Savcı Sayan: İmamoğlu, kamplaştırma projesi

PKK’LI KÜRTLER İDEOLOJİK BİR KİTLE

Geçtiğimiz seçimde Kürtler oy vermedi o yüzden oy oranı azaldı gibi söylemler oldu. Yarınki seçimde Kürt kökenli vatandaşlarımızın yönü ne olacak sizce?

Ben seçimlerde Kürtler, Lazlar, Çerkezler, Türkler diye yapılan ayrıma son derece karşıyım. Her partide her kökenden insan olabilir. Nihayetinde baktığımıza HDP’nin milletvekillerinin çoğu Türk kökenli. AK Parti’ye baktığımızda da bünyesinde birçok Kürt kökenli var. Fakat bugün konuşulanların üzerinde yorum yaparsak Kürtleri seçmen olarak üçe ayırmak lazım: Bir PKK’lı Kürtler, iki HDP’li Kürtler (Bunlar kendi içinde ikiye ayrılıyor. PKK’ya yakın Kürtler, PKK’ya uzak muhafazakar Kürtler), üçüncüsü de gerçekten muhafazakar, mütedeyyin dindar Kürtler. Seçimlerde baktığınızda PKK’lı, PKK’yı seven, sempati duyan Kürtler oylarını pazarlık konusu yaparlar. PKK ne derse, nerden bir taviz koparılırsa ona göre oy kullanırlar, ideolojik bir kitledir. HDP’li ama silahsız bir çözümden yana olan, siyaseti daha ön plana çıkaran Türkiye’nin bölünmesini istemeyen bir grup da var. Bunlar zaman zaman muhafazakar bir düşünceyle, reaksiyonla oylarını sağ partilere verirler.

İstanbul seçimlerine baktığımızda ben bu durumun devam ettiğini dolayısıyla oy vermek isteyen Kürtlerin oy verdiğini düşünüyorum. Kalkıp İstanbul seçimlerinde oyların azalmasını Kürtlere bağlamak haksızlıktır. Kürtler deyince bütün Kürtlerin oyu HDP’nin elinde, PKK, HDP kime işaret ederse ona oy verecekler demek de haksızlıktır. Kaldı ki HDP benim Ağrı’da rakibimdi. Kendisi için oy istedi, Kürtler tarafından verilmedi oy. Ama İstanbul’da HDP, CHP için oy isteyecek ve Kürtler de oy verecek. Bu bir çelişki değil mi? Bu da projenin bir ayağı. Acaba biz bunun üzerinden Kürtlerin oyunu devşirebilir miyiz? Bunun hesabı var.