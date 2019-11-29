Sanat eseri fularlar
“İpek fularları tablo gibi kullanıyorum. Çizmeyi seviyorum. Bütün desenlerde bir hikaye anlatıyorum. Her desen neredeyse kadınlarla alakalı. Renkli, güçlü ve kendinden emin kadınlar…” diyen tasarımcı ve stilist Tuğba Kuzdere Yorgancıoğlu, giyilebilir sanat ürünleri tasarladığını söylüyor.
- MERVE YILMAZ ORUÇ
Fular, tarihi çok eskiye dayanan bir aksesuar. Ancak 19. yüzyıldan sonra çok daha yaygın olarak kullanılmaya başlanıyor. Günümüzde de tercih edilen fularlar, kıyafete farklı bir anlam katıyor. Hem spor hem de klasik her ortamda takılabiliyor. Fuları; çantada, boyunda, saçta kullanabilirsiniz. Şimdi sizi bir fular tasarımcısı ile tanıştırmak istiyorum. Sadece fular değil birçok şey tasarlıyor. Aynı zamanda stilist ve bir kadın girişimci. Tuğba Kuzdere Yorgancıoğlu’ndan bahsediyorum. Kendisi tablo gibi fularlar tasarlıyor. Aileden gelen bir çizim yeteneğine sahip Yorgancıoğlu, hazır desen kullanmıyor. TukuTukum markası altında ürünlerini insanlarla buluşturan Yorgancıoğlu, “TukuTukum benim göz bebeğim. Üretmeden duramıyorum. Resim yapıyorum, yazı yazıyorum, müzik takip ediyorum. Sanatçı ruhumu bastıramıyorum. Markamla da giyilebilir sanat ürünleri tasarlıyorum.” diyor.
Konsept farklı çizim aynı
İlk olarak ipek fularlar tasarlamaya başlayan ve farklı desenleri ve çizgileri ile dikkatleri çeken Yorgancıoğlu, ilhamını nereden aldığını şöyle anlatıyor, “Türkiye’de ipek çok önemli. Ancak çok klasik desenler kullanıyorlar. Şeritler, düz renkler, laleler... İpek ağır bir şey ama bunu modernize etmek gerekiyor diye düşündüm. Ben ipek fularları tablo gibi kullanıyorum. Bütün desenlerde bir hikâye anlatıyorum. Her desen neredeyse kadınlarla alakalı. Renkli, güçlü, kendinden emin. Desenleri ben çiziyorum. Hazır desen kullanmıyorum. TukuTukum’da bulunan eserleri başka bir yerde görme ihtimaliniz yok. Hayatın içinde herhangi bir zaman diliminde izlediğim belgeselden, filmden ya da çıktığım seyahatten ilham alıyorum. Son koleksiyonumda 1920’lerden Art Deco’dan etkilendim. O dönemdeki mimari, müzik, saç kesimlerini, danslarını çok seviyorum. Sonra bu dönemi araştırmaya başladım ve kafamda desenler oluştu. Daha önceki çalışmamda hayvanlardan etkilenerek hazırladım. O dönemde belgeseller çok izliyordum. Zebraların gruplar halinde yaşadığını ve hayatları boyunca gruplarını değiştirmediklerini öğrendim. Üstelik grup içinden her gün bir zebra geceleri ayakta kalıyor ve diğer arkadaşlarına sahip çıkıyor. Bu beni çok etkilemişti. Bundan dolayı bir desenimde zebra var. Bir arada Japon kültürüne merak salmıştım ve o tarz ürünler çizdim. İlgilerim değiştikçe çizimlerim de değişiyor. Ancak sanatçı çizgisi öyle bir şey ki ilk tasarladığım ürün ile son tasarladığım ürünü yan yana koyun uzaktan bakın bu Tukutukum diyebilirsiniz. Çünkü bir stilim var. Farklı konseptler de olsa imza kendini belli ediyor.”
Sınırlı sayıda üretiyorum
TukuTukum’da çok farklı boyutlarda fular görmek mümkün. Üstelik buradaki desenlerin sayısı sınırlı. Bundan dolayı sürekli yeni tasarımlar ekleniyor koleksiyona. Yakın zamanda Art Deco koleksiyonunun devamı olarak fular ve sweat t-shirtlerin geleceğini söyleyen Yorgancıoğlu’nun ürünlerinde dikkat çeken noktalardan biri de nazar boncuğu. “Ürünlerimde nazar boncuğu kullanmayı seviyorum. Nazara inanan biriyim. Bu konuda araştırmalar yaptım. Aslında ben farketmeden desenlerimde gözü, nazar boncuğunu kullanıyormuşum. Nazardan bizi koruduğuna inanıyorum bundan dolayı da her ürüne küçük de olsa mutlaka bir göz koyuyorum.” diyen Yorgancıoğlu, bandana, bone, kaftan, kimona ve gömlek de tasarlıyor.
Trendler geçici ama stil kalıcı
Yorgancıoğlu, yazmayı da seviyor. Geçen yıl çıkardığı Sen Sus Stilin Konuşsun adlı kitabında Alara’nın İtalya’dan İstanbul’a uzanan hikâyesini anlatıyor. Kitapta kadınların stilini nasıl bulacağıyla ilgili tüyolar da var. Ben de soruyorum “Bir kişi stilini nasıl bulabilir?” Türk kadınının kendi stilini bulmaya başladığını belirten Yorgancıoğlu, “Modayı körü körüne takip ettiğimizde herkes aynı fabrikadan çıkmış gibi oluyor. Başkasında gördüğümüz şeyi direkt kendimize uygulamayalım. Stilimizi bulmak için öncelikle özgür olmalıyız ve vücudumuzu tanımalıyız. Trendler geçici ama stil kalıcıdır.”
Charlie’nin Melekleri’ne Türk tasarımcı imzası
Ünü ülke sınırlarını aşan TukuTukum fularları Charlie’nin Melekleri’nin merakla beklenen son filminde de kullanılmış. Bir bölümü İstanbul’da çekilen filmin fragmanında yer alan Elizabeth Banks’in yakasındaki fular dikkat çekiyor. Hollywood filminde bir Türk tasarımcı olarak ürünlerinin kullanılmasının gurur verici olduğunu belirten Yorgancıoğlu, “Film ekibi ile İstanbul’da Yasemin Bektaş ilgilendi. Onların yanındayken boynunda TukuTukum fular varmış. Fular, Hollywood filmlerinin Avustralyalı kostüm tasarımcısı Kym Barrett’in ilgisini çekmiş. Koleksiyonu görmek istedi. Sonra bütün koleksiyondan ürünler aldı. Hem Charlie’nin Melekleri’nde kullandı hem de diğer filmleri için stüdyosuna götürdü” dedi.
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