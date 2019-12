Oscar Söyleşileri 2 - İklim değişikliği üzerine bir propaganda filmi

BENİM DERDİM EĞİTİMLİ İNSANLAR…

Konu bir şekilde bağımsız ve ana akım sinema karşılaştırmasına geldiğinde ise Lazarov bu ayrıma kesinlikle katılmadığını söylüyor ve sadece iyi ya da kötü film ayrımının olması gerektiğine dikkat çekiyor. Yapılan filmlerin topluma hitap etme ve anlaşılabilirliği konusunda ise şunları söylüyor: “Bir yönetmenin filmiyle bütün topluma aynı anda hitap etmesi çok zor. Ben istesem de komedi filmi yapamam. Çünkü benim perspektifim farklı. Eğer insanları düşünerek bu filmleri yapmaya kalksaydık başarısız olurduk. Benim derdim eğitimli ve entelektüel insanlar. Eğitimli olmayan insanlar değil. Herkes bir şekilde eline bir kitap alıp okuyabilir. Eğer bir filmi anlayamıyorlarsa veya bilgileri yoksa bu onların kendi problemi. Bugünlerde herkes hükümetleri yargılamaya çok eğilimli. Ama aslında problem hükümetler değil, insanların kendisi. Her yerde bir kütüphane var. Ve internet elimizin altında. Herkes bir kitap açıp okuyabilir ve bilgiye çabucak ulaşabilir. Eğer bunu yapmıyorlarsa bu onların problemi. Hükümetin veya film yapımcılarının problemi değil. ‘Ben eğitimsizim. Çünkü hükümet yüzünden bu haldeyim’ demek kolay. Ama kimse zor yolu tercih edip de gidip bir kitap alıp okumuyor.”

İNSANLAR SADECE EĞLENMEK İSTİYOR…

Bu konuya çok fazla kafa yorduğunu dile getiren Lazarov, aynı zamanda Bulgaristan’da bir film okulunda eğitmenlik yaptığını söyleyerek sözlerine şöyle devam ediyor: “İnsanları eğitmeye ve öğretmeye çalışıyorum. Ama bir yerden sonra fark ettim ki onların da efor sarf etmesi, zorluğa katlanarak bir şeyler öğrenmeye gayret etmesi gerekiyor. Çünkü bugünlerde insanlar her şeyi çok kolay elde ediyorlar ve sadece eğlenmek veya eğlendirilmek istiyorlar. Ama hayatta bundan daha fazlası var. Ve eğitimsiz insanlar maalesef hükümetin yanlışlarının altına sığınıyorlar. Halbuki böyle yapmamalılar. Zor da olsa kendileri için mücadele etmeleri, gidip neyse onu almaları ve öğrenmeleri gerekiyor. Dünyanın en önemli liderlerinden biri olan Mustafa Kemal Atatürk’ün o karanlık zamanda bir askerle olan konuşmasını hatırlayalım. Asker Atatürk’e ‘Kitapları taşımak için çantamda yer yok. Sürekli hareket halindeyim. Kitapları nasıl taşıyayım?’ diyor. Atatürk de ona şöyle yanıt veriyor: ‘O zaman silahlarını bırak ve kitap taşı. Çünkü kitaplar yeni silahlardır.’ Öyle ki kitaplar şu an silahtan daha önemli. Bu nedenle kitap okumak gerekiyor. Ne güzeldir ki o dönemde bile böyle şeyler söyleyen bir lider var.

Tabii ki o zamanlarda insanlar eğitimsiz oldukları veya bir şeye ulaşamadıkları için liderleri veya mevcut durumu suçlamakta kısmen haklıydılar. Ama şu anda her şeye çok kolay ulaşılabiliyor. İnternet her yerde. Bilgi çağında yaşıyoruz. Kitaplar çok ucuz. Ancak yine de insanlar şu kolaylıkta bile bilgiye ulaşmak için zahmet etmiyorlar. Böyle olmaması gerekiyor. Eğer bilgi yoksa hiçbir şey yok demektir. Evet, ben zengin bir insan sayılırım. Evimde her şeyim var. Hiçbir eksiğim yok. Ama eğer bilgim yoksa hiçbir şey ifade etmiyorum. İnsanlara şunu söylemek istiyorum. Sürekli merak edin, merakınızı asla kaybetmeyin. Merak dünyadaki en önemli şeylerden biri.”