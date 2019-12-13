Soğuk havalara sıcak çözüm

Sağlık turizmi açısından da önemli bir avantaj olarak görülen kaplıcalara hem yerli hem de yabancı turistin ilgisi giderek artıyor. Termal sular, doğal tedavi edici özelliklerinin yanı sıra modern yaşamın akışından uzaklaşmak için de tercih ediliyor.

Türkiye genelinde 40 ilimizde 264 kaplıca, üç ilimizde 8 talassoterapi (deniz suyu), beş ilimizde ise 8 peloid (çamur) tesisi Bakanlık bünyesinde hizmet veriyor. Havaların soğuduğu bu dönemde kaplıcalar hafta sonu kaçamakları için doğru adres. Zengin yer altı su kaynaklarına sahip bölgelerimiz üzerine kurulan kaplıcaları sizler için derledik.

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