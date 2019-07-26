Saç ekiminde İstanbul bir numara

Saç ekimi, son yıllarda oldukça popüler olan estetik müdahalelerden biri. On senedir ülkemizde de yapılan saç ekimleri konusunda birkaç senedir ciddi ilerleme kaydedildi. İstanbul genelinde özellikle Arapların yoğun olarak tercih ettiği saç ekimi tedavisine artık Avrupalılar da ilgi göstermeye başladı. İngiltere, Fransa, İspanya ve İtalya’dan gelen talepler fazla. Kullanılan tedavi yöntemleri ve uygun fiyatlara yapılıyor olması İstanbul’u saç ekimi konusunda cazibe merkezi haline getirse de en önemli etken bu konuda işini iyi yapan doktorların varlığı.

EKİMİ DERMATOLOJİ UZMANI YAPMALI ​

Saç ekimi konusunda dikkat edilmesi gereken noktalar var. Merdiven altı kliniklere karşı hastaları uyaran Nişantaşı Hastanesi Uzm. Dr. Yusuf Topal, saç ekiminin mutlaka dermatologlar tarafından yapılması gerektiğine dikkat çekiyor. Topal, “Saç ekimi dermatolojiyi yüzde yüz ilgilendiren bir alan. Saç ekiminde ilk olarak kafa derisi değerlendirilir. Saçın durumu ikinci plandadır. Saç derisinde birçok hastalık çıkabilir. O yüzden her deriye ekim yapılmaz. Özellikle vücudunda yara olan hastalarda kontrolsüz ekim yapılır ise hastanın saçı ve derisi hasar görür. Ciddi bir sağlık sorunu ortaya çıkar.” diyor.

Kimler saç ekimi yaptırmak için geliyor?

Saç ekimi için gelen dört grup var. En çok erkek tipi kellik sorunu olanlar geliyor. Bu kellikler genelde genetik oluyor. Bundan dolayı hemen saç ekimi yapmıyoruz. Hastanın yaşına, saçının dökülmenin hızına, gidişatına bakıyoruz. Genelde 23-24 yaşında başlayan dökülme 33-34’te bitiyor. 25 yaş altı gelen hastalara önce medikal tedavi uyguluyoruz ve saç mezoterapisi ile bunu destekliyoruz. Var olan saçları korumaya çalışıyoruz. 25 yaş altına bazı özel durumlarda ekiyoruz. Bir diğer grup ise kadınlar. Bayanlar ile erkekler arasında muayene süreci, yapılış tarzı, çizimi, tıraşı herşeyi farklı. Genelde kadınlarda daha ileri yaşlarda merkez noktada yuvarlak şekilde bir açılma oluyor. Kadınlar konusunda dünyada kabul edilen ekim yöntemi bizim de uyguladığımız kalem tekniğidir. Açıklık olan alanı belirleyip nokta atışı çalışmanız lâzım. Saç ekimi için gelen diğer bir grup ise dermatolojik hastalığı olanlar. Sedef hastası olabilir, saçkıran geçirmiş ya da daha önceden yanmış ve saç kökleri kurumuş birileri olabilir. Bu tip durumlarda doktorlar daha ön plana çıkıyor. Çünkü bu tarz hastalığı olanlara herkes saç ekimi yapamaz. Son gelen grup ise revizyon ameliyatları. Daha önceden başarısız bir operasyon geçirmiş, saç derisi zedelenmiş hastalar oluyor. Bu durumda kalem tekniği çözüm olabilir.

İşlem öncesinde hastalara hangi tetkikler yapılıyor?

Gelen hastaların önce kan tahlillerine bakıyoruz. Saç dökülmesine sebep olacak ya da hızlandıracak sıkıntılar nedir anlamaya çalışıyoruz. Demir, vitamin eksikliği ve triot rahatsızlıkları olanlara tedavi uygulanıyor. Dahiliye doktoru onay verince ekim aşamasına geçiyoruz. Saç derisi muayenesi de çok önemli. Hasarlı ve sağlıksız deriye hemen ekim yapılmamalı. Saçın derisi için önce tedavi olmalı.

Kökler nereden alınıyor?

Ense bölgemizde dökülmeye karşı dirençli saç kökleri var. Ekilecek alana göre bu bölgeden greftler tek tek çıkartılır. Bu kökler ikili üçlü olarak ayrılır. Greft saç kökü demek. Çıkarılan greftler daha sonra boş alana tek tek ekilir. Greftler alınınca arkada herhangi bir seyreklik olmaz. Ense kökleri rezervi yeterli değil ise çene altı sakal bölgesinden de kökler alınıyor.

Kaç tür teknik var?

Temel olarak 3 tür teknik var. Fue, Fut ve bizim de kullandığımız daha yeni olan kalem tekniği. Fue ve Fut’ta kanal yöntemiyle ekim yapılır. Kalem tekniğinde ise tek tek ekim yapılır. En çok tercih edilen yöntemler Fue ve kalem tekniğidir. Bu tekniklerde arkadan tek tek greftler toplanır. Fut cerrahi bir işlemdir. Enseden deri ile birlikte kökler kesilir ve ihtiyaç olan yerlere dikilir. Bunu daha çok Avrupalılar kullanıyor. Fue’de özel uçlu bir iğne ile kaç bin ekim yapılacak ise o kadar kanal açılır. Kökler pens ile tutulup kanalların içine doldurulur. Kalem tekniğinde ise kalemin kendi özel ucu var. Kanal açmıyoruz. Burada kalemi açıklık olan yere batırıyoruz ve açısına göre kökü bırakıyoruz. Açıyı beğenmediyseniz kalemi geri çıkarıp yeniden deneyebiliyorsunuz. Kalem tekniğinin avantajlarından biri de tramvası az, iyileşme hızı yüksek. Üstelik daha doğal gözüküyor. Kalem tekniği ile yapılan işlem 6-8 saat sürüyor.

Kaç bin ekim yapılıyor?

Hastanın durumuna göre değişebiliyor. Genel olarak kalem tekniğinde en fazla 3500, çok nadir 4 bin saç ekimi yapılıyor. Aslında enseden 6 bine kadar greft alınabilir. Ama burada derinin besleyebileceği kadarını dikmek önemli. Yapılan en büyük hatalardan biri de bu. 5 bin, 6 bin ekim yapan yerler var. 4 binin üzerindeki ekimleri saçın derisi beslemiyor ve saçlar ölmeye başlıyor. Planma uzun vadede ve kişiye özel olarak yapılmalı.

Hasta ne zaman normal yaşantısına dönebiliyor?

Kişisel duruma bağlı olarak ortalama 1-2 hafta içinde hasta normal yaşantısına dönebiliyor. Üç günden sonra bölgedeki operasyona bağlı tramva geçiyor. Operasyondan sonra antibiyotik tedavisi veriliyor. Greftleri yeni yerine aktardıktan sonra saçın derisinin iyleşmesi, köklerin tutması ve saçların çıkmaya başlaması 3-4 ay sürüyor. Bu süreçte vitamin desteği ve doğru şampuan kullanımı önemli. Bir yıllık bir takip süreci var. Çünkü kafa bölgesinden toplamda 6 metrelik bir çalışma yapılmış oluyor.

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