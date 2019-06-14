Sevgiden yana yeni nesil bir fenomen CumhurFrankfurt!  

Seçim dönemlerinde sokaklarda görüntü kirliliğine yol açan flamalar ve ses kirliliğine sebep olan siyasi parti araçları eskiye göre oldukça azaldı. Artık kozlar sosyal medyada paylaşılıyor. Seçime giren partilerin kendi sosyal medya ekipleri olduğu kadar sivil inisiyatifler de ilginç paylaşımlara imza atıyor. İstanbul seçimlerinin yenilenmesi ile birlikte en dikkat çeken Twitter hesaplarından biri de @CumhurFrankfurt. Çektiği videolar milyonlar tarafından izlenmese de izleyenler milyon kere izleyip eşe, dosta ‘Olum çok komik bir izlesene’ diye tacizde bulunabiliyor. Biz de Star Cumartesi olarak @CumhurFrankfurt’un izini sürdük. Kendisini Almanya’da bulduk. Ama sorularımızı DM’den sorduk.

CumhurFrankfurt kimdir, ne iş yapar?

Asıl adım Mehmet Cumhur. Gözlerimi Cumhuriyet Bayramı’nda Çankaya’da bir hastanede açtığım için o zamanlar Kemalist olan Kürt dayım vermiş bu ismi bana (kendisi şimdi Saadet Partili). Almanya’ya 12 yaşında geldim. 17 yaşına kadar Milli Görüş’ün düzenlemiş olduğu ezan ve Kur’an yarışmalarında kasabamızın camisini temsil ettim. Bu süre zarfında hiç bir derece alamadım. Twitter ile tanışana kadar da hayatımdaki tek başarı bu yarışmalara katılmak oldu. Web tasarım ve yazılım işleri ile uğraşmaktayım.

Ekrem İmamoğlu’nu ti’ye alan videolarınız ilgi çekti. Neden yapıyorsunuz bunu?

Gazetenizin muhabirlerini ve tüm çalışanlarını gönülden tebrik ediyorum. Çok güzelsiniz. Şu an sizlerle buluşmaktan, bu röportajı vermekten çok büyük keyif alıyor, hepinizi kucaklıyorum. İnsanlar birbirleri hakkında hassasiyetleri üzerinden konuşup birbirlerini kırmamalılar. Ben insan mı ayırdım? CHP’li kardeşimi de, İYİ Parti’li kardeşimi de, HDP’li, Saadet Partili hatta daha ötesini de söyleyeyim ben Ak Partili kardeşimi de ti’ye alıyorum. Yeni nesil bir fenomen olarak korkudan değil, sevgiden yanayım. Bölerek, ayrıştırarak değil, kucaklayarak, birleştirerek ve vatandaşın tek bir kilobyte’ini israf etmemeye dikkat ederek videolar çekmeye çalışıyorum. Bu konuyu kapatalım, başka soruya geçelim.

Politik mizahla ilgili bir geçmişiniz var mı? İmamoğlu ile mi çıktı bu potansiyel?

Gezi kalkışması sürecinde başladı diyebiliriz. Ortalığın alev alev yandığı, İhsan Eliaçık’ın Taksim’de boş bulduğu yere seccadesini serip, şortlu ablalara namaz kıldırdığı zamanlar... “İhsan Beliaçık” adında fake bir hesap açıp onun paylaşımlarını tiye almıştım. Hesap çok hızlı büyümüş, İhsan Bey hesabımı takipçilerine şikayet etmiş, bizim cenah da buna karşılık #DirenBeliaçık hashtagı ile Dünya TT listesinin ilk sırasına çıkarmıştı beni. Dönemsel bir hesap olduğu için zamanla popülerliğini yitirdi tabi. İkinci trollük deneyimim FETO bitinin yeni yeni kanlandığı dershane döneminde oldu. “STV Son Dakika” adında bir profil açıp, zaytungvari absürt haberler paylaştım. Bu hesap da o zamanlar çok ses getirmiş, tweetlerim haber sitelerinin sayfalarında foto galeri olarak yayınlanmıştı. Bu hesap da dönemsel olduğu için Beliaçık ile aynı kaderi paylaştı.

Politik mizahta genellikle hakaret, rencide edici ve üsttenci bir dil kullanılır. Siz bu anlamda benzerlerinize bakıldığında ölçülü gidiyorsunuz. Neden?

Beni takip eden güzel insanlardan kaynaklanıyor bu durum. Tweetlerimde “lan” ibaresi geçse hemen özelden mesaj atıp, “sana hiç yakıştıramadık canım kardeşim” diye uyarıda bulunuyorlar. Bende hemen “sordum sarı çiçeğe” ilahisi eşliğinde o yazdığım tweeti siliyor, “lan” dediğim için kendimden utanıyorum.

Bugüne kadar Beyaz Türkleri, Föntürkleri böyle incelikli eleştiren çıkmamıştı. Ne tür tepkiler alıyorsunuz? Misal İzmir’e girebilir misiniz bundan sonra?

Çok modern ve çağdaş sövüyorlar. Hatta o kadar güzel sövüyorlar ki, bazen kendimi ansiklopediler arasında bir şeyler ararken buluyorum. Annem ve babam son bir ay içerisinde kulak çınlaması şikayeti ile 7 kez doktora gittiler. “Müsebbibi benim ana!” diyemedim tabi.

CHP ve İmamoğlu ile ne alıp veremediğiniz var?

Siz anladınız onu. Buraya bir ünlem işareti koyalım, kapatalım.

Seçimlerden sonra eylemleriniz devam edecek mi? Misal ağlak FETÖ’cülerle ilgili videolar gelecek mi?

Seçimlerden sonra ne yapacağımı inanın ben de bilmiyorum. Bir iki kez dini içerikli mizah yapayım dedim, tefe koyup çaldılar. Zikirmatikle dövmeye kalkışan bile oldu. FETO’cülerle STV Son Dakika zamanında çok uğraştım, bademden tiksindirdiler, belalarını da buldular zaten. Belki hesabı gelecek seçimlere kadar dondururum. Twitter’e harcadığım zaman maddi olarak zarara uğratıyor beni. Bir ay önce ön ödemesini aldığım projelerle bile ilgilenemedim. Allah’tan son aldığım işler Türk ve aynı siyasi görüşten olduğum insanlar oldu da, hiç birisi ses çıkarmadı bu süre zarfında. Bu vesile ile başta patronum Deniz Kurt beyefendi olmak üzere (yalakalıktan kim ölmüş) ve projeleri beklemede olan diğer abilerime buradan teşekkür ederim. Haklarını helal etsinler.