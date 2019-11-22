'Onu karnımda değil, kalbimde büyüttüm'

Karnımı tutarak korumaya çalıştım

Çok zor bir hamilelik süreci geçiren Selin, işinden ayrılmak zorunda kalmış. 19 haftalık hamileyken yaşadığı ağrı sonucu hastahaneye giden Selin’e doktor bebeğinin 390 gram olduğunu ve yaşamasının mümkün olmadığını söylemiş. “O an yaşadığım hissin tarifi yok. Büyük bir korku. Eşime baktığımda gözlerindeki çaresizliği gördüm. Sonra profesörler gelip beni kontrol etti. İki gün hiç yerimden kalkmadan hastahanede yattım. Sonrasında serklaj ameliyatı yapacaklarını ve güzel bir bakımla bebeğimi içeride tutmak için çabalayacaklarını söylediler. Böyle başladı bizim hikâyemiz. Sonra uzun bir süreç, hastahaneler, doktorlar, hemşireler, ilaçlar. Bizim için o gün her şey çok değişti.” diyen Selin, ameliyattan 10 gün sonra hastaneden çıkmış. Günlük yaşamsal faaliyetleri kısıtlanan Selin, evde yatarak zorlu bir süreç geçirmiş. Eli ile karnını tutarak bebeğini korumaya çalıştığını anlatan Selin, “Düşmemesi için yerimden hiç kalmıyordum. Bebeğimin karnımda büyüyebileceği pozisyon da yattım. Hemşireler eve geliyordu. Evde bakılan tahlil sonuçlarında yüksek enfeksiyon ve ara ara suyumun gelmesiyle birlikte beni hastaneye yatırdılar. Sonrasında her şey daha da hızlı gelişti. Sadece dua ediyordum. Bebeğim yaşasın istiyordum. Yavaş yavaş sancılarım başlamış doğum yaklaşmıştı. Hastanede kalmaya başladıktan 6 gün sonra sezeryanla doğum yaptım. O minik bedeni benden ayırmak zorunda kaldılar. Doğumdan sonra vücudumdaki enfeksiyondan dolayı hastanede kaldım. Hastaneden çıktıktan sonra da damar yolundan tedavi oldum. Bedenim onu her gün görmeye gittikçe iyileşti.” Minik bedeni ve kocaman yüreğiyle 8 Haziran 2014’te Elif dünyaya gelmiş. 825 gram 33 cm doğum ağırlığıyla ileri derece prematüre olarak 25. haftada doğan Elif’i annesi bir gün sonra görmüş. Selin, o anı şöyle anlatıyor; “Minicikti. Avuç içi kadar bedeni vardı. Ve biliyordum. Eğer yolun çok zor görünüyorsa, varlık nedenin sandığından çok daha büyük! O günden sonra onu karnımda değil, kalbimde büyüttüm.”

Yoğun bakım kapısı aramızdaki bağ idi

Doğumdan sonra Elif için yoğun bir tedavi süreci başlamış. Solunum cihazlarına bağlı şekilde, akciğerlerini geliştirmek adına tedavi uygulanmış. Birçok komplikasyonun gerçekleştiğini vurgulayan Selin, “Elif’in Pda’sı açık olduğu için anjiyo oldu. Benim için zor bir gündü. Çünkü alıştırmıştım kendimi kuvözde bakılıyor, büyütülüyordu. Ama her defasında da yüksek sesle söyleniyordu ‘Burası yoğun bakım. Her şeye hazırlıklı olun diye’. Göz muayeneleri, işitme testleri, haftasına göre yapılıyor. Böbreklerinde taş, göbek fıtığı ve apnesi vardı. Hastanenin yoğum bakım kapısı yavrumla benim aramdaki bağ olmuştu. Elif’i doğduktan 23 gün sonra kucağıma alabildim. Heyecandan ölebilirdim. Kablolar çıkar diye korkardım. Elif’i sütümle besledim. Onun için en güzel ilaç anne sütüydü. Sevgimi hissettirdim ona, kalp ritimleri değişirdi ben gidince. Hiç ağladığını duymadım. En büyük motivem canım eşimdi. Normalde bebeğimin doğmasına aylar var iken ben şanslıyım onu her ay gidip ultrasonda değil kuvöz de yüzünü görüyorum. Ve karnımda değil, sütümle besliyorum. Bu cümleleri günlerce kendime tekrar ettim. Eşimle birlikte şunu hiç unutmadık. Allah ona yakın olmasını istedikleri kullarına büyük dertler verirmiş. Şimdi şükrediyoruz.”

Elif, zorlu sürecin ardından 147 gün sonra evine kavuşmuş. Prematüre bebek bakmanın zor olduğunu belirten Selin, evdeki süreci şöyle anlatıyor: “İki yıl boyunca nisan aylarına kadar RSV aşısı oldu. Hasta insanlarla görüşmedik. Grip aşılarımızı olduk. Günlük ev bakımımızla birlikte evi bol bol havalandırarak steril bir ortam oluşturmaya çalıştık. Çok zor kilo alan ve sürekli kusmaları olan bir bebek oldu. Rutin tedavilerini ve aylık kontrollerini dikkatli bir şekilde devam ettik. Fizik tedavisini de aksatmadık.”

Bebeğiniz sizi her zaman hisseder