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Schwarzkopf’tan ilk kalıcı jel saç boyası Pure Color’a renkli lansman

Saç boyası markası Schwarzkopf, saç boyalarında bir yeniliğe imza atarak ilk kalıcı jel saç boyası özel bir davetle tanıtıldı. Pure Color’ın renkli dünyası, markanın ruhunu yansıtan renkli bir lansman ile tanıtıldı. 

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Türk Henkel Yürütme Kurulu Başkanı Hasan Alemdar’ın ve Pazarlama Direktörü Mehmet Başeğmez’in konuşması ile başlayan lansmanda, Grup Marka Müdürü Ekin Veral saç boyası pazarına farklılık, enerji ve renk getirecek yeni marka Pure Color’ı anlattı. Dijital platformlarda seslendirdiği yerli ve yabancı şarkılarla popüler olan Ekin Beril, konuşma ve sunumların ardından katılımcılara sürpriz bir konser verdi. Lansman, Pure Color için özel tasarlanan pastanın kesimi ile sonlandı. Sabah düzenlenen etkinliğe basın mensupları katılırken, Ece Targıt’ın ev sahipliğinde gerçekleşen öğleden sonraki etkinliğin konukları ise tanınan influencer ve bloggerlardı. 

Jel formatındaki ilk kalıcı saç boyası olma özelliğini taşıyan Pure Color, bu özelliği sayesinde damlama ve bulaşma problemini ortadan kaldırarak saç boyamayı artık çok daha pratik hale getiriyor. Pure Color, en trend doğal içeriklerden Aloe Vera ve Kaktüs özlerinin yanı sıra Aquaxyl™ ile güçlendirilen formülü ve Jojoba Yağı içeren bakımı sayesinde saçlarda yoğun nem etkisi ve müthiş parlak bir sonuç sunuyor. 

Pure Color’ın portföyünde ise birbirinden tatlı 15 farklı renk yer alıyor. Renklerin her biri, tonunu en iyi yansıtan ve iştah açan tatlılarla bir araya geliyor. Portföyde özellikle vanilyalı tart, bitter brownie, vişneli turta ya da tarçınlı kek gibi renkler ön plana çıkıyor. 

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