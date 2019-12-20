İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9412
  • EURO
    6,5883
  • ALTIN
    282.506
  • BIST100
    111177
Cumartesi

Narcos, 7 Ocak’ta ilk kez Türk televizyonlarında

Son zamanların en başarılı yapımlarından Narcos, ilk kez TV izleyicisi ile buluşuyor. İzleyiciyi ilk sahnesinden başlayarak kendine kilitleyen bu sürükleyici dizi, 7 Ocak’ta FilmBox ayrıcalığı ile TV ekranlarında olacak.

20.12.2019  18:39 - Güncelleme: 20.12.2019  18:39

Uluslararası medya kuruluşu SPI International bünyesinde yer alan önde gelen film ve dizi kanalı FilmBox, sürükleyici öyküsü ve etkileyici sahneleriyle son zamanların en başarılı dizileri arasında gösterilen Narcos’u, Türk TV izleyicilerine sunuyor. Devletlere kafa tutacak kadar güçlenen uyuşturucu baronlarının ve onlara karşı verilen kanun mücadelesinin konu edildiği Narcos’un tüm sezonları, FilmBox ayrıcalığıyla Türk televizyon izleyicileriyle buluşacak. 

Narcos, seçkin TV platformları TV+ Kanal 20, KabloTV Kanal 336, D-Smart Kanal 19 ve Vodafone TV üzerinde yer alan FilmBox kanallarında, her hafta iki bölümle yayında olacak. Dizinin yeni bölümleri, 7 Ocak Salı’dan itibaren her Salı ve Perşembe, saat 21:30’da ekranlara gelecek. Cumartesi ve pazar akşamları ise, kaçıranlar için iki bölüm üst üste tekrar yayınları gerçekleşecek. Bölümler yayın sonrasında ayrıca, FilmBox Live websitesi ve uygulaması üzerinden de izlenebilecek. 

Dizinin Narcos adıyla bilinen ilk üç sezonu ile Narcos: Mexico isimli dördüncü sezonu, televizyonlara FilmBox farkıyla gelecek. SPI International, Narcos’u Türkiye’nin yanı sıra Polonya, Benelüks ülkeleri ve Orta Doğu’yu kapsayan geniş bir coğrafyada da TV izleyicisine sunacak. Narcos’un ilk iki sezonunda, Pablo Escobar’ın hayatını ve suç örgütü Medellin Kartelini, üçüncü sezonunda ise bir diğer suç örgütü Cali Karteline karşı verilen kanun mücadelesini izleyeceğiz. 

Narcos: Mexico isimli dördüncü sezon ise suça karşı mücadeleyi Meksika’ya taşıyor. Gerçek kişi ve olaylardan uyarlanan dizi, öykü içerisindeki iyi ve kötü karakterlerin yaşantısına da odaklanıyor. Uyuşturucu baronu Pablo Escobar, kanun adamları Javier Pena ve Steve Murphy gibi gerçek kişilerin yanı sıra, dönemin devlet yöneticileri, iş ve medya dünyası mensupları da diziye konu ediliyor. 

Metin Külünk’ten Ahmet Davutoğlu´na ´vefa´ göndermesi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Korkunç ayrıntı: Cesedi sürüklensin, 3 gün teşhir edilsin
Korkunç ayrıntı: Cesedi sürüklensin, 3 gün teşhir edilsin

Korkunç ayrıntı: Cesedi sürüklensin, 3 gün teşhir edilsin

Rusya: Almanya, Türkiye gibi bunu göze alamaz
Rusya: Almanya, Türkiye gibi bunu göze alamaz

Rusya: Almanya, Türkiye gibi bunu göze alamaz

Gaz için yüzde 25 indirime hazırız
Gaz için yüzde 25 indirime hazırız

Gaz için yüzde 25 indirime hazırız

Trablus’a girmemizi bir Türk topu engelliyor
Trablus’a girmemizi bir Türk topu engelliyor

Trablus’a girmemizi bir Türk topu engelliyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.