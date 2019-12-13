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Soğuk havalara sıcak çözüm

Ülkemiz, tıbbi açıdan faydalı termal sularıyla Avrupa’da ve dünyada öne çıkıyor.

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Sağlık turizmi açısından da önemli bir avantaj olarak görülen kaplıcalara  hem yerli hem de yabancı turistin ilgisi giderek artıyor. Termal sular, doğal tedavi edici özelliklerinin yanı sıra modern yaşamın akışından uzaklaşmak için de tercih ediliyor.

Türkiye genelinde 40 ilimizde 264 kaplıca, üç ilimizde 8 talassoterapi (deniz suyu), beş ilimizde ise 8 peloid (çamur) tesisi Bakanlık bünyesinde hizmet veriyor. Havaların soğuduğu bu dönemde kaplıcalar hafta sonu kaçamakları için doğru adres. Zengin yer altı su kaynaklarına sahip bölgelerimiz üzerine kurulan kaplıcaları sizler için derledik.

Afyon

Kaplıca denilince Türkiye’nin ilk akla gelen şehirlerinden olan Afyon, hem yurt içinden hem de yurt dışından çok ilgi görüyor, her yıl binlerce ziyaretçi ağırlıyor. Çok sayıda termal kaynağa sahip olan Afyon’un en ünlüsü Sandıklı Kaplıcası. Su sıcaklıklığı 53 dereceyi bulan termal kaynak; felç, faranjit, deri hastalıkları başta olmak üzere birçok hastalığa şifa dağıtıyor. Sandıklı (Hüdai) Kaplıcası için, termal suların en şifalısı olduğu söyleniyor ve yüksek kükürt oranıyla gençlik-güzellik iksiri olarak biliniyor. Sandıklı Kaplıcası’nı diğer kaplıcalardan ayıran en önemli özelliği ise, ünü dünyaya yayılmış çamur banyoları.

Ağrı

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde bulunan Diyadin Kaplıcaları, Ağrı il merkezine 60 km. uzaklıkta. Ağrı’nın soğuk havasından sonra, şifa dağıtan sıcak sularında zaman geçirmek hem ruhunuzu hem vücudunuzu yenileyecek. Cilt hastalıkları, romatizma, kadın hastalıkları, kemik ve kireçlenme hastalıkları, siyatik ve metabolizma bozukluğu gibi hastalıklarının tedavisinde yararlanılan Diyadin Kaplıcaları’nın şifalı suyu, ayrıca maden suyu niteliğinde. 12 ay boyunca hizmet veren tesiste konaklama imkânınız da bulunuyor.

Ankara

Ankara, şifalı sularıyla dünya sıralamasında önde gelen şehirlerden biri. Kızılcahamam ise, artık marketlerde bile rastlayabildiğimiz doğal içilebilen maden sularıyla meşhur. Ankara’nın kuzeyinde bulunan Kızılcahamam Kaplıcası, Roma ve Selçuklular zamanında da işletildiği bilinen kaplıcalardan oluşuyor. Özellikle yaz ve sonbahar dönemlerinde ziyaretçi akınına uğrayan kaplıcanın, modern konaklama tesislerinde şifalı bir tatil yapma şansınız var. 36 ile 50 derece arasında olan sıcak suların, karaciğer ve kalp hastalıkları dahil birçok hastalığa iyi geldiği biliniyor.

Denizli

Pamukkale, şifası yüzyıllar önce keşfedilmiş, karstik alanlardan çıkan termal suların oluşturduğu pamuk görünümlü kalker tüfleriyle Denizli’nin en ünlü termal kaynağı olarak biliniyor. Travertenler, kireç çözeltisinin oluşturduğu görüntüsüyle de görenleri büyülüyor. Pamukkale’nin kaplıca suyu; kalp ve damar, dolaşım sistemi, romatizmal hastalıklar ve astım hastalıklarında tedavi amaçlı kullanılıyor.

Bursa

Çok eski bir geçmişe sahip olan Oylat Kaplıcası, sadece şifalı suyuyla değil temiz havası ve ormanın içinde bulunan yürüyüş parkuruyla da, sakin ve şifalı bir tatil için doğru adres. Osmanlı dönemindeki hamam kültürünü devam ettiren kaplıcanın 40 derece olan suyunun, özellikle ağrılı sinir hastalıkları için etkili olduğu biliniyor.

Yalova

Türkiye’nin ilk kaplıca tesislerine ev sahipliği yapan Yalova’nın termal bölgesi, 1. dereceden doğal, tarihi ve arkeolojik sit alanı. Büyük şehirlere yakınlığı dolayısıyla yerli turistin sık sık ziyaret ettiği bölge, yabancı turist tarafından da tercih edilen sağlık turizmi noktalarından. 

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