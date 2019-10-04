'Pato’yu Türkler de oynasın'

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından “Pilavdan Dönenin Kaşığı Kırılsın” sloganıyla perşembe günü başlayan Etnospor Kültür Festivali Yeşilköy Atatürk Havalimanı’nda devam ediyor. Türkiye ve tüm dünyadaki geleneksel sporların tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla bu yıl 4. düzenlenen Etnospor Kültür Festivali’nin konuk ülkesi bu sene Arjantin oldu. Milli sporları pato ile seyir sevki yüksek gösteriler sunan ekip, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Arjantin’in en önemli pato sporcularının katıldığı etkinliklerdeki mücadele kıran kırana geçiyor. Bu yılki Etnospor Kültür Festivali’nin en büyük sürprizlerinden biri de pato-kökbörü mücadelesi oldu. Benzer oyunlar olmaları sebebiyle pato takımı ile Türkiye’nin kökbörü takımı arasında gerçekleştirilen müsabakalar, festivalin en dikkat çeken programları arasında yer alıyor. Geçmişi olan ve Arjantin’de her kesimin ilgilendiği Pato, sporda takım başarısının önemini ortaya koyan bir spor dalı olarak festivalin bu yılki azim, kararlılık ve mücadele temasını vurguluyor. Festival kapsamında geleneksel okçuluk, yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, aba güreşi, mas güreşi, mangala, aşık atma, atlı cirit, kökbörü ve atlı okçuluk olmak üzere birçok geleneksel spor dalı da sevenleriyle buluşmaya devam ediyor.

Biz de pato sporunu daha yakından tanımak amacıyla festival alanına gittik ve Pato Federasyon Başkanı Guillermo Eduardo Bracuto Fare ile takımın en tecrübeli oyuncuları Bautista Risso ve Luis Miguel Sabatier ile bir araya geldik. Pato’nun Arjantin’in ilgiyle takip edilen geleneksel bir sporu olduğunun altını çizen Guillermo Eduardo Bracuto Fare, patonun geçmişi ile ilgili şunları aktardı: “Pato hakkında ilk bilgiler 1610 yılına dayanıyor. Ama halk arasında Amerika’nın keşfinden sonra atların gelmesiyle bu oyuna başlandığı biliniyor. Önceden deri bir sepetin içinde canlı bir ördekle oynandığı için bu oyuna İspanyolca ördek anlamına gelen Pato ismi verildi. Önceden ekip halinde oynanmıyor bireysel oynanıyordu ve kaleye patoyla giden kazanıyordu.”

Gençler patoya ilgili

1870’li yıllarda pato oyununun yasaklandığını anlatan Guillermo Eduardo Bracuto Fare, “Oyuncular kaza geçirdikleri hatta öldükleri için ve belli kuralları olmadığından yasaklanmıştı. 1910 yılında ise ördek yerine 6 kulplu deri bir topa geçildi ve ekip olarak 180-220 metre uzunluğunda ve 80-90 metre genişlikte bir sahada oynanmaya başlandı. 1953 yılında başkan Peron tarafından milli spor olarak ilan edildi.” diyor.

Arjantin’de halkın patoyu sevdiğini ve gençlere de bu oyunu aşılamak için Federasyon olarak tüm bölgelerdeki okulları kapsayan bir proje yaptıklarını belirten Guillermo Eduardo Bracuto Fare, 16 Eylül’ün Ulusal Pato Günü olarak her yerde kutlandığını söylüyor. Arjantin’de pato ile ilgili bir lig olduğunu ve Federasyon olarak yılda elliye yakın turnuva düzenlediklerini söyleyen Guillermo Eduardo Bracuto Fare, “Bu turnuvaların sayısı hava durumuna göre yılda 35 ya da 40 olabiliyor. Hafta sonları cumartesi ve pazar turnuvalar oynanıyor. Arjantin’de 5 bine yakın pato oyuncusu var” diyor.

Pato ilk kez Türkiye’de

Pato oyununun Arjantin dışında ilk kez 30 yıl önce Uruguay, Brezilya ve Fransa’da oynandığının altını çizen Guillermo Eduardo Bracuto Fare, ilk kez Türkiye’de oynandığını dile getiriyor. “Geleneksel sporlar her ülke ve kültürün kökenidir. Bunları yaşatmak da oldukça önemlidir. Bu anlamda Etnospor Kültür Festivali çok önemli bir organizasyon” diyen Pato Federasyon Başkanı Guillermo Eduardo Bracuto Fare, patonun onlar gittikten sonra da Türkiye’de oynanmaya devam etmesini istiyor. Türk geleneksel sporlarından kökbörü ile atlı okçuluğu bildiklerini söyleyen Guillermo Eduardo Bracuto Fare, burada oldukları için mutlu olduklarını dile getiriyor.