“Müziksiz hayat delilik olurdu”

Piyano deyince akla ilk olarak Batı müziği gelir. Ancak kendi öz müziğimiz de piyano başında hayranlık uyandıracak bir şekilde çalınabilir. Bunun en güzel örneğini ise geleneksel müziğimizi Batı müziği ile harmanlayarak sunan piyano ikilisi Selin Şekeranber ve Yudum Çetiner veriyor. Blanc et Noir, sahne isimleri. Uluslararası birçok müzik festivalinde yer alan ve dünya sahnelerinde Türk ve yabancı bestecilerin eserlerini farklı yorumlarıyla renklendiren piyanist Selin Şekeranber ve Yudum Çetiner, müzik tutkunu başarılı bir oda müziği grubu. Müzikal yolculukları 12 yaşındayken Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nde Prof. Namık Sultanov’un sınıfında başlıyor. Moskova, Almanya ve İsviçre’de devam ediyor. 2010’dan beri de ikili olarak konserler veren Selin Şekeranber ve Yudum Çetiner iki meslektaş olmalarının yanı sıra müzik eğitimlerini de birlikte almış çok iyi iki dost. Bu durum kuşkusuz müziklerine olumlu yansıyor. Yıllardır birlikte sahne alan sanatçılar ile bir araya geldik hem “HANDS” adlı yeni albümlerini hem de müzik anlayışları hakkında merak ettiklerimizi konuştuk.

GELENEKSEL MÜZİK BİZİM İÇİN ÖNEMLİ

“Müzik, bizim için seçtiğimiz bir iş değil, yaşam tarzımız. Başından beri ikimiz için de müzik çok sevdiğimiz ve ölene kadar yapmak istediğimiz bir tutkuydu. Piyano çalmak ise zamanla daha büyük bir aşka ve mutluluğa dönüştü. Bu konuyla ilgili duygularımızı en iyi anlatan büyük düşünür Nietzsche’nin şu sözüdür; ‘Müziksiz bir hayat delilik olurdu.’” diyen Yudum Hanım, müziğin sanat dalları içinde sınırsızlığın en güzel tanımı olduğunu söylüyor.

Her tür müziği çalmaktan, dinlemekten ve bunu paylaşmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren ikili geleneksel müziğimizi her zaman ön planda tutarak hem albümleriyle hem de konserleriyle seyircilere ulaştırıyorlar. Türk müziğini icra ettikleri yurt dışı konserlerinde dinleyicilerden olumlu dönüş aldıklarını dile getiren Selin Hanım şunları aktarıyor: “Yurtdışında gerçekleştirdiğimiz her konserimizin ardından dinleyiciler tanımadıkları bu değişik ritimli ve biraz melankolik müziği soruyorlar, notalarını ve CD kaydını istiyorlar. Hatta bu yüzden ilk albümümüz The Essence of Piano Duo’da yerli bestecilerimizin eserlerine ağırlık vermiştik.

ELLERİMİZ BİZİ BİZ YAPTI

Blanc et Noir’in yeni albümü “HANDS” (Eller) ise geçtiğimiz günlerde çıktı. Albümde W.A. Mozart’ın iki piyano sonatı, M. Moszkowski’nin ülkeleri anlatan süiti, D.Shostakovich’in Concertino adlı eseri, S.Rachmaninoff’un Vocalise ve Fazıl Say’ın Alla Turca adlı eserinin iki piyanoya uyarlanan versiyonu yer alıyor. Albüme neden Eller ismini koyduklarını Yudum Hanım’a soruyoruz. “Ellerimiz; duygularımızı ve düşüncelerimizi ifade etmek için kullandığımız, parmak izimizi taşıyan, her birimizi diğerinden ayırt edilebilir ve eşsiz kılan, bizi birbirimize en çok bağlayandır. Günümüz dünya düzeninde huzursuzluğun ve savaşların patlak verdiği bir dönemdeyiz ve en çok da şimdi ‘Elele’ vermemiz ve güçlenmemiz gerektiği inancındayız.” diyen Yudum hanım sözlerine şöyle devam ediyor: “Birbirinden farklı ülkelerde gerçekleştirdiğimiz konserlerde müzik, her zaman hepimizi birleştirmeyi başaran unsur oldu. Aramızdaki farklılıkları olumlu algılamak bizi renkli kıldı. Ellerimiz birleştiğinde iki piyanist çok güçlü, daha dinamik ve ses getiren iki kadına dönüştük. Müzik hem gerçek hem de manevi anlamda ellerimizin birbirine değmesini ve birbirimize yakınlaşarak güçlenmemizi sağladı. İşte bu yüzden Eller-Hands…”

Selin Şekeranber ve Yudum Çetiner, 22 Ocak’ta Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda sahne alacak. İkili Aşık Veysel’den A. Piazzolla’ya kadar geniş bir repertuar ile seyirci karşısında olacak.