Radyo geleneği dijitale taşındı

Haluk Kesim

BUGÜN KONUŞAN RADYO DİNLENİYOR

Çocukluk yıllarıma geri döndüğümde 70’li yıllarda her evde radyo vardı. TV her yerde yoktu özellikle Anadolu’da hiç yoktu. İnsanlar kahvehanelerde bir araya gelir radyodan ajans ve tiyatro dinlerlerdi. O yıllarda radyo çok önemli bir mecra idi. Radyo deyince aklıma ilk gelen ise Radyo Tiyatrosu ve Arkası Yarın programıdır. 90’lı yıllarda özel radyolar açıldı. Kısa bir süre sonra da kapandı. Hiç unutmam insanlar antenlerine siyah kurdele bağlamıştı. Yayınların içeriklerinden dolayı kapandı diye hatırlıyorum. O dönemde hem TV’de hem de radyoda bir serbestlik vardı. İnsanlar ne yapacağını şaşırmıştı. Radyolar insanları bir arada tutuyordu.TV geldi dediler ki: “Aileleri radyo bir arada tutuyordu TV ayırdı.” Bugün ise internet, cep telefonu geldi aileler birbiri ile sohbet etmez oldu diyoruz. Bu tamamen kuşak farkıdır. Bugüne baktığımızda ise radyoyu her yerden dinlemek mümkün. İnsanlar arabalarında radyo dinleyebiliyor. Bir dönem müzik kutusuna döndü radyolar. Müzik radyosu olmak radyoculuğa en büyük ihanetlerden biridir. Çünkü müzik artık her yerde. Radyo konuşmaktır. Şimdi spor radyosunda çalışıyorum ve insanlar genel olarak spor radyolarını dinliyor. Çünkü insanlar radyoda eskisi gibi konuşan birini; bir dost, arkadaş duymak istiyor. Bugün de konuşan radyo dinleniyor.