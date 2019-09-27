Sonbaharda tatil bir başka

Budapeşte, Macaristan

Yaz sıcağının düşmeye başladığı bu aylar Budapeşte’ye gitmek için en uygun zaman. Bu dönemde Macarlar ulusal yiyecek ve içecekleri için birçok festival yapar ve turistler çoktan evlerine dönmüş, Budapeşte yerlilerine kalmış olur. Bu da aslında şehri gezmek için en uygun zaman olduğunun kanıtı. Bu şehir Tuna’nın sonbahar renkleriyle yansımasıyla tam bir yürüyüş şehrine dönüşür; rüzgarlı sokaklar ve sıcacık kafeler de bu yürüyüşü daha lezzetli kılar. Buda kalesi, Parlamento Binası, Margaret Adası, Aziz Stefan Bazilikası, Opera Binası, Memento Park ve Matthias Klisesi’nin gezilecekler listenize not edin.