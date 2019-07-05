Ormanlar atlı devriyelere emanet
Ormanlarımız yeniden atlı devriyelere emanet. Eski bir uygulama olan atlı koruma ekipleri, ait oldukları yere dönüyor. Pilot bölge olarak seçilen Belgrad’da başlayan ve renkli görüntülerin ortaya çıkmasını sağlayan bu uygulamada Atlı Orman Koruma ekipleri araçların giremediği ormanın derinliklerinde devriye gezerek; kontrolsüz ateş yakmamaları ve çöpleri çevreye gelişi güzel atmamaları konusunda halkı uyarıyor ve koruma faaliyetlerini yerine getiriyor.
- MERVE YILMAZ ORUÇ
Ormancılık faaliyetlerinin ilk dönemlerinde uygulanan atlı koruma ekipleri bugün yeniden gündemde. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin talimatı ile pilot bölge seçilen İstanbul Belgrad Ormanları’nda hayata geçirilen “Atlı Orman Koruma” uygulaması ile ormanlarda yeni bir dönem başladı. Nisan ayında göreve başlayan dört at ve altı orman muhafaza memuru hafta sonları piknik için mesire alanlarına gelen vatandaşları hem ormanlar konusunda bilinçlendiriyor hem de Orman Genel Müdürlüğü’nün kamuoyunda tanıtılmasına katkı sağlıyor. Uygulama sonucunda elde edilecek verilere göre tüm Türkiye’de yaygınlaştırılması beklenen atlı koruma ekipleri uygulamasını biz de merak ettik ve onları Belgrad Ormanı’nda ziyaret ettik. Bahçeköy Orman İşletme Müdürlüğü Bentler Orman İşletme Şefi Seyit Demirtaş ile bu uygulamanın kapsamını, atlı koruma ekipleri ile de insanların tepkilerini ve atlarla aralarındaki ilişkiyi konuştuk.
Eski bir uygulama olan atlı devriyeler sistemini yeniden canlandırmak istediklerini söyleyen Seyit Demirtaş, pilot bölge olarak Bentler Orman İşletme Şefliğinin Belgrad Ormanı’ndaki piknik, mesire alanının seçilmesinin en önemli nedeninin popüler piknik alanlarından biri olmasından kaynaklandığını söylüyor. Altı ay sürecek bu uygulamada atlı koruma ekiplerinin temelde iki görevi olduğundan bahseden Demirtaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Amaç piknik alanlarında gezip, gösteri yapmak değil. Atlı devriyelerin sorumluluklarından biri orman teşkilatının kamuoyunda tanıtımını sağlamak. Çünkü kurumumuz genelde yangınlar ve kaçakçılık ile anılıyor. Oysa yaptığı birçok faydalı iş var. Atlı devriyelerin temel görevi ise korumadır. Bu anlamda bakir bölgedeki ormanlarda gençleştirme sahalarına insanların ya da hayvanların girip oraları tahrip etmesini engellemek ve yine vatandaşları ormanları temiz kullanmaları konusunda uyarmak.”
Atların caydırıcı özelliği var
Geçtiğimiz sene de atlı polisler göreve başlamış ve büyük ilgi görmüştü. Biliyoruz ki Avrupa’da birçok ülkede atlı güvenlik güçleri bulunuyor. Neden atların tekrar gündeme geldiğini soruyorum Demirtaş’a, “Atların caydırıcı özelliği var. Daha etkin bir koruma amacıyla atlı devriyeler gündeme geldi. Bir de atlar insanlarla iç içe yaşayabiliyor. İnsanları seven hayvanlar. Ayrıca ormanlarda atların ulaşımı daha kolay hem de doğa dostu. Motorlu araçlar egzoz gazlarından dolayı doğaya zarar veriyor. Doğal yaşama uygun bir vasıta. Hem insanların da hoşuna gitti. İlgi çok fazla.” diyor ve ekliyor: “Vatandaşlar atların yanına gelip onlarla ilgileniyor, fotoğraf çektiriyor. Orman muhafaza ekipleri de bu sırada insanlara bilgilendirmede bulunuyor. Özellikle çöplerin konteynerlere atılması, ateşlerin ormana zarar vermeyecek şekilde yakılması ile ağaçlandırma, gençleştirme sahalarında piknik yapılmaması gibi konularda uyarılarda bulunuyor. Böylece kimseyi rahatsız etmeden daha samimi ve sohbet ortamında vermek istediğimiz mesajları verebiliyoruz. Bu şekilde insanlar da daha dikkatli oluyor.”
