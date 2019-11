'Onu karnımda değil, kalbimde büyüttüm'

Ülkemizde her 10 bebekten biri hayata erken başlıyor. Yılda yaklaşık 1.5 milyon doğumun olduğu ülkemizde yaklaşık 150 bin bebek hayata hazır olmadığı bir anda erkenden adım atmış oluyor. Normal gebelik süresi 38-40 hafta kabul edilirken, 37.haftadan önce ve anne karnında gelişimini tamamlamadan doğan bebeklere prematüre bebek denir. Bebek zamanından ne kadar erken doğarsa riskleri de o kadar artar. Bebeğin doğum haftası ve doğum tartısı bebeğin sonraki tedavi sürecini belirler. Hem bebek hem de aile için kuşkusuz zor bir zaman başlar. Sabırlı olmak yapılacak tek şey. Kasım ayı, Prematüre Bebek Farkındalık Ayı. Biz de bir farkındalık oluşturmak için sizinle Elif’in hikayesini paylaşmak istedik. Elif, ileri derecede prematüre olarak hayata gelen ve yaşama tutunan çocuklardan sadece biri. Bugün 3 yaşında. Elif’in hikâyesini annesi Selin Zent ile konuştuk.

Karnımı tutarak korumaya çalıştım

Çok zor bir hamilelik süreci geçiren Selin, işinden ayrılmak zorunda kalmış. 19 haftalık hamileyken yaşadığı ağrı sonucu hastahaneye giden Selin’e doktor bebeğinin 390 gram olduğunu ve yaşamasının mümkün olmadığını söylemiş. “O an yaşadığım hissin tarifi yok. Büyük bir korku. Eşime baktığımda gözlerindeki çaresizliği gördüm. Sonra profesörler gelip beni kontrol etti. İki gün hiç yerimden kalkmadan hastahanede yattım. Sonrasında serklaj ameliyatı yapacaklarını ve güzel bir bakımla bebeğimi içeride tutmak için çabalayacaklarını söylediler. Böyle başladı bizim hikâyemiz. Sonra uzun bir süreç, hastahaneler, doktorlar, hemşireler, ilaçlar. Bizim için o gün her şey çok değişti.” diyen Selin, ameliyattan 10 gün sonra hastaneden çıkmış. Günlük yaşamsal faaliyetleri kısıtlanan Selin, evde yatarak zorlu bir süreç geçirmiş. Eli ile karnını tutarak bebeğini korumaya çalıştığını anlatan Selin, “Düşmemesi için yerimden hiç kalmıyordum. Bebeğimin karnımda büyüyebileceği pozisyon da yattım. Hemşireler eve geliyordu. Evde bakılan tahlil sonuçlarında yüksek enfeksiyon ve ara ara suyumun gelmesiyle birlikte beni hastaneye yatırdılar. Sonrasında her şey daha da hızlı gelişti. Sadece dua ediyordum. Bebeğim yaşasın istiyordum. Yavaş yavaş sancılarım başlamış doğum yaklaşmıştı. Hastanede kalmaya başladıktan 6 gün sonra sezeryanla doğum yaptım. O minik bedeni benden ayırmak zorunda kaldılar. Doğumdan sonra vücudumdaki enfeksiyondan dolayı hastanede kaldım. Hastaneden çıktıktan sonra da damar yolundan tedavi oldum. Bedenim onu her gün görmeye gittikçe iyileşti.” Minik bedeni ve kocaman yüreğiyle 8 Haziran 2014’te Elif dünyaya gelmiş. 825 gram 33 cm doğum ağırlığıyla ileri derece prematüre olarak 25. haftada doğan Elif’i annesi bir gün sonra görmüş. Selin, o anı şöyle anlatıyor; “Minicikti. Avuç içi kadar bedeni vardı. Ve biliyordum. Eğer yolun çok zor görünüyorsa, varlık nedenin sandığından çok daha büyük! O günden sonra onu karnımda değil, kalbimde büyüttüm.”

Yoğun bakım kapısı aramızdaki bağ idi