yanı sıra hem özel kişiler, vakıflar hem de belediyeler tarafından hizmete açılan çok sayıda müze de mevcut. Ülkemizde farklı temalara sahip 450’ye yakın müze bulunuyor. Son yıllarda artış gösteren özel müzelerin teknolojiden faydalanarak tasarlanması ise dikkat çekiyor. Tabi müze açmak için belli şartları sağlamak gerekiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı sitesinde yer alan bilgiye göre; “Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilerle vakıflar, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 26. Maddesi doğrultusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan izin almak şartıyla, kendi hizmet konularının veya amaçlarının gerçekleştirilmesi için her çeşit taşınır kültür varlığını içeren müzeler kurabilirler. Şubat 2019 itibariyle Bakanlığa bağlı 258 özel müze faaliyet gösteriyor. Bir de Bakanlığa bağlı olmayan özel müzeler var. Biz de size müzeler haftasında farklı deneyimler yaşatacak müzelerden bir seçki yaptık.
HANIM SULTANLAR MÜZESİ
Üsküdar, Osmanlı döneminde bilad-ı selase yani üç belde olarak bilinen İstanbul’un üç önemli yerleşim yerinden biri. Bundan dolayı da Osmanlı hanım sultanlarının her zaman ilgi odağı olmuş. Tarihe imza atan hanım sultanların şehri Üsküdar’da, bu yıl 3.sü düzenlenen İz Bırakan Kadınlar Zirvesi kapsamında Hanım Sultanlar Müzesi açıldı. Hürrem Sultan, Kösem Sultan, Mihrimah Sultan gibi tarihe iz bırakan otuz sultandan izler taşıyan sergi, Osmanlıların hem gündelik hayatını hem de saray hayatını yansıtan koleksiyonları barındırıyor. Üsküdar Hanım Sultanlar Müzesi, bugün her yaştan ziyaretçi için tarihle sanatın buluştuğu zarif bir müze olarak vatandaşlara kapılarını açıyor.
ZAMAN MÜZESİ
Konya Selçuk Belediyesi tarafından 2014 yılında restore edilen Sille Şapeli bugün Zaman Müzesi olarak ağırlıyor misafirlerini. Asırlar öncesinde zamanı belirlemek için kullanılan güneş saatlerinden usturlaba, köstekli saatlere kadar ilginç objeler Türkiye’nin ilk ve tek Zaman Müzesi’nde ziyaretçileri bekliyor. Müzenin ilgi çeken eserleri arasında; Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait özel tasarım saatler, Osmanlı paşaları tarafından düzenlenen ve genel kullanıma tanzim edilen ruznameler, altın, gümüş köstekli cep saatleri, Roma dönemine ait arkeolojik güneş saati örneği yer alıyor.
BAKLAVA MÜZESİ
Sıra geldi en tatlı müzeye… Göz hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Oğuzhan Saygılı tarafından gastronomi şehri Gaziantep’te açılan Baklava Müzesi, tarihi Millet Hanı içerisinde ziyaretçilerini bekliyor. Saygılı’nın Almanya’da gördüğü Çikolata Müzesi’nden esinlenerek açtığı atölye geçen yıl müze statüsü kazanmıştı. Atölyede, ziyaretçiler haftanın 6 günü baklava yapımının aşamalarını izleyerek, üretilen tatlıları tadabiliyor.
SAÇ MÜZESİ
Bir aşk hikâyesinin varabileceği en ilginç nokta, Kapadokya’da bulunan Saç Müzesi. Avanos’ta bulunan Saç Müzesi’nin oldukça ilginç bir hikâyesi var. Müzenin sahibi olan Avanoslu çömlek ustası Galip Körükçü, 35 sene önce Kapadokya’da tanıştığı Fransız bir kadından çok etkilenmiş ve aralarında duygusal bir bağ oluşmuş. Körükçü, 3 ay sonra Fransa’ya dönmek zorunda olan sevdiğinden ayrılmanın zorluğunu yaşarken kendisinden bir tutam saç istemiş ve saçı atölyenin duvarına asmış. Gel zaman git zaman duvardaki saçın hikâyesini dinleyen her kadın da hikâyeden etkilenerek saçlarından bir tutam kesip Galip Körükçü’ye bırakmış. O günden bugüne dev bir koleksiyon oluşmuş. 1979’dan beri 16 bin saç örneğine ulaşan müze 1998 yılında Guiness Rekorlar Kitabı’na girmiş.
