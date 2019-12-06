Sanatla hayata sarıldılar

Mutlu olacağım işler yapıyorum

Burcu Altıkardeş, 32 yaşında ve ev hanımı. Bundan üç sene önce hem guatr hem de meme kanserini yenmiş. Şimdi resim yaparak o süreci atlatmaya çalıyor. Resim yapmak bana terapi gibi geliyor diyen Altıkardeş, “Kanser tedavisi görürken de evde hep bir şeyler ile uğraştım. Bileklik, kolye yaptım. Kafamı başka şeylerle meşgul ettim. Moralimi yüksek tutmam hastalığımı atlatmamda yardımcı oldu. Tedavi biteli üç sene oldu ama hâlâ evde tek kaldığımda kendimi dinleyip daha çok hastalanıyorum. O yüzden mutlu olacağım işler yapıyorum ve resim kursuna başladım. Böylece kendimi dinlemeye vaktim olmuyor. Özellikle manzara resimleri yapmayı seviyorum. Atölyeye geldiğimde bütün dertlerimi, sıkıntılarımı kapının ardında bırakıyorum. 8 yaşında kızım var. Resim dersine onunla geliyoruz. Teknikleri öğreniyoruz. Kara kalem ya da yağlı boya çizimleri yapıyoruz. Dersler eğlenceli ve öğretici geçiyor. Şimdi Kadınlar Günü ile ilgili bir sergi hazırlıyoruz. ” şeklinde konuştu.

Hastalığıma iyi geldi

Pakize Korkmaz 58 yaşında. Evde resim yapmaya başlayınca kızlarının da desteği ile ESEV’e gelmeye karar vermiş. Hastalığı sebebiyle geçirdiği ataktan sonra 2012’de kursunu yarıda bırakmış. Ama yine de resim yapmaktan vazgeçmemiş ve yeniden kursa başlamış. Romatoid Artrit yani İltihaplı Eklem Romatizması hastası. Buna rağmen bir eline diğer eliyle destek vererek resim yapmaya devam ediyor. “Orta okul mezunuyum ve ama resime hep ilgim vardı. Bana iyi geliyor ve deşarj oluyorum” diyen Korkmaz şöyle konuşuyor: “Kara kalem ile başladım. Akrilik de çalıştım bir dönem. Şimdi yağlı boya resim yapıyorum. Dört yıldır düzenli geliyorum. Şu anda kadınlar günü ile ilgili bir eser çiziyorum. Sırtında küfesi ile bir Karadeniz kadını hayal ettim. Onu resmediyorum. Dersler Pazartesi günü 9.00’da başlıyor 13.30’a kadar devam ediyor. Pazartesi gelse diye bütün hafta bekliyorum. Hastalığıma da iyi geldi. Dört yıldır atak geçirmiyorum. Burası ruhuma da iyi geldi. Ellerimde sıkıntılar, ağrılar oluyor ama resim yapmaya devam ediyorum.”