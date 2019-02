'Seçmen likayata bakıyor'

“Pozitif ayrımcılığa keşke hiç ihtiyaç olmasa. Ama…”

Zemin iyi, hava güzel, seçim için şartlar müsait…

Sancaktepe’nin AK Parti adayı Şeyma Döğücü ile mahalleleri gezdik, taziye ziyaretlerine katıldık, ev toplantılarını takip ettik, salon etkinliklerinin nabzını tuttuk. Seçmen değme muhabirden iyi takip ediyor, benim diyen gazeteciden net soruyor. Şikâyetler, talepler açık bir dille anlatılıyor, başkan adayı Döğücü aynı rahatlıkla cevaplıyor.

Döğücü girdiği kahvelerde orta yaşla, kafelerde gençlerle buluşuyor. Seçmenin kimi doğrudan, kimi şartlı destekçi. Kimisi de kusura bakma, oyum başka partiye diyor. Taraflar iletişim konusunda sıkıntı çekmiyor ama tabii burada esas inisiyatif ve özen elbette Sancaktepeli’den destek isteyen Döğücü’de.

“Anket şirketini bırak, bizim durağa bak!”

Bir berberler, bir de taksi durakları; buralarda birkaç saat geçirin, yerelden genele, oradan dünyaya, siyasette neler olup bittiğini, sonra semtte kimin evlendiğini, kimin askere gittiğini, kimin gurbetten döndüğünü, kimin hastası, kimin derdi olduğunu hemen öğrenirsiniz. Başkan adayı Döğücü de böyle bir taksi durağını ziyaret etti. Kadir Bey ortamın sözcüsüydü. Ama arada söze girenler de oldu.

“Allah utandırmasın. Doğma büyüme buralıyız. Ailemiz yarım asrı aşkın burada yaşıyor. Aslen Tunceliliyiz. Hem sosyal hem kültürel bir sürü sorunla yüzleşiyoruz. İnsanlarla sohbet etmeye gayret ediyoruz. İlla bir vasıf sahibi olmaya gerek yok. İnsani sorumluluk olduğuna kanaat getirdiğimizden kaynaklı… Tabii insanlar hizmete bakıyor. Hizmet ne kadar geçerliyse o kadar çok insanlara gönül veriyorlar. Yani aslında yerel seçimlerde takım tutar gibi parti tutmamak lazım. Makbul olan hizmettir. Biz de zaten öyle görüyoruz.”

Ev ev, kapı kapı…

Ziyaret edilen çift daireli apartmanın erkekler tarafında sohbet temennilerle ilerledi; -Desteklerinizi bekliyoruz. –Hayırlısı inşallah, Allah mahcup etmesin. Diğer taraftaki konuşmalar daha detaylıydı. Genç kadınlar hem gözlemlerini hem beklentilerini dile getirdiler:

“Yardımcılar dahi kendileri not almaz. Benim çok dikkatimi çeker. Şeyma Başkan kendi not alıyor. Belediye başkanının kadın olması tabii bizim için büyük bir avantaj. Çünkü kadın görmek istiyorlar. Unvanınız adınızdan önce geldi; adaletiniz önce geldi. Hatır için bir şey yapmayan biri mi geliyor, iyi o zaman biz oradayız. Sizi çok sevdiler. Sıcakkanlı geldiniz. Başörtü problemi yaşayan biri olduğunuz için bizi anlayan birisinin olması, bu konuda çok iyi oldu. Biz hoca olarak öğrenci olarak, ne ders verebildik ne ders alabildik. Her zaman diyorum, geleceğimizi çaldılar. Ama devletimize küsmüyoruz. Aksine o günler gelmesin diye daha sıkı sarılıyoruz. Bunu hep hatırlıyor ve hatırlatıyoruz. Ama bir de makamı hak etme meselesi var. Sizi kabul etmemizin sebebi kişiliğinizle ilgili. Yani önceki tecrübeleriniz, ilmiye sınıfından olmanızla ilgili. Açıkçası başka bir adaya sırf kadın olduğu için böyle güzel bakabilir miydim bilemiyorum. Kadın olmanızdan önce yapınız, kişiliğiniz, bununla ilgili işittiklerimiz bizi ilgilendiriyor.”