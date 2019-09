Nesillere kültürümüzü öğretmekle mükellefiz

Etnospor, oyunun giderek endüstrileştiği günümüzde, geleneksel kültürlerden süzülüp bugüne dek ulaşan, içerisinde yerel kimliklere has pek çok öge barındıran sportif etkinlikleri ifade eden kapsayıcı bir terim. Etnospor’da ana amaç halk kültürlerine has özgünlükleri korumak. Merkezi İstanbul’da bulunan ve bünyesinde halihazırda 7 ülkeden 18 federasyonu barındıran Dünya Etnospor Konfederasyonu bu amaçla 2016 yılından itibaren kadim sporların yaşatılması ve yaygınlaştırılması amacıyla Etnospor Kültür Festivali’ni düzenliyor. Sadece Türkiye’nin değil tüm dünyadaki geleneksel oyunların geniş kitlelerle buluşmasına büyük katkıda bulunan ‘Etnospor Kültür Festivali’nin dördüncüsü 3-6 Ekim tarihleri arasında Yeşilköy Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek. Arjantin’in misafir ülke olarak yer alacağı program, azim, kararlılık ve mücadelenin vurgulandığı “Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın” sloganıyla yapılacak.

Ziyaretçi rekoru bekliyoruz

Etnospor Kültür Festivali’nin bir spor festivalinden çok öte olduğunu belirten Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Vekili Dr. Hakan Kazancı, “Günümüzde küreselleşme ile birlikte tektipleşmeye doğru gidiyoruz. Yemek kültürüne baktığımızda fastfood çılgınlığı tüm dünyayı sardı. Kılık kıyafet konusunda da tektipleşme sözkonusu. Ama özümüzde geleneğimizde bunlar yok bizim. Kılık kıyafet tarihinin de gelecek nesillere aktarılması önemli. Biz festival kapsamında sadece unutulmaya yüz tutmuş spor dallarına değil aynı zamanda el sanatları, yemek ve kıyafet kültürüne de yer veriyoruz. Amacımız bu kültürel öğelerin yaşatılması ve tanınması. Mottomuz, ‘Geçmişine sahip çıkamayan geleceğini yaşayamaz.’ Bu temadan yola çıkarak geçmişte bize ait olan değerleri, örf ve adetleri, kültürümüzü yaşayıp bunları gelecek nesillere aktarmak ile mükellefiz.” şeklinde konuştu.

Dünya üzerinde etnosporlara yön veren ve kural koyan bir kuruluş olan Dünya Etnospor Konfederasyonu, asırlardır var olan sportif aktivitelerin gün yüzüne çıkarılması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu amaç doğrultusunda Etnospor Kültür Festivali’ni 2016 yılından beri düzenlediklerini belirten Kazancı geçen sene festivale bir milyona yakın ziyaretçinin geldiğini vurgulayarak bu sene daha yüksek bir katılım beklediklerini söyledi.

Farklı kültürler göreceğiz

Kıl çadırlarda oba yaşamından tarihi el sanatları atölyelerine, kılıç kalkan gösterilerinden atlı gösterilere pek çok aktivite yer alacak. Festivale 12 geleneksel spor dalında bine yakın sporcu katılacak. Dünya Etnospor Konfederasyonu kapsamında 12-13 spor dalı olduğunun altını çizen Kazancı, “Bunlardan 8 tanesi Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından yönetiliyor. Geri kalanlar yurt dışından gelen ve yine bize bağlı olan ama Federasyon’da resmi olarak adı geçmeyen sporlardan oluşuyor. Mesela bu sene Arjantin’in geleneksel sporu Pato oyununu getiriyoruz. Önceki sene Japonya’nın bizim atlı okçuluğa benzeyen Yabuseme sporunu davet etmiştik. Yine geçen sene Katarların Şahin Yarışı sporu vardı. Bu sporlar da o ülkelere ait olan yüzyıllarca devam eden ve yaşatılmaya çalışılan geleneksel oyunlar. Biz de dört tane güreş çeşidi var; Şalvar, aba, kuşak ve yağlı güreş. Onun dışında atlı ve yaya okçuluk, cirit, kökbörü, mangala, mas güreşi bulunuyor. Festival ziyaretçileri mangala, mas güreşi ve yaya okçuluğunu deneyebilecek. Ücretsiz olarak hem uygulayabilecekler hem de gözlem yapacaklar.” diyor. Yine festival kapsamında TİKA’nın katkılarıyla dünya mutfağından örnekler alanda yer alacak. Katılımcı ülkeler kendi kültürüne ait yemekler pişirip ziyaretçilere sunacak. Geçen yıl festivale 56 ülkenin katıldığını bu sene rakamın daha da artacağını belirten Dr. Kazancı, “TİKA’nın gittiği, Türklerin elinin değdiği bütün ülkeleri çağırıyoruz. Normalde tatil planı yapsanız birkaç ülke gezip, kültürüne tanık olabilirsiniz. Biz 3-6 Ekim tarihlerinde düzenleyeceğimiz dört günlük festival ile yaklaşık 100 ülkenin spor, yemek ve kılık kıyafet kültürünü buraya gelen ziyaretçilere ücretsiz olarak sunacağız. 7’den 70’e herkesi bu alana bekliyoruz.” dedi.

Konuk ülke pato oyunu ile Arjantin

Etnospor Kültür Festivali’nin bu sene ki konuk ülkesi Arjantin. Neden Arjantin diye soruyorum Kazancı’ya şöyle cevap veriyor: “Festivale katılan ülkelerin bazılarını biz davet ediyoruz bazıları da kendileri talep ediyor. Biz yıl boyunca Konfederasyon olarak geleneksel sporların sergilendiği kıta, ülke, il farketmezsizin her yer gidip ziyaretlerde bulunuyoruz. Buradaki etnosporlar bizim vizyonumuza, misyonumuza ve kriterlerimize uygun ise onları da davet ediyoruz. Nedir bu kriterler? Sporun bir geçmişi ve kadim değeri olacak. İnsanlar tarafından hala uygulanıyor ve takip ediliyor olacak. Tabi mutlaka seyir kalitesi de olacak. Arjantin’in pato oyunu bu kriterlere uygun idi. Pato oyunu yüzyıllardır devam eden, seyircisi olan ve oynanan bir oyun. Bizde bunu dünyaya tanıtmak istedik. Onlar da festivalde yer almak istediler.”

Bu sporlar bizim kanımızda var

Geleneksel sporlara olan ilginin her geçen gün arttığını anlatan Kazancı, “Gençlere bu sporları yapmaları için imkan vermemiz lazım. Amacımız bu sporları gençlere aktarmak, yaşatmak, geçmişi geleceğe taşımak.” diyor. Kazancı, “Federasyonumuz tarafından bu spor dallarının icrası için Ankara’da bir tesis organize edildi. Resmi açılışı henüz yapılmadı ama onlarca genç hergün bu tesisi ziyaret edip geleneksel sporlarla uğraşmaya başladı. Hem haberler hem de dönem dizileri de gençlerin ilgisini artırdı. Diriliş Ertuğrul’dan sonra gençler saçlarını uzattı, ok atmaya, at binmeye merak saldı. Geleneksel sporlar bizim genimizde var. Güreşte dünya şampiyonlarımız çıkıyor. Bunu yaşatmaya devam etmeliyiz.” şeklinde konuşuyor.

FESTİVALDEN NOTLAR