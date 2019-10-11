Pitt-Hopkins Sendromu’nun farkına varalım

Hastalık dışında da birçok engelle karşılaştık

Ülkemizde Pitt-Hopkins Sendromu teşhisi ilk koyulan çocuk 7 yaşındaki Yusuf Emre Öney. 2012 doğumlu Yusuf’un teşhisi uzun çabalar sonucunda 2015 yılında konulmuş. Yusuf’un doğumu ile başlayan bu zorlu süreci Yusuf Emre’nin ailesi Nedret ve Taylan Öney şöyle anlatıyor: “Hamilelik süreci ve doğum sorunsuz geçti. İlk dört ay normaldi. Kaslarında zayıflık vardı farkediyorduk ama götürdüğümüz doktor herşeyin normal olduğunu söyledi. İlerleyen aylarda yere basmadığını farkettim. Doktor, ‘8 ayına kadar normal’ dedi. 9 aylıkken yine götürdük. Yusuf,oturamıyordu. O zaman doktor şaşırdı bizi nörolojiye yolladı. Sil baştan bir sürü test yapıldı. Her şey temiz çıktı. Gelişim geriliği var dediler. Fizik tedavi önerdiler. Bizde götürdük. Oturmaya başlamıştı ama doktor sonuçtan memnun kalmadı. İzmit’te yaşıyoruz biz. İstanbul’a gitmemizi söyledi. Bir araştırma hastanesinin çocuk metabolizma bölüme geldik. Yapılan tetkitler temiz çıkınca geri döndük. Bu sefer kendi doktorumuz sendromlara bakmaya başladı. Bizi yeniden İstanbul’a yolladı. Bu sefer bizde ısrar edince doktor kromozomlarına bakalım dedi. Bizimkilerine de baktılar. Bizde herşey temiz. Yusuf’un 18. kromozomda 2 ile 18 arasında kopma, yer değiştirme olduğunu söylediler. Sonra tekrar test yaptılar ve Pitt-Hopkins Sendromu tanısı konuldu.Sperm ile yumurtanın döllediği andan oluşan bir hastalıkmış. Tedavisi yok dediler. Hastalık direkt kas ve sinirleri etkilediği için yürüyemiyor, konuşamıyor hatta yutkunma refleksi bile yoktu. Hastalığın en belirgin özelliği konuşamama. 4 yaşına kadar fizik tedaviye götürdük. Yusuf, 1 yaşına kadar katı yiyemedi. Hala bile büyük parçalar yutamaz, biberondan su içer. Dünyadaki örneklerinde bir iki kelime konuşan var. Ortalama 6 ila 8 yaş civarında yürüyorlar. Şu anda devletin verdiği aylık 8 saat fizik tedaviye götürüyoruz. Duyu bütünlemesi, Hidroterapi de aldı. Devlet karşılamıyor. Onu geleceğe ezber yaptırarak hazırlamaya çalışıyoruz. Bir şeyi sürekli tekrar ederseniz onu kapıyor. Normal bir seviyeye gelmesi imkansız. Kas hücreleri ile ilgili sıkıntıları fizik tedavi ile aşmaya çalışıyoruz. Ama mental anlamda bişey yapamıyoruz. Özel eğitim alanında çok yol ilerleyemedik. Yusuf’a zorla bir şey öğretmek imkansız. Kendi isterse öğreniyor. Mimikleri çok güzel algılıyor. Genelde sofrada ben ne verirsem onu yer. Bir gün patates kızartmasına elini uzattı. Başka yemek yapmıştım onu elinin tersiyle itti. Son bir yıldır patates ile ekmeği sevdiğini öğrendik. Uykusu geldiğinde elimi tutar odaya götürür beni öyle bekler. Kendi başına 10 metre ileri gidebiliyor. Altı bezleniyor, tuvalet eğitimi yok. Kendi başına giyinemiyor. Küçük el becerileri hiç yok. Elleri çok hasas, kimseye dokundurmaz. Rehabilitasyon merkezleri daha çok Otizmli çocukların eğitimine yönelmiş. Aynı tedavi bizde tutmuyor. Yusuf oyuncak sevmez. Sadece elinde bir tarak var hep onunla oynar. Kalabalıktan, yüksek sesten korkar. Takıntılı, değişikliği kolay kabul etmez. Evde oturduğu yer bile bellidir. Bizimle ilişkisi iyi. Yusuf’un hastalığını öğrendikten sonra başka bir hayat çizdik kendimize. Bu hastalığa sahip çocuklarda kızlar birbirine erkekler birbirne benziyor. Görünüşleri normal aslında. Hatta bundan dolayı fizik tedavi için rapor almaya gittiğimiz doktor bu çocukta bişey yok diyip vermedi raporu. Doktorlardan dolayı çok sıkıntı çektik. Maddi durumumuz yerinde diye devletin verdiği destekten yararlanamadık. Oysaki Yusuf’un çok masrafı oluyor ve onun dışında da çocuğumuz var bizim. Devletin verdiği 90 seanslık rehabilitasyon hizmetinden yararlandık ama tanı olarak selebral palsi olarak gösterdiler. Sağlık Bakanlığı’nda kodlanmış hastalıklar var. Bunlar için Pitt-Hopkins yok. Yüzmekte çok iyi geliyor hastalara. Ama İzmit’te bir tane özel engelli yüzme havuzu var bezli olduğu için kabul etmiyorlar. O yüzden yüzmeye götüremiyoruz. Hala önümüze engeller çıkıyor. Pitt-Hopkins tedavisi için ABD’de bildiğimiz kadarıyla çalışmalar sürüyor. Fareler üzerinde deneyler yapılıyor. Hatta TCF 4 geninin yaptığı hasarın bir kısmını beyinde düzeltebilmişler fare üzerinde. Ama insanlarda henüz denenmiş bişey yok.

Devlet çocuklarımız için bir şeyler yapsın