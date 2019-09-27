Seksenler ailede muhabbeti artırdı

TRT 1 ekranlarında 6 sezon boyunca devam eden ve 228. bölüm ile final yapan Seksenler uzun bir aranın ardından kaldığı yerden devam ediyor. 1980’li yıllardaki aile hayatını, mahalle kültürünü ve komşuluk gibi kavramları izleyiciye sunan ve mesajlar veren dizinin yeni bölüm çekimleri başladı. Gündelik hayatı anlatan, bugünlerde kaybolmak üzere olan değerleri eskiden olduğu gibi kayıt altına almaya devam eden Seksenler’in kadrosunda; Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun, Yasemin Conka, Ayşe Tolga, Kemal Kuruçay, Tolunay Donat, Hakan Bulut, Betül Berk, Suzan Kardeş, Berat Yenilmez, Ceyhun Fersoy, Begüm Öner, Necmi Yapıcı, Özlem Balcı, Hacı Ali Konuk, Onur Dilber, Faruk Sofuoğlu, Ali Fuat Pekzeren, Aşkın Şenol, Osman Büyükercan ve yeni isimler yer alıyor.

Alışkanlık yaptı

Yeni sezonda sürprizlerin olacağını belirten Seksenler dizisinin yapımcı ve senaristi Birol Güven, dekor çalışmalarının bittiğini ve çekimlerin başladığını söyleyerek dizinin ekim ayında yayınlanacağı müjdesini verdi. Seksenlerin tekrarları TRT 1 ve 360 TV ekranlarında dönüyor. Aynı bölümü sabah akşam izleyen geniş bir kitle var. Dizinin neden bu kadar sevildiğini soruyorum Güven’e. Şöyle diyor, “Bence bu kadar çok tekrar edildiği için sevildi.” Bazen bir eserin çok tekrar edilmesinin insanlarda alışkanlık yaptığını ve bu anlamda Seksenler dizisinin de alışkanlık olduğunu belirten Güven sözlerine şöyle devam ediyor: “Bu tekrarlar sırasında belki de daha önceden diziyi hiç izlememiş olan kişiler de Seksenler’i keşfetti. Seksenler’in şöyle bir gücü var. İnsanlar bu diziyi izlerken kendini iyi hissediyor. Nostaljik bir dizi çünkü. İnsanlar kendilerini iyi hissettikçe aynı bölümü defalarca izlemeye başladı ve bir alışkanlık oldu. Bugünün karar vericileri, kanaat önderleri olan büyüklerimizin çocukluk ve ergenlik dönemleri 1980’li yıllara denk geliyor. Yaşadıkları bir dönem olduğu için o kesim diziyi izliyor. Onlarla beraber çocuklar da diziyi izledi ve sevdi. Bu dizinin bir diğer önemli özelliği evde, aile ortamında birlikte seyredilebilecek bir konu. Bu dizi evde muhabbeti artırdı. Seyrederken insanlar kendi hikâyelerini de anlatmaya başladı. Bizim mahallede de durum böyleydi ya da bizde başka türlüydü diye kendi dönemlerini hatırlayıp onları konuşmaya başladı. Sadece seyredilen bir şey olmaktan çıkıp iletişimi artırdı. Herkesin katıldığı bir şeye dönüştü diye düşünüyorum.”

Hayat kadar bir dizi

Son bölümü 2016’da yayınlanan dizinin yeniden çekilmeye karar verilmesinde kuşkusuz seyircinin büyük bir etkisi var. “Bizim sektörde patron, seyircidir. Onlar istedi biz de yeniden çekmeye karar verdik.” diyen Güven şunları aktardı: “Burada TRT’nin tasarrufu da önemli. Onlardan bir teklif geldi. Biz de memnuniyetle kabul ettik. Sonuçta bizim işimiz bu.” Yüzde 90 eski oyuncu kadrosu ile yola devam edeceklerini anlatan Güven, “Yeni karakterlerimiz olacak elbette. Bir mahalle düşünün. Mahalleden taşınanlar ve yeni gelenler olur. Ama mahallenin her zaman çekirdek bir kadrosu hep vardır. Hayat kadar bir dizi bu. O yıllarda mahallelerde neler olduysa bizde de olmaya devam edecek. O döneme bakıldığında mahallede insanların günlük hayatında büyük değişiklikler oldu. Türkiye serbest piyasa ekonomisi ile ilk defa karşılaştı. Gündelik hayatımız değişti. Bunların hepsini mahallede yaşayacağız.” şeklinde konuşuyor.

Yeni karakterler var

Seksenleri dönem dizisi olarak değil de nostalji dizisi olarak ayrı bir kategoriye koymak gerektiğini belirten Güven, yakın bir zamanı çektikleri için bunun bir şans olduğunu ama aynı zamanda zorlukları da bulunduğunu belirtti. Herkesin 80’li yılları hatırladığını söyleyen Güven, “Hata yapma ihtimaliniz düşük. Yakın bir zamanı anlatıyoruz. Bu aslında şans gibi duruyor ama zor. Benim gibi o döneme yaşı tutan insanlar var. Nispeten daha az hata yaparak dengeliyoruz.” diyor.

Yeni karakter konusunda ser verip sır vermeyen Güven, küçük bir zaman aşımı ile dizinin yeni bölümlerinin başlayacağını anlatıyor. “En son düğünle bitti. Düğünün hemen ertesi sabahına uyanmayacağız. Birkaç ay sonrasından başlayacak. Bir şeyler değişmiş, taşlar yerine oturmuş olacak. Tabi yeni karakterlerin de giriş hikayesini izleteceğiz.”