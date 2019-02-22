Sertab'ın hayali

Geçtiğimiz haftalarda Uniq İstanbul’da Sertab’ın Müzikali’ni izledim. Sertab ve ekibi büyük bir titizlikle hazırladığı şovunu başarılı bir şekilde bir kez daha sundu izleyenlere. Müzikalde Sertab, adeta yakın geçmişe bir yolculuğa çıkardı izleyenleri. Sadece müzik tarihi değil bu, şarkının çıktığı dönemin dünyasını, Türkiye’sini hatırlattı bize. Tabii bu hatırlamalar yaşa bağlı olarak değişiklik gösterdi. Zira 22 yaşındayım ve çok da uzak yerlere gidemedim bu yolculukta. Ben sadece Sertab’ın şarkılarıyla dolaştım tarihte. Ne hissettiriyorsa ya da neyi çağrıştırıyorsa…

Sertab, 27 yıllık müzik kariyerinin yapı taşı şarkılarını tek tek seslendirdi. Sezen Aksu’ya duyduğu sevgiden mi yoksa saygıdan mıdır bilmem, sahnedeki küçük televizyonda onun görüntüsüne ve sesine de yer verildi. Sertab, müzikaline ilk olarak Yalnızlık Senfonisi adlı şarkısıyla başladı. Ona sadece tek bir spot ışığı eşlik etti bu sırada. Güçlü sesi yankılandı tüm salonda: “Hadi gelin üstüme korkmuyorum” dedi Sertab. Ardından birbiri ardına şarkılarını sıraladı; bu şarkılara uygun şovlar ve dans performansları eşliğinde. Gerçi bazı şarkıların şovu ‘Şimdi ne alaka?’ dedirtti.

Yine de bütünün güzelliği kusurları örtmeye yetti. Tüm salon hep bir ağızdan şarkılara eşlik etti. Bazen duygusal bir rüzgâr esti bazen de dansçılar o rüzgârı tersine çevirdi. Dansçılar gerçekten çok iyilerdi. Orkestra ise adeta enstrümanlarını konuşturdu. Bazen kemandaki Deniz İbrahimoğlu sahnenin merkezindeydi bazen de basgitardaki Eser Ünsalan… Sertab’ın geri vokali Zeynep Doruk da sesiyle tüm salonun dikkatini çekti üzerine.

“Belki De Dönerim”

Sertab’ın şovunun son çeyreğinde söylediği şarkılardan biri de “Belki De Dönerim” idi. Bu onun çıkardığı son şarkısı. Bu şarkıyı birkaç hafta önce Jet Sosyete dizisinde duymuştum ve hemen Spotify listeme eklemiştim. Sertab bu şarkıyı sahne yatağının üstüne oturarak söyledi. Bu kez şarkıya eşlik eden tek şov sesiydi. Sertab şöyle diyordu bu şarkının ilk sözlerinde:

“Gölde yalnız yüzen suna

Çölü aşan kör fırtına

Vur gayrı yükünü sırtıma

Ben belki de dönerim”

Bence tartışmasız ya da tartışalım bilmiyorum son yılların en iyi şarkısı veya şarkılarından biri. Sertab tarihinin ise güçlü yapı taşlarından biri olarak kariyerindeki yerini almış durumda.

Nihayet sıra geldi “Everyway That I Can” şarkısına. Türkiye’nin ilk ve son Eurovision birinciliği elde ettiği şarkıydı bu. Sertab aynı heyecanla mı bilemem ama aynı şovla seslendirdi onu. Salon diğer şarkılara tuttuğu tempoyu bu kez başka bir duyguyla taçlandırdı. Sertab’ın gururu yüzüne yansımıştı, ya da biz yerleştirmiştik o gururu ona, haklıydık; hakkıydı.

Sertab konserin sonundaysa bir hayalini paylaştı bizimle. “Hayalim bu müzikalin ben öldükten sonra da yeni kuşak şarkıcılar tarafından devam ettirilmesi.” dedi. Umarım hayalin gerçek olur Sertab. Umarım genç şarkıcılar; şarkılarının, sesinin ve senin kıymetini bilir. Bilir ve bu vefayı gösterirler sana ve hayaline. Ama biz yine de uzun yıllar senin şarkılarını yine senin güçlü sesinden dinlemeye bu müzikalde de seni görmeye devam edelim…