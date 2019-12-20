Narcos, 7 Ocak’ta ilk kez Türk televizyonlarında

20.12.2019 18:39 - Güncelleme: 20.12.2019 18:39

Uluslararası medya kuruluşu SPI International bünyesinde yer alan önde gelen film ve dizi kanalı FilmBox, sürükleyici öyküsü ve etkileyici sahneleriyle son zamanların en başarılı dizileri arasında gösterilen Narcos’u, Türk TV izleyicilerine sunuyor. Devletlere kafa tutacak kadar güçlenen uyuşturucu baronlarının ve onlara karşı verilen kanun mücadelesinin konu edildiği Narcos’un tüm sezonları, FilmBox ayrıcalığıyla Türk televizyon izleyicileriyle buluşacak.

Narcos, seçkin TV platformları TV+ Kanal 20, KabloTV Kanal 336, D-Smart Kanal 19 ve Vodafone TV üzerinde yer alan FilmBox kanallarında, her hafta iki bölümle yayında olacak. Dizinin yeni bölümleri, 7 Ocak Salı’dan itibaren her Salı ve Perşembe, saat 21:30’da ekranlara gelecek. Cumartesi ve pazar akşamları ise, kaçıranlar için iki bölüm üst üste tekrar yayınları gerçekleşecek. Bölümler yayın sonrasında ayrıca, FilmBox Live websitesi ve uygulaması üzerinden de izlenebilecek.

Dizinin Narcos adıyla bilinen ilk üç sezonu ile Narcos: Mexico isimli dördüncü sezonu, televizyonlara FilmBox farkıyla gelecek. SPI International, Narcos’u Türkiye’nin yanı sıra Polonya, Benelüks ülkeleri ve Orta Doğu’yu kapsayan geniş bir coğrafyada da TV izleyicisine sunacak. Narcos’un ilk iki sezonunda, Pablo Escobar’ın hayatını ve suç örgütü Medellin Kartelini, üçüncü sezonunda ise bir diğer suç örgütü Cali Karteline karşı verilen kanun mücadelesini izleyeceğiz.

Narcos: Mexico isimli dördüncü sezon ise suça karşı mücadeleyi Meksika’ya taşıyor. Gerçek kişi ve olaylardan uyarlanan dizi, öykü içerisindeki iyi ve kötü karakterlerin yaşantısına da odaklanıyor. Uyuşturucu baronu Pablo Escobar, kanun adamları Javier Pena ve Steve Murphy gibi gerçek kişilerin yanı sıra, dönemin devlet yöneticileri, iş ve medya dünyası mensupları da diziye konu ediliyor.