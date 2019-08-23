Sinemaseverlerin festival heyecanı!

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali

26 Ekim - 1 Kasım 2019 tarihleri arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali’ne başvurular başladı. Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması bu yıl da dünya festivallerinin gözde yapımlarını bir araya getiriyor. Uzun, kısa ve belgesel film kategorilerinde yapılacak yarışma, 2019 Türkiye yapımı tüm filmlere açık olacak ve başvurular 16 Eylül’de sona erecek. Genç ve bağımsız sinemacıların heyecanla beklediği Antalya Film Forum ise bu yıl yeni projelerin hayata geçmesi için ülkenin en büyük destek platformu olmayı sürdürecek. Festival, sinema sektörüne bu yıl toplamda 1 milyon 357 bin 500 TL değerinde destek sağlayacak.

26. Adana Altın Koza Film Festivali

26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, 23-29 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak. Ülkemiz sanatının en güçlü etkinliklerinden olan ve her yıl heyecanla beklenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde bu yıl Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması ve Adana Kısa Film Yarışması gerçekleştirilecek. Adana Büyükşehir Belediyesi’nce 23-29 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan 26. Uluslararası Adana Film Festivali kapsamında dünya sinemasının seçkin örnekleri, özel gösterim bölümleri, atölyeler, sergiler ve söyleşiler yer alacak.