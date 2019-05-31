Qupra kadını; özgür, narin, şık ve rahat

Modanın kalbinin attığı İtalya ve Fransa’da hazırladığı koleksiyonları ile ünlü mağazaların vitrinlerini süsleyen Filiz Güner, Türkiye’de 3 yıl önce kurduğu Qupra markası ile dikkatleri üzerine çekiyor. 20 yıldır dünyaca ünlü markalarla çalıştıktan sonra daha kurumsal olarak tasarım hayatına devam etmek için kendi showroomunu açan Güner, çalışan kadınlara yönelik kıyafetler tasarlıyor. Tasarımlarında özellikle Japon çizgilerini kullanan Güner, markanın stilini “Zerafet, kusursuzluk, kalite ve sofistike duruş” olarak özetliyor. Bu yaz PAMUUQ BY QUPRA koleksiyonu ile modaya yön verecek olan tasarımcı Filiz Güner ile bir araya geldik…

QUPRA KUMAŞI BANA İLHAM VERDİ

“Qupra ile çocukluk hayalimi gerçekleştirmiş oldum.” diyen Güner, moda tasarım eğitimi aldıktan sonra kendini gelişmek için yurt içinde ve dışında birçok markaya koleksiyon hazırlamış. Daha sonra kendi adı ile bir tasarım ofisi açan Güner, 2016 yılında markasını kurmuş. 41 yaşındaki başarılı modacı tasarım yapmaya nasıl başladığını şu sözlerle özetliyor: “Tasarım hep benim hayalimdi. İlkokul yıllarında resim derslerine ilgim oldukça yüksekti ve kumaşlara merak duyuyordum. Ailemde modayla ilgilenen kimse yok lakin ben modayı, bir şey tasarlayıp yapmayı hep çok sevmişimdir. Çok klişedir ama çocukken tüm bebeklerime kıyafet tasarlayıp giydirirdim. Hep söylenir ama gerçek bu. Bununla birlikte moda okulunda hazırladığım deri koleksiyonum büyük ilgi görünce birçok tekstil firmasına tasarımlar gerçekleştirip kendi ismimle yurtdışına koleksiyonlar hazırladım. Sonrasında kolları sıvadım ve 2012 yılında kendi tasarım atölyemi kurdum.”

Dünyanın birçok ülkesinde markasını modasever kadınlarla buluşturduğunu söyleyen Güner, bu işe başlarken en büyük hayalinin Qupra’yı bir dünya markası haline getirmek olduğunu söylüyor. “Her segmentten kadını giydirebilmek istiyorum. Arap ülkelerindeki moda haftalarından özel davetler alıyoruz. Bu zaman zarfı içinde inanılmaz bir ivme kazandık. Bu olumlu gelişmeler bizi de işimize karşı olumlu yönde motive ediyor ve dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.” diyen Güner, markasına neden Qupra ismini verdiğini şöyle anlatıyor: “Qupra sektörde fazla kullanılmayan rahat ve sağlıklı bir kumaş türü. Aynı zamanda çok özel bir iplik. Ürünlerimi tasarlarken hep bu kumaştan faydalandım. İsim konusunda da aynı şekilde sevdiğim ve tasarımlarımda da bolca kullandığım bir kumaş olduğu için tercih ettim.”

ORTADOĞU ÜLKELERİNİN İLGİSİ FAZLA

Özellikle Ortadoğu ve Arap ülkelerinde tasarımları çok beğenilen Qupra markası, yurt içinde çok geniş bir ağa sahip olmak ile birlikte Avrupa’da da hızla büyümeye devam ediyor. Arap ülkelerinin tasarımlarına neden bu kadar ilgi gösterdiğini soruyorum Filiz Hanım’a. Şöyle yanıtlıyor: “Qupra’nın dört senede kendine has bir tarzı oluştu. Farklı olmayı hedeflemiştik ve bu hedefi yakaladık. Araplar da sıradan olmak yerine farklı olmayı, modernliği yakalamayı aynı zamanda da gösterişli olmayı istedikleri için tasarımlarımıza ilgi gösterdiler.” Yurt dışına hazırladığı tasarımların kendisine büyük katkı sağladığını belirten Güner, “Yurtdışında birçok firmaya danışmanlık hizmeti verip koleksiyon hazırladım. Bundan dolayı yurtdışı seyahatlerine ağırlık verip araştırmalar yaptım. Bu da trendlere daha önceden hakim olmamı sağladı. Koleksiyonlarıma farklılık katıp daha giyilebilir tasarımlar yapmamı sağladı.” şeklinde konuşuyor.

Yurtdışında birçok firmaya danışmanlık hizmeti verip koleksiyon hazırladım. Bu da trendlere daha önceden hakim olmamı sağladı. Böylece Qupra’nın kendine has bir tarzı oluştu.