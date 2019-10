'Pato’yu Türkler de oynasın'

Pato sporunda derece ve madalyalar alan tecrübeli sporcu Bautista Risso, 50 yaşında. Köyünde herkes pato oyunu oynadığı için o da merak salmış. 16 yaşından beri oynuyor. Arjantin’de birçok düzlük alanın olduğunu ve at konusunda zengin bir ülke oldukları için bu sporun rahatlıkla oynandığını belirten Risso, patoyu özellikle gençler başta olmak üzere başka insanlara da öğrettiğini belirtiyor. Arjantin’de Barrancas del Salada adlı okulda Pato eğitimi verdiğinden bahseden Risso, “Her yaştan 18-50 yaş arası öğrencilerimiz var. Aslında eğitim çocukluk yaşlardan itibaren başlıyor. 8-10 yaşlarında iyi at binmeyi öğreniyorlar sonra pato oyununu öğretiyoruz. Atla ilişki çok önemli ama her zaman aynı at ile oynamıyorum. Her oyuncunun 10-15 atı var.” şeklinde konuştu. Etnospor’un çok kıymetli bir festival olduğunu dile getiren Risso, “Geçmişimizi, geleneklerimizi çocuklarımıza aktarmak çok önemli. Pato da bizim geçmişimiz. Pato bir dostluk sporu ve biz Etnospor’da bu sporu sizlere göstereceğiz.” dedi.

Pato nasıl oynanır? Pato oyunu, adını İspanyolca’da “ördek” olan pato kelimesinden alıyor. Önceleri ördek ile oynanan oyun, günümüzde kulplu top ile oynanıyor. Oyun, minimum 180 metre ve maksimum 220 metre boy, minimum 80 metre ve maksimum 90 metre eninde kurulan sahada oynanıyor. Rakip takımlar, atlı 4’er sporcu ile müsabakayı gerçekleştiriyor. Çapı bir metre olan fileli potaya topu bırakmak sureti ile skor elde etmek oyunun temel amacı. Ciddi bir çalışma disiplini gerektiren bu spor, seyir zevki yüksek ve heyecan verici olarak biliniyor. Oyun 8’er dakikadan 6 set şeklinde oynanıyor. Sporcuların sakatlanması durumunda takımların sadece bir defaya mahsus oyuncu değiştirme hakları bulunuyor. Oyun esnasında ikinci bir oyuncu değişikliği kural gereği mümkün olmadığından ikinci bir sporcunun sakatlanması durumunda takım eksik oyuncu ile mücadele etmek zorunda kalıyor. Oyunda at değişikliği sınırsız olurken, hakem, bir oyuncuyu faul yapmasından dolayı oyundan 5 dakika men edebiliyor. Skor yapan bir takım maça saha kenarından başlarken, oyunda taç ve aut bulunuyor. Maç bitiminde bir takım skor yapana kadar uzatma olan oyunda faulün yapıldığı yere göre penaltı atışları yer alıyor. Oyunda top sadece tek elle tutulabilir ve oyuncular ekip arkadaşlarına ve potaya topu atarken sadece sağ elini kullanabilir. Oyunda önemli olan topu rakip takımın potasının içine atmak.