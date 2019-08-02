Prof. Fuat Sezgin için Dijital Gösterim Merkezi kuruldu

İslam bilim tarihi araştırmalarına ömrünü adayan ve bu alanda dünyanın en büyük otoritesi kabul edilen Prof. Dr. Fuat Sezgin’in çalışmalarını ve hayatını doğrudan halkımıza anlatmak amacıyla İletişim Başkanlığı tarafından Taksim Meydanı’nda kurulan Dijital Gösterim Merkezi’nin açıldı.

Prof. Dr. Fuat Sezgin, İslam medeniyetinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve onu yeni nesillere en doğru şekilde aktarmak amacı ile bu yola ömrünü adadı. İslam bilimlerinin gerçek tarihini, dünya bilim tarihine katkısını ve etkisini bugün Prof. Dr. Fuat Sezgin sayesinde yeniden keşfediyoruz.

Bu önemli bilim adamımız için, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 2019 Prof. Fuat Sezgin yılı olarak ilan edildi. Yurt içinde ve yurt dışında bu amaçla çok sayıda etkinlik düzenleniyor. Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı, Prof. Dr. Fuat Sezgin’in bilimsel çalışmalarını ve hayatını doğrudan halkımıza anlatmak amacıyla Taksim Meydanı’nda bir Dijital Gösterim Merkezi kurdu. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı’nın katkı sunduğu merkez, 1 Ağustos-9 Ağustos 2019 tarihleri arasında Taksim Meydanı’nda ziyarete açık tutulacak.

600 metrekare kapalı alanı olan bu merkezde, dört ayrı bölüm içinde İslam bilim adamlarının bulduğu cihazlar ve teknikler; videolar, dijital hologramlar ve üç boyutlu görseller eşliğinde tanıtılacak. İbn-i Sina, Ceziri, Farabi, Biruni gibi bilim tarihini etkileyen isimlerden örnekler ve İslam bilim tarihine kendini adamış olan Prof. Dr. Fuat Sezgin’i anlatan videolar da burada gösterilecek.