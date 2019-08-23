Sinemaseverlerin festival heyecanı!
Takvimlerin yaklaşmasıyla birlikte festival heyecanı başladı. Türkiye’nin dört bir yanına yayılan film festivalleri hem yerli sinemayı destekleyecek hem de profesyonel ve amatör sinemacıların çalışmalarını görünür kılacak. Farklı biçimsel formatlardan yerli ve yabancı birçok filmin gösterileceği festivallerin film başvuruları ise başladı!
56. Antalya Altın Portakal Film Festivali
26 Ekim - 1 Kasım 2019 tarihleri arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali’ne başvurular başladı. Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması bu yıl da dünya festivallerinin gözde yapımlarını bir araya getiriyor. Uzun, kısa ve belgesel film kategorilerinde yapılacak yarışma, 2019 Türkiye yapımı tüm filmlere açık olacak ve başvurular 16 Eylül’de sona erecek. Genç ve bağımsız sinemacıların heyecanla beklediği Antalya Film Forum ise bu yıl yeni projelerin hayata geçmesi için ülkenin en büyük destek platformu olmayı sürdürecek. Festival, sinema sektörüne bu yıl toplamda 1 milyon 357 bin 500 TL değerinde destek sağlayacak.
26. Adana Altın Koza Film Festivali
26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, 23-29 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak. Ülkemiz sanatının en güçlü etkinliklerinden olan ve her yıl heyecanla beklenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde bu yıl Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması ve Adana Kısa Film Yarışması gerçekleştirilecek. Adana Büyükşehir Belediyesi’nce 23-29 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan 26. Uluslararası Adana Film Festivali kapsamında dünya sinemasının seçkin örnekleri, özel gösterim bölümleri, atölyeler, sergiler ve söyleşiler yer alacak.
İlk Senaryo İlk Film Yarışması başvuruları başladı
DenizBank’ın, ülkemizin kültür ve sanat yaşamına yeni zenginlikler katma yönündeki misyonunun uzantısı olarak Türsak Vakfı iş birliğinde hayata geçirdiği 4. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması için başvurular başladı. Bu sene ilk kez hayata geçecek senaryo geliştirme ve projelendirme sunumlarının yanı sıra, düzenlenecek yapımcı ve network buluşmaları ile yarışmanın etki alanı genişletilecek. Böylece senarist adayları desteklenirken, senaryoların filme çekilmesi için de girişimlerde bulunulacak. 4. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması’nın İlk Senaryo ayağı için son başvuru tarihi 1 Kasım 2019, İlk Film ayağı için son başvuru tarihi 2 Aralık 2019.
2. Uluslararası Dostluk Film Festivali
Geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen ve İran’dan Amerika’ya, Brezilya’dan Suriye’ye 76 ülkeden 800’e yakın başvuruyla büyük ilgi gören Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali’ne başvurular 20 Ağustos’ta başlıyor. Dostluk kavramını, güncel sanatların en etkili formlarından biri olan sinema yoluyla yeniden okumak, düşünmek ve hayatımızdaki yansımalarını çoğaltmak niyetiyle hayata geçirilen festival bu yıl 13-14-15 Aralık 2019 tarihlerinde yapılacak. Ulusal ve uluslararası filmlere açık olan yarışmada birincilik, ikincilik, üçüncülük ödüllerinin yanı sıra, yapılacak değerlendirmeler sonucu çeşitli ödüller verilecek.
Engelsiz Filmler Festivali
EFF, 7-9 Ekim’de İstanbul SineBU, 11-13 Ekim’de Eskişehir Yunus Emre Kültür Merkezi, 16-20 Ekim’de Ankara’da Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Goethe-Institut Ankara’da! Engelsiz Filmler Festivali, 48 filmlik bir seçki ile karşınıza çıkmaya hazırlanıyor. Engelsiz Yarışma, Dünyadan, Ayrıksı Otu, Kim Demiş?, Rehber Köpekler, Bizim için, Bizsiz Asla!, Uzun Lafın Kısası, Be-In!, Çocuklar İçin başlıklarında yer alan filmleri ve söyleşileri, 3 farklı deneyimden oluşan Sanal Gerçeklik (VR) programını kaçırmamak için tarihleri not edin. Tüm gösterim ve etkinlikler hem erişilebilir hem de ücretsiz! Ayrıca otizm dostu gösterimler de festival kapsamında yapılacak.
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