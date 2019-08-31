Ortak hikâyemizin adıydı Şule Yüksel Şenler

Çocukluğumuz geldi önce Eyüp’e. Annemizin neden elindeki kitabı nemli gözlerle okuduğunu anlamaya çalıştığımız o günün hatırası… Sonra bir gün yüreği pıt pıt ‘Hadi kızım Şule Hanım’ı dinlemeye gidiyoruz. Bak buralara kadar gelmiş bizim için’ deyişi… Birkaç gün sonra annemizin etrafında garip garip hatta kınayan gözlerle bakanlara aldırmadan başını örtüp sokağa çıkışı…

Aynaya bakıp annemiz gibi ışıldayan gözlerle başörtümüzle ilk selamlaştığımız ‘ben büyüdüm’ sevincimiz de oradaydı. Kafamızda dönüp duran sorulara ‘Seher Vakti’nde bulduğumuz cevaplar, gazetedeki köşe yazılarını yapıştırıp başımız sıkıştığında dönüp baktığımız defterler de…

İlk kez bir sinema salonuna gittiğimiz günün şaşkınlığı da durdu yanı başımızda. Şule Hanım’ın romanı film olmuştu. Hem de Yücel Çakmaklı çekmişti, rüya gibiydi. Susuzluğumuzu gidermek istercesine kim bilir kaç kez döne döne izledik Birleşen Yolları. Türkan Şoray artık bambaşkaydı gözümüzde. İzzet Günay’ı da ayrı bir yere koymuştuk. Bilal ve Feyza’nın aşkı Leyla ve Mecnun’un bugünün bir hikayesinde vücut bulmuştu. Naif, sahici ve hüzünlü bir aşk masalıydı Huzur Sokağı. Modern hayatın karşısında bir Müslümanın nasıl tavizsiz durabileceğinin örnekliğiydi. Şule Yüksel Şenler, tam 40 yıl öncesinden tembihlemişti bizi…

Sonra hüzünlerimiz toplandı bir köşeye. Kapanan kapılarının çıkardığı o tok sesin içimizde kopardığı fırtınalar... Eylem nedir bilmeden memleketin en onurlu direnişi için yola çıktığımız, heveslerimizin kursağımızda, umudumuzun tavan arasında kaldığı yıllar… Tam gözyaşlarımıza yenilecekken kütüphanede gözümüze ilişen kitabını göğsümüze bastırıp hâlimizden utanarak yeniden başlayışlarımız…

Dualarımız en öndeydi, şükürlerimiz… Hepimizin ortak hikâyesiydi Şule Yüksel Şenler. Hayatımızı anlamlandırmaya çalışırken elimizden tutup bizi Huzur Sokağı’na çağırandı. Bu yüzden hiç kolay değildi ondan ayrılmak. Zor zamanlarda İslam davasına gönül vermiş yiğit bir kadının ardında toplandı bütün kızları. Eyüpsultan’da birbirine karışan gözyaşları, sessizce iç geçirmeler, usulca okunan aşr-ı şerifler, tesbihatlar şüphesiz bizler için tükettiği ömrünün karşılığı değildi. O da tıpkı Mehmet Şevket Eygi, Emin Işık ve Haluk Dursun gibi bu dünyadaki vazifesini tamam eyleyip asıl aleme gitti. Rabbim makamını pür nûr eylesin.