Sinema ve atlar hakkında

19. yüzyılın son çeyreğine gelindiğinde, dörtnala koşan bir atın bütün ayaklarının yerden kesildiği anın görüntülenebilmesi henüz mümkün değildi. Doğa harikası Yosemite Vadisi fotoğrafları ile ünlenen ve fotoğraf banyosu konusunda iki patenti bulunan İngiliz fotoğrafçı Eadweard Muybridge, 1870’lerin başında hızlı anları dondurabilecek bir teknik üzerinde çalışmaya başladı. Bir gün, yarış atları olan Kaliforniya valisi Leland Stanford, Muybridge’den koşan atların titrememiş fotoğraflarını istedi. Demiryolu mühendisi John Isaac’tan da yardım alan Muybridge, çalıştığı tekniği at fotoğraflarına uygulamak üzere bir düzenek hazırladı ve denemelere girişti. Nihayet 1878’de, 2/1000 saniyelik enstantane hızında fotoğraf çekebilen 12-24 kamera ile, dörtnala koşan bir atın dört ayağının da yerden kesildiği anı görüntülemeyi başardı. Bu sayede hareketli fotoğrafların yolu açılmış oldu.

SİNEMA MAKİNESİNİN ATASI

Muybridge’nin insan ve hayvanların hareketleri sırasında vücutlarının aldığı formları ve hareketin aşamalarını fotoğraf aracılığıyla gözler önüne seren çalışmaları dünyada yankı bulur. Muybridge, 1884-1887 yılları arasında Pennsylvania Üniversitesi himayesinde devam ettiği çalışmalarını 1887’de Animal Locomotion: Ana Electro-Photograp hic Investigation of Consecutive Phases of Animal Movements adıyla kitaplaştırır. Sanat ve bilim alanında, hareketin tanımı ile “hız çağı”nın kapısı aralanır. Muybridge’in hazırladığı ve Zoopraxiscope adını verdiği cihaz ilk defa 1893 Chicago Fuarı’nda sergilenir. Cihaz, hareketli bir konuya ait peş peşe çekilmiş fotoğrafların yan yana basıldığı bir disk ve bu diski arkadan aydınlatan bir ışık sisteminden ibarettir. Karanlık ortamda disk döndürüldüğünde perdeye hareketli görüntü yansımaktadır. Heyecan yaratan ve çok beğenilen Zoopraxiscope, sinema makinesinin atası olarak kayıtlara geçer. Hayaller Nehri: Eadweard Muybridge ve Teknolojik Vahşi Batı adlı eserinde Muybrdige’in hayatını yazan Rebecca Solnit onun için şöyle demiştir: “Saniyeyi parçaladı ve atomu parçalamış kadar etkili oldu.”