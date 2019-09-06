'Salda Gölü betonlaşmayacak'

Toplum olarak doğal hayat ve çevreye olan hassasiyetimiz giderek artıyor. Geleceğimiz adına son derece sevindirici olan bu sahiplenmenin son örneği Salda Gölü idi. Son iki yıldır benzersiz görüntüsü ve güzelliği ile ilgi odağı olan Burdur’daki Salda Gölü’nün imara açılacağı endişesi kamuoyunu harekete geçirmiş ve sosyal medyada çığ gibi büyüyen bir kampanyaya dönüşmüştü. Devlet de halkın bu tepkisine duyarsız kalmadı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Salda Çölü ve çevresini korumaya alırken çevre konusunda pek çok önemli projeye hamilik eden Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da Salda Gölü’ne gelerek incelemelerde bulundu. Erdoğan, bölgenin yapılaşmadan korunacağına dair Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan teminat aldı. Burdur’un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü’ne yaptığı ziyaret kapsamında Lisinia Doğa Proje ve Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret eden Emine Erdoğan, merkez kurucusu Öztürk Sarıca’dan merkez, lavanta ve aromatik bitkiler ile bölgede geliştirilen susuz tarıma ilişkin bilgiler aldı.

Aslına bakılırsa Salda Gölü’nü yapılaşma kadar tehdit eden bir başka tehlike de yer altı sularının çekilmesi. Salda Gölü ve Burdur Gölü’nün suları çekilirken bölgedeki ünlü İnsuyu Mağarası’ndaki dokuz göl de kurudu. Lisinia Doğa Projesi bu kuraklığı durdurmak için geliştirilmiş sivil bir çalışma. Bu durumun bölgedeki yanlış tarım ve hayvancılık uygulamalarından kaynaklandığını söyleyen Sarıca, “Lisinia Proje alanı Burdur gölünün kenarında bir alan ve Burdur Gölü sularını her geçen gün daha hızlı kaybetmekte. Salda Gölü de sularını hızlı bir şekilde kaybediyor. Birincil sebep küresel ısınmaya bağlı buharlaşma, ikinci sebep ise büyükbaş hayvancılıkta kaba yem üretimi için yetiştirilen ve birer su canavarı olan mısır yonca üretimi.” şeklinde konuşuyor.

ZİYARETÇİ SAYISI SINIRLANDIRILMALI

Öztürk Sarıca bu noktaya nasıl gelindiğini ise şu sözlerle özetliyor: “1990’lı yıllarda öz kültürümüz olan keçiler ormanın zararlısı ilan edildi ve erozyon sebebi olarak gösterildi. Dağlar keçilere yasaklanınca var olan keçi varlığı da hızlı bir şekilde azaldı. Buna bağlı olarak da 1996-97’lerde ülkemiz et ve süt ihtiyacını karşılayamaz duruma geldi. Bu ihtiyacı karşılamak için yurtdışından sabahtan akşama kadar otlayan ve ülkemiz koşullarına çok uygun olmayan inekler ithal edildi. Bu inekleri doyurmak için birer su canavarı olan mısır ve yonca üretmek gerekiyordu. Dolayısıyla sulama göletleri yapıldı ve sondajlarla gelecek nesillerin içme suyu olacak sular tarımda kullanıldı. Bu sebeple pek çok göl ve sulak alanımız kurudu. Burdur Gölü ve Salda Gölü de bu durumdan nasibini aldı. Burdur gölü suyunun yarısını, Salda Gölü de çok derin bir göl olmasına rağmen su potansiyelinin ciddi bir bölümünü kaybetti. Ülkemiz gölleri kapalı havzadır yani çevresel yağışlarla dolar. Bu da şu demektir havadaki kirlilikler ve yeryüzü kirlilikleri yağmurlarla göllere taşınır. Göller sularını kaybedince geriye kalan kirlilikler toz şeklinde rüzgârlarla insanlara ve çevreye taşınınca çevre felaketlerine sebep olur.”

Başgösteren tehlikeyi bertaraf etmek ve insan eliyle yapılan bu tahribatı tersine döndürmek için iki proje başlatmış Öztürk Sarıca. Önce yörenin yerli ırkı olan ve kaybolmaya yüz tutmuş Honamlı keçisini çoğalarak 300 başa ulaştırmış. Susuz tarımla ilgili de çalışmalar başlatan Sarıca 3000 dekarlık alanda su tüketmeyen lavanta başta olmak üzere kekik, adaçayı ve 30’a yakın aromatik bitki üretimine başlamış. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Salda Gölü’yle ilgili uygulamalarını doğru bulduğunu söyleyen Sarıca, “Son yıllarda Salda Gölü kirliliğe teslim edilmek üzereydi. Gelen ziyaretçi sayısının fazlalığı ve altyapı yetersizliği içimizi acıtan bir durumdaydı. Çözümler yerinde ve gerekli olmuş. Sadece sosyal tesisler gölden biraz daha uzakta yapılabilir. Bu sayede göl ekosistemi daha az etkilenmiş olur. Yapılar doğal ve günübirlik ziyaretçilerin ihtiyacını karşılayacak biçimde olmalı ve kesinlikle yapılaşmaya izin verilmemeli.” diyor.

Gerçekten de Salda Gölü, göz kamaştıran bir güzelliğe sahip. Ancak göl kıyısının plaj olarak kullanımı ne kadar önlem alınırsa alınsın uzun vadede bölgeyi korumayı zorlaştıracak bir tercih. Böylesi özel bir doğal güzelliğin sadece seyir ve fotoğraf gezileri için ziyaret edilmesi belki de en sağlıklı çözüm.