Olumlu dönüşler alıyoruz
Atlı koruma ekiplerinde çalışan görevliler normalde orman muhafaza memuru. Gönüllü olarak atlı devriyelerde yer almak için başvuru yapmışlar ve şartları uygun olanlar seçilmiş. Memurların görevlendirme ile geldiklerini belirten Demirtaş, “Çalışacak kişilerin ve atların hangi özellikte olması gerektiği yönetmelikte yazıyor. Ancak memurların genç, dinamik ve bu işe yatkın olmaları önemli idi. Bu kapsamda testlerde başarılı olanlar seçildi. Ekipteki memurlara Emniyet Genel Müdürlüğü at biniciliği eğitmenleri tarafından bir ay eğitim verildi. Görevde kullandığımız atları da özel bir şirketten hafta sonu için kiralıyoruz. Atlı devriyeler sadece hafta sonları oluyor. Memurlar hafta içi normal görevlerine devam ediyor. Cumartesi ve azar günü daha kalabalık olduğu için böyle bir uygulama oldu. Atlar, sabahları geliyor akşamları gidiyor. Genelde aynı atlar geliyor. Atları seçerken de dikkat ediyoruz. İnsan hayatına tehlike oluşturmayacak atlar seçiliyor. Hepsi eğitimli zaten. Aralarında eskiden yarış atı, gösteri atı olanlar var.” şeklinde konuşuyor.
Bu zamana kadar geçen süreçte olumlu dönüşler aldıklarını söyleyen Demirtaş, Orman Genel Müdürlüğü’nün takdirleri doğrultusunda bu uygulamanın Türkiye geneline yayılacağını söylüyor.
Çöpler konusunda duyarlılık şart
Ormanlardaki en büyük sorunun çöpler olduğuna dikkat çeken Demirtaş, bu konuda insanları daha duyarlı olmaya çağırıyor. “Vatandaşlar buraya geliyor, eğleniyor, gidiyor ama giderken çöplerini konteynerlere atmıyorlar. Bu konuda insanları bilinçlendirmek lazım.” diyen Demirtaş sözlerine şöyle devam ediyor: “Bir sonraki hafta pikniğe gelenler ‘Burası hep çöp’ diye şikâyet ediyor. Ancak belki de o çöpü onlar bıraktı. Mesire alanında görevliler var. Onlar kendi alanlarındaki çöpleri topluyorlar. Ormanın derinliklerindeki çöpleri toplayacak biri yok, Biz kendi işçilerimizle çöpleri toplamaya gayret ediyoruz ama hepsine yetişme şansımız yok. Bunun en kolay yolu da herkesin çöpünü toplayıp bir konteynere atmasıdır. Ayrıca STK’lar ve gönüllüler ile çeşitli organizasyonlar düzenleyerek çöp toplama etkinliği yapıyoruz.”
İnsanların duygularını hissediyorlar
Nisan ayından beri atlı devriye olarak görev yaptığını belirten Orman Muhafaza Memuru İsmail Avan, bu iş için gönüllü olan isimlerden biri. “Bu göreve talip olmamda en büyük etken, doğaya ve atlara olan sevgim” diyen Avan, bu projenin hayata yeniden geçmesinin kendisi için bir şans olduğunu belirtiyor. Daha önceden de ata bindiğini anlatan Avan, nasıl bir eğitim süzgecinden geçtikleri konusunda şunları aktarıyor: “Ankara’da atlı polislerden temel binicilik eğitimi aldık. Atla giderken üzerinde dengede durmak, düşmemek gibi temel konularda bir ay süren bir eğitim sürecinden geçtik. Atlar zaten toplumsal olaylara müdahale eden ekip içerisinde yer aldığı için dersler verimli geçti. Sis bombası, torpil gibi olabilecek olumsuz ortamlara göre de özel dersler gördük.”
At ile aralarında özel bir ilişki olduğunu belirten Orman Muhafaza Memuru Ali Emre Ceylan ise “Atlar çok özel hayvanlar, karşısındaki kişinin duygularını hissedebiliyor. Sen ona nasıl yaklaşırsan o da sana öyle davranıyor. Üzerine bir çocuk binse hissediyor.” diyor. Sabahları at gelince hemen insanların içine çıkmadıklarını önce tımar sistemi ile atı rahatlattıklarını ormanlık alanda dolaştıktan sonra göreve başladıklarını anlatan Ceylan sözlerine şöyle devam ediyor: “Atlar gününde mi değil mi ona bakıyoruz. Atın bize bizim de ona alışma sürecimiz oluyor. Atlar yorulunca onları dinlendiriyoruz. Onlar için müdürlük tarafından orman içerisine özel bir yer yapıldı. Atın suyunu, yemini biz veriyoruz.“
Atlarla çıktıkları ilk görevlerde insanların şaşırdığını belirten Avan, özellikle çocukların ilgisini çektiğini ve atlara dokunmak istediklerini söylüyor. Çok az da olsa olumsuz tepki aldıklarını belirten Ceylan ise, “Daha çok hayvan bir şey yapar mı, zarar verir mi gibi endişeleri oluyor insanların. Ancak bunun böyle olmadığını görünce mutlu oluyorlar.” diyor.
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