Sağlıkçıların 15 Temmuz travması

HELİKOPTER SALDIRISIYLA VURULDUM

15 Temmuz akşamı nerede idiniz ve nasıl yaralandınız? Size kimler yardımcı oldu?

15 Temmuz gecesi Külliye ve Jandarma Genel Komutanlığı arasındaki kavşaktaydım. Karşımızda duran 5 tane ZPT’yi (Zırhlı Personel Taşıyıcı) nasıl kışlaya geri yollarız onu düşünüyordum. Darbeci unsurları ikna etmeye çalışıyorduk. Sonra ansızın gelen helikopterin saldırısıyla vuruldum. Birden kendimi toz ve ateş bulutunun içinde buldum. Vücudumun yaklaşık 15 yerine şarapneller saplanmış, bacağım kırılmıştı. Adının sonradan Mehmet Tahir İkiler olduğunu öğrendiğim sivil bir vatandaş ve adlarını bilmediğim birkaç kişi daha o saldırıdan sonra kaçmayıp yaralılara yardım etmek için çırpınıyorlardı. Beni diğer yaralılarla beraber bir halı yıkama arabasının arkasına yüklediler. Yanı başımda adının sonradan Cuma Dağ olduğunu öğrendiğim bir şehit uzanıyordu, başından isabet almış, başı parçalanmış, ruhunu oracıkta teslim etmişti. Onu araca bile koyamadılar.”

Bir sağlık personeli olarak 15 Temmuz öncesi, rutin acil vakaları dışında bu türden olağanüstü terör saldırısı vb. olaylarla karşılaşmış mıydınız?

15 Temmuz’dan önce Van depreminde gönüllü olarak görev almıştım. Ama enkaz altından çıkan yaralılara denk gelmemiştim. 15 Temmuz’dan sonra gönüllü sağlık çalışanı olarak Zeytindalı Operasyonu’na katıldım. Eyp, mayın, ateşli silah yaralanmasına maruz kalan ÖSO mensuplarını gördüm. O görüntüler bana hiç yabancı gelmedi. Çünkü 15 Temmuz’da kendini koruyabilecek hiçbir silahı olmayan sivil vatandaşlara en ağır silahlarla hunharca saldırılmıştı ve kurbanlardan biri de bendim. O tablonun ancak düşman savaş güçlerinin çatışmasıyla olabileceğini gördüğümde 15 Temmuz’da yapılan vahşetin ne kadar büyük olduğunu, darbecilerin nasıl katil ruhlu yaratıklar olduğunu bir kez daha anladım.