Nedir bu İnsanın Yeni Gündemi?

Akbank Sanat’ın İnsanın Yeni Gündemi adlı son sergisi oldukça farklı bir içerik ve zengin bir biçimsel formatla sanatseverlerin karşısına çıkıyor. 25 Mayıs’akadar açık olacak sergi, yeni medya ve dijital sanata odaklanarak, sanatı içeriğiyle birlikte farklı bir ortamda izleyiciyle buluşturuyor. Işın Önol ve Livia Alexander küratörlüğünde düzenlenen sergide; bol ödüllü dünyaca ünlü sanatçılar; Alex Verhaest, Gäetan Robillard, Larissa Sansour, Lawrence Lek, Marshmallow Laser Feast, teamLab’ın eserleri yer alıyor. Ayrıca; Microsoft Research’s Best Vision Award, German Design Award, UCLA Art+Architecture Moss Award, University of California Institute for Research in the Arts Award, SEGD Global Design Award ve Google’s Art and Machine Intelligence Artist Residency Award gibi presitijli ödüllerin sahibi Türk sanatçı Refik Anadol’un da eserleri sergideki yerini almış durumda.

İNSAN PERSPEKTİFİNDE TEKNOLOJİYİ SORGULUYOR

İnsanın Yeni Gündemi, bir insanın zihni, becerileri, güdüleri, sosyal ve doğal besin zincirleri içindeki konumlanışı ve bütün bunlarla nasıl baş ettiği gibi insanı temel alan sorular üzerine sanatsal ve bilimsel araştırmalar içeriyor. Yuval Noah Harari’nin ilham verici ve çok satan Homo Deus: Yarının Kısa Bir Tarihi kitabının bir bölümden adını alan sergi, insanın olası geleceğinin tasarımı ve bundan sonraki çabasının ne için olacağı gibi temel bir konuyla ilgileniyor. Sergi bu bağlamda insanın küresel politik arena içindeki güç savaşı ile ilgilenmekle kalmıyor, dijital sanat teknolojilerinin ve insan davranışını temel alan sosyal medya ve bilgisayar oyunları gibi bilgisayar tabanlı platformların, mevcut güç mekanizmalarını anlamak ve dönüştürebilmek için nasıl kullanılabileceğine dair sorular soruyor.

Sergideki işler yeni teknolojilerin desteğiyle katılımcı olmaya ve oyuna davet ederken aynı zamanda izleyiciyi dijital alanın içine alıyor. Tüm araçlarıyla besin zincirinin en üst halkasına oturmuş olan ve dünyaya hükmeden insanın, istikrarlı sosyal sistemler inşa etmek, kendi türü ve diğer türlerle küresel çevre içinde bir arada var olmanın sürdürülebilir koşullarını oluşturabilmek konusundaki yetersizliklerini de ele alıyor.

SERGİ ÜNİVERSİTELERİ GEZECEK

‘Kampüste Dijital Sanat’ günleri kapsamında sergi, Akbank Sanat ana sponsorluğunda, Digilogue ve BASE işbirliğinde ODTÜ, Sakarya Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi’nde öğrencilerle buluşacak. Dijital sanat alanında eserler veren uluslararası ve Türk sanatçıların çalışmalarını kampüslerde sergileyerek, üniversite öğrencilerinin gelişen bu yeni sanat alanı hakkında fikir sahibi olmalarını amaçlayan ‘Kampüste Dijital Sanat’, bu alanda genç sanatçılarımızın çıkışına da ilham olmayı hedefliyor. 18-25 Nisan 2019 tarihleri arasında ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde, 29 Nisan-3 Mayıs 2019 arasında Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde, 7-15 Mayıs tarihlerinde ise Antalya Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Olbia Sanat Galerisi’nde izleyicilerle buluşacak olan sergilere söyleşi ve atölyeler de eşlik edecek.