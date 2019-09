Öğretirken ıskaladıklarımız

EROL ERDOĞAN (EĞİTİMCİ): DEĞERLER VE AHLAK EZBER DEĞİL BİLİNÇTİR

İnsanın yetişmesi ‘süreç’ içinde olur; kendisinin ve çevresinin onu keşfiyle başlar, sürer. İnsan bu keşifte öncelikle ‘bilgi’ peşinde olur, bilgiyi merakının ardından koşarak, araştırarak, deneyimleyerek, okuyarak ve sorarak, ders ve eğitim alarak edinir. Kendini tanıma evresinde hem ne olduğunu hem yeteneklerini fark eder, onları geliştirerek fikir, felsefe, ilim, sanat, zanaat, beceri sahibi olur. Bu aynı zamanda insanın hürleşme aşamasıdır. Bu aşamaları geçerek öğrendikleri, yaşadıkları, şahitlikleri insanın ahlakını, tarzını, değerlerini belirler, şekillendirir. Yetişmenin en önemli zemini ortamdır, iklimdir. İklim insanı doğal şekilde yetiştirir. Toplum ve ailenin inançları, bilgileri, yaşama biçimleri, tarzları iklimi oluşturur. İklimsiz her şey didaktik, sıkıcı, eksik, buyurgan, şekilcidir. İnsanın yetişmesi için insanın dört unsuruna yönelik bir dikkate alışın olması gerekir: İnsanın fiziği, ruhu, aklı, kalbi. Fizik beden sağlık, spor, dinginlik, duyu ister. Ruh estetik, zarafet, güzellik ister. Akıl ilim, bilim, muhakeme, soru cevap ister. Kalp sevgi, aşk, duygu ister.

Değerler ve ahlak eğitimi için kullandığımız sistem, müfredat, eğitimcileri analiz ederken şunları sormalıyız: Uyguladığımız araçlar ve yöntemler, insana aklını kullanmasını, bilgi edinme yollarını, merakının peşinde koşmasını, soru sormasını ve cevaplarını bulmasını, yeteneklerini tanımasını ve geliştirmesini, adalet ve iyilik başta olmak üzere insanî değerleri ahlak olarak benimsemesini, ahlakı bilgi olarak edinmesinin ötesinde yaşamasını hem de en iyi biçimde (üsve-i hasene, amel-i sâlih vb.) sağlıyor mu? Değerler ve ahlak ezber, tekrar, alışkanlık değil bilinçtir, gelenekselleşmiş bile olsa her tekrarında farkında olarak, bilerek yapmaktır. Son yıllarda ‘değerler eğitimi’ olarak karşımıza çıkan programların çoğu, değerler silsilemize aykırıdır; yarışmacı, elemeci, aşırı ödüllendirmeci, şekilci… Değerler eğitiminin değerler manzumemize uygunluğu sağlanmalıdır. Değerlerin, ahlakın, erdemin ilk ve etkin öğrenme yolu yaşayanlarda onları görmektir, o yaşamın oluşturduğu iklimde bulunmaktır. En iyi öğretmen yaşamaktır.

Günümüzün çelişkisine vurgu yapmak için iki hususa açıkça söylemeliyim:

• Bir toplum hayatın her alanında doğal ve içten yaşamadığı bir değeri, ahlakı, tutumu okullarda anlatsa onu sadece bilgi olarak öğretir, bir davranış, duruş, eda, ruh olarak sahiplendiremez.

• Değerler, ahlak, insanî duruş ve tavırlar sadece gençlerde değil her yaştan insan için ziynettir, her insanı güzelleştirir. Ahlakı, erdemi, doğruluğu gençlerin ödevi değil hepimizin ödevi saymalıyız.

EĞİTİM SİSTEMİMİZDE EKSİKLİKLER VAR

Bizim eğitim sistemimiz insan yetiştirmeye yönelik, niyet babında, hem detaylar hem ana prensipler barındırıyor. İnsanı muhterem, âlem, biricik kabul ediyoruz, bu başlı başına önemli bir yaklaşım. İlmi, bilgiyi, okumayı, âlimi önemsiyoruz, bu da kıymetli. Ancak eksiklerimiz var; sistem kuramıyoruz, iklim oluşturamıyoruz, eğitimin temel dinamiği merak duygusunu ve sorma kabiliyetini öldürüyoruz, değişimde okuldan çok kültür ve sanatın önemli olduğunun farkında değiliz. Her insanın biricik olduğunu, her insanın özel olduğunu kabul ediyoruz ancak her insanın ayrı ayrı yeteneklere sahip olduğunu bunun için de aslında eğitimin ‘kişisel bir program’ gerektirdiğini yok sayarak ‘toplu eğitim’ gibi standartlaştırıcı ve tek tipleştirici sistemlere itibar ediyoruz. Makul farklılıklardan bile korkuyoruz, değişimi izlemekte geç kalıyoruz. Oysa eğitimin temel amacı değişimdir. İyi bir eğitim iklimi için bu noktalarda kendimizi, sistemlerimizi ve kurumlarımızı tedavi etmeliyiz.