ÖZEL YÖRÜK MÜZESİ
Yaklaşık 4000 m²’lik bir alana kurulan Özel Yörük Müzesi, 2017 yılında açıldı. Müzede yörük yaşantısını, gelenek ve göreneklerini ziyaretçilere en iyi şekilde tanıtmak ve müzenin açık hava sergilerini daha anlaşılır kılmak için heykellerle canlandırmalar yapılmış. Yörük göçü, hayvancılık ve yörük kültürünün önemli bir eğlencesi olan yağlı güreş sporu da ziyaretçilere tanıtılıyor. Müzenin açık hava sergi alanında 3 tip Yörük çadırı var. Yörük kültürünü yaşayabileceğiniz müzeyi haftanın her günü 8.30 ila 17.30 arasından ücretsiz olarak ziyaret edebilirsiniz.
BAKSI MÜZESİ
Eski adıyla Baksı, bugünkü adıyla Bayraktar Köyü’nde yükselen bu sıra dışı Müze, çağdaş sanat ve geleneksel el sanatlarına aynı çatı altında yan yana, iç içe yer veriyor. Sergi salonları, depo müze, atölyeler, konferans salonu, kütüphane ve konukevi ile 40 dönümlük bir araziye yayılan Baksı Müzesi, Bayburt doğumlu sanatçı ve akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan’ın bireysel düşü olarak 2000 yılında filizlendi. Bu proje Hüsamettin Koçan’ın doğduğu topraklara yaşam birikimini taşıma çabası sonucunda ortaya çıktı. Koçan, bu fikri hayata geçirmek için 2005 yılında Baksı Kültür Sanat Vakfı’nı kurdu. Daha sonra gönüllülerin katkısıyla yıllar içinde toplumsal bir projeye dönüştü ve müzenin ana binası 2010 yılında tamamlandı. 2012 yılında müzenin yeni sergi salonu olan Depo Müze sanatseverlerle buluştu. Şu anda müzede devam eden bir sergi var. Yönetmen, senarist ve fotoğraf sanatçısı Nuri Bilge Ceylan, eserleriyle Baksı Müzesi’ne konuk oluyor. “Nuri Bilge Ceylan Baksı’da” adlı sergiyi 25 Ağustos’a kadar görebilirsiniz.
AÇIK HAVA BUHARLI LOKOMOTİF MÜZESİ
Çamlık Açık Hava Buharlı Lokomotif Müzesi, demir yolu ve kara yolu ile Selçuk’a 7 km uzaklıkta. 160 dönüm arazi üzerine kurulan müze, 1991 yılında ziyarete açıldı. Müzede Alman, İngiliz, Fransız, Amerikan, İsveç ve Çekoslovak yapımı 30 adet buharlı lokomotif yer alıyor. Bunların arasında dünyada sadece iki tane bulunan ve odunla çalışan İngiliz yapımı bir lokomotif ile Hitler tarafından 2. Dünya Savaşı’nda yaptırılan üç silindirli bir lokomotif de var. En eskisi 1887, en yenisi 1952’de imal edilmiş lokomotifler oldukça bakımlı.
PTT PUL MÜZESİ
Türkiye’nin ilk pulu Cumhuriyet’in ilanından sonra basılan ay ve yıldızdan oluşan pul idi. Bu pulları ve daha fazlasını yakından görmeye ne dersiniz? Ankara Ulus’ta, 2013 yılında PTT Pul Müzesi olarak açılan tarihî bina sizi geçmişte bir yolculuğa çıkarıyor. 1926 yılında kurulan Emlak ve Eytam Bankası binasının restore edilmesiyle kurulan Müze, modern müzecilik anlayışı ile tasarlanmış. Müzede Dünya Pulları, Osmanlı Devleti Pulları, Anadolu Hükümeti Pulları, Türkiye Cumhuriyeti Pulları ve 7 ayrı temadan oluşan Tematik Pullar sergileniyor.
DELTA TEKNOLOJİ MÜZESİ
Teknoloji meraklıları bu müzeyi gezdiniz mi? Adem Yılmaz Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 2002 yılında kurulan Delta Teknoloji Müzesi, Çatalca’da bulunuyor. Müzede, son 150 yılda dünyada gelişen teknolojiyi görmek mümkün. Müze; Metal ve Ahşap İşleme, Tekstil Makinaları, Matbaa, Tarım Aletleri Teknolojisi, Otomotiv Teknolojileri, Bisiklet-Motorsiklet, Tartı Aletleri, Fotoğraf ve Bilgisayar Teknolojileri, İletişim, Radyo ve Televizyon Teknolojileri, Müzik Aletleri, Dikiş Makinaları gibi bölümlerden oluşuyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.