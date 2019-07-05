Ormanlar atlı devriyelere emanet

Ormancılık faaliyetlerinin ilk dönemlerinde uygulanan atlı koruma ekipleri bugün yeniden gündemde. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin talimatı ile pilot bölge seçilen İstanbul Belgrad Ormanları’nda hayata geçirilen “Atlı Orman Koruma” uygulaması ile ormanlarda yeni bir dönem başladı. Nisan ayında göreve başlayan dört at ve altı orman muhafaza memuru hafta sonları piknik için mesire alanlarına gelen vatandaşları hem ormanlar konusunda bilinçlendiriyor hem de Orman Genel Müdürlüğü’nün kamuoyunda tanıtılmasına katkı sağlıyor. Uygulama sonucunda elde edilecek verilere göre tüm Türkiye’de yaygınlaştırılması beklenen atlı koruma ekipleri uygulamasını biz de merak ettik ve onları Belgrad Ormanı’nda ziyaret ettik. Bahçeköy Orman İşletme Müdürlüğü Bentler Orman İşletme Şefi Seyit Demirtaş ile bu uygulamanın kapsamını, atlı koruma ekipleri ile de insanların tepkilerini ve atlarla aralarındaki ilişkiyi konuştuk.

Eski bir uygulama olan atlı devriyeler sistemini yeniden canlandırmak istediklerini söyleyen Seyit Demirtaş, pilot bölge olarak Bentler Orman İşletme Şefliğinin Belgrad Ormanı’ndaki piknik, mesire alanının seçilmesinin en önemli nedeninin popüler piknik alanlarından biri olmasından kaynaklandığını söylüyor. Altı ay sürecek bu uygulamada atlı koruma ekiplerinin temelde iki görevi olduğundan bahseden Demirtaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Amaç piknik alanlarında gezip, gösteri yapmak değil. Atlı devriyelerin sorumluluklarından biri orman teşkilatının kamuoyunda tanıtımını sağlamak. Çünkü kurumumuz genelde yangınlar ve kaçakçılık ile anılıyor. Oysa yaptığı birçok faydalı iş var. Atlı devriyelerin temel görevi ise korumadır. Bu anlamda bakir bölgedeki ormanlarda gençleştirme sahalarına insanların ya da hayvanların girip oraları tahrip etmesini engellemek ve yine vatandaşları ormanları temiz kullanmaları konusunda uyarmak.”

Atların caydırıcı özelliği var

Geçtiğimiz sene de atlı polisler göreve başlamış ve büyük ilgi görmüştü. Biliyoruz ki Avrupa’da birçok ülkede atlı güvenlik güçleri bulunuyor. Neden atların tekrar gündeme geldiğini soruyorum Demirtaş’a, “Atların caydırıcı özelliği var. Daha etkin bir koruma amacıyla atlı devriyeler gündeme geldi. Bir de atlar insanlarla iç içe yaşayabiliyor. İnsanları seven hayvanlar. Ayrıca ormanlarda atların ulaşımı daha kolay hem de doğa dostu. Motorlu araçlar egzoz gazlarından dolayı doğaya zarar veriyor. Doğal yaşama uygun bir vasıta. Hem insanların da hoşuna gitti. İlgi çok fazla.” diyor ve ekliyor: “Vatandaşlar atların yanına gelip onlarla ilgileniyor, fotoğraf çektiriyor. Orman muhafaza ekipleri de bu sırada insanlara bilgilendirmede bulunuyor. Özellikle çöplerin konteynerlere atılması, ateşlerin ormana zarar vermeyecek şekilde yakılması ile ağaçlandırma, gençleştirme sahalarında piknik yapılmaması gibi konularda uyarılarda bulunuyor. Böylece kimseyi rahatsız etmeden daha samimi ve sohbet ortamında vermek istediğimiz mesajları verebiliyoruz. Bu şekilde insanlar da daha dikkatli oluyor.”

Olumlu dönüşler alıyoruz

Atlı koruma ekiplerinde çalışan görevliler normalde orman muhafaza memuru. Gönüllü olarak atlı devriyelerde yer almak için başvuru yapmışlar ve şartları uygun olanlar seçilmiş. Memurların görevlendirme ile geldiklerini belirten Demirtaş, “Çalışacak kişilerin ve atların hangi özellikte olması gerektiği yönetmelikte yazıyor. Ancak memurların genç, dinamik ve bu işe yatkın olmaları önemli idi. Bu kapsamda testlerde başarılı olanlar seçildi. Ekipteki memurlara Emniyet Genel Müdürlüğü at biniciliği eğitmenleri tarafından bir ay eğitim verildi. Görevde kullandığımız atları da özel bir şirketten hafta sonu için kiralıyoruz. Atlı devriyeler sadece hafta sonları oluyor. Memurlar hafta içi normal görevlerine devam ediyor. Cumartesi ve azar günü daha kalabalık olduğu için böyle bir uygulama oldu. Atlar, sabahları geliyor akşamları gidiyor. Genelde aynı atlar geliyor. Atları seçerken de dikkat ediyoruz. İnsan hayatına tehlike oluşturmayacak atlar seçiliyor. Hepsi eğitimli zaten. Aralarında eskiden yarış atı, gösteri atı olanlar var.” şeklinde konuşuyor.

Bu zamana kadar geçen süreçte olumlu dönüşler aldıklarını söyleyen Demirtaş, Orman Genel Müdürlüğü’nün takdirleri doğrultusunda bu uygulamanın Türkiye geneline yayılacağını söylüyor.