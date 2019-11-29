Sanat eseri fularlar

Fular, tarihi çok eskiye dayanan bir aksesuar. Ancak 19. yüzyıldan sonra çok daha yaygın olarak kullanılmaya başlanıyor. Günümüzde de tercih edilen fularlar, kıyafete farklı bir anlam katıyor. Hem spor hem de klasik her ortamda takılabiliyor. Fuları; çantada, boyunda, saçta kullanabilirsiniz. Şimdi sizi bir fular tasarımcısı ile tanıştırmak istiyorum. Sadece fular değil birçok şey tasarlıyor. Aynı zamanda stilist ve bir kadın girişimci. Tuğba Kuzdere Yorgancıoğlu’ndan bahsediyorum. Kendisi tablo gibi fularlar tasarlıyor. Aileden gelen bir çizim yeteneğine sahip Yorgancıoğlu, hazır desen kullanmıyor. TukuTukum markası altında ürünlerini insanlarla buluşturan Yorgancıoğlu, “TukuTukum benim göz bebeğim. Üretmeden duramıyorum. Resim yapıyorum, yazı yazıyorum, müzik takip ediyorum. Sanatçı ruhumu bastıramıyorum. Markamla da giyilebilir sanat ürünleri tasarlıyorum.” diyor.

Konsept farklı çizim aynı

İlk olarak ipek fularlar tasarlamaya başlayan ve farklı desenleri ve çizgileri ile dikkatleri çeken Yorgancıoğlu, ilhamını nereden aldığını şöyle anlatıyor, “Türkiye’de ipek çok önemli. Ancak çok klasik desenler kullanıyorlar. Şeritler, düz renkler, laleler... İpek ağır bir şey ama bunu modernize etmek gerekiyor diye düşündüm. Ben ipek fularları tablo gibi kullanıyorum. Bütün desenlerde bir hikâye anlatıyorum. Her desen neredeyse kadınlarla alakalı. Renkli, güçlü, kendinden emin. Desenleri ben çiziyorum. Hazır desen kullanmıyorum. TukuTukum’da bulunan eserleri başka bir yerde görme ihtimaliniz yok. Hayatın içinde herhangi bir zaman diliminde izlediğim belgeselden, filmden ya da çıktığım seyahatten ilham alıyorum. Son koleksiyonumda 1920’lerden Art Deco’dan etkilendim. O dönemdeki mimari, müzik, saç kesimlerini, danslarını çok seviyorum. Sonra bu dönemi araştırmaya başladım ve kafamda desenler oluştu. Daha önceki çalışmamda hayvanlardan etkilenerek hazırladım. O dönemde belgeseller çok izliyordum. Zebraların gruplar halinde yaşadığını ve hayatları boyunca gruplarını değiştirmediklerini öğrendim. Üstelik grup içinden her gün bir zebra geceleri ayakta kalıyor ve diğer arkadaşlarına sahip çıkıyor. Bu beni çok etkilemişti. Bundan dolayı bir desenimde zebra var. Bir arada Japon kültürüne merak salmıştım ve o tarz ürünler çizdim. İlgilerim değiştikçe çizimlerim de değişiyor. Ancak sanatçı çizgisi öyle bir şey ki ilk tasarladığım ürün ile son tasarladığım ürünü yan yana koyun uzaktan bakın bu Tukutukum diyebilirsiniz. Çünkü bir stilim var. Farklı konseptler de olsa imza kendini belli ediyor.”

Sınırlı sayıda üretiyorum

TukuTukum’da çok farklı boyutlarda fular görmek mümkün. Üstelik buradaki desenlerin sayısı sınırlı. Bundan dolayı sürekli yeni tasarımlar ekleniyor koleksiyona. Yakın zamanda Art Deco koleksiyonunun devamı olarak fular ve sweat t-shirtlerin geleceğini söyleyen Yorgancıoğlu’nun ürünlerinde dikkat çeken noktalardan biri de nazar boncuğu. “Ürünlerimde nazar boncuğu kullanmayı seviyorum. Nazara inanan biriyim. Bu konuda araştırmalar yaptım. Aslında ben farketmeden desenlerimde gözü, nazar boncuğunu kullanıyormuşum. Nazardan bizi koruduğuna inanıyorum bundan dolayı da her ürüne küçük de olsa mutlaka bir göz koyuyorum.” diyen Yorgancıoğlu, bandana, bone, kaftan, kimona ve gömlek de tasarlıyor.