Soran çocukların en iyi arkadaşı: TRT Çocuk dergisi
Dikkatli, soran ve araştıran çok meraklı, çok neşeli, çok eğlenceli bir çocuk. En çok kullandığı kelime “Neden?”. Böyle tarif ediyor derginin genel müdürü Hatice Özdemir Tülün TRT Çocuk Dergisi‘ni. Ekim ayında 10. yaşını kutlayacak olan TRT Çocuk, artık abonelik sistemiyle arkadaşlarının kapısını çalacak. TRT Çocuk ekranında tanıştığı kahramanlarla olan yolculuğuna dergi sayfalarında devam etmek isteyen okurlara neşeli ve eğlenceli içerikler sunan TRT Çocuk Dergisi aynı zamanda çocukların çevre, sağlık, kitaplar, oyunlar, renkler, masallar, uzak ülkeler, bitkiler, hayvanlar konusundaki sorularına cevap bulabilecekleri değerli bir bilgi kaynağı. Derginin genel müdürü Hatice Özdemir Tülün ve editörü Dr. Fatma Hazan Türkkol ile on yaşına giren bu küçük afacanı konuştuk.
- GÜLCAN TEZCAN
TRT Çocuk dergisi bir çocuk olsa onu nasıl tarif edersiniz?
TRT Çocuk dergisi, ülkemizin tüm çocuklarını temsil eden bir çocuk. Dikkatli, soran ve araştıran çok meraklı, çok neşeli, çok eğlenceli bir çocuk. En çok kullandığı kelime “Neden?” Çevre, sağlık, kitaplar, oyunlar, renkler, masallar, uzak ülkeler, bitkiler, hayvanlar… Aklınıza gelen her şey hakkında soru sormayı seviyor.
Derginizin okurlarla ilişkisi nasıl? Dijital çağa doğan çocukların okumayla, kitap ve dergiyle arasının iyi olmadığı düşünülüyor. Sizi kimler okuyor? İlgi alanları neler?
Okurlarımızla iç içe bir üretim süreci içindeyiz. Yazıyorlar, çizdikleri resimleri gönderiyorlar, sosyal medya hesabımızdan yorumlar yapıyorlar. Dijital çağda olduğumuz doğru ama çocukların okuma alışkanlığına sadece bu çağın değil, pek çok değişkenin etkisi olduğuna inanıyoruz. Onların ilgisini çekecek, onlara gündem oluşturacak, düşünmelerini sağlayacak içerikler hazırlıyoruz. Büyükler olarak bize değil, onlara hitap edecek içerikleri onlara sunuyoruz. Çizerlerimiz ve yazarlarımız oldukça dikkatli ve titizlikle çalışıyor. İlgi alanları sağlıktan, bilime, masallardan bulmacalara, çevreden hayvanlara, spordan icatlara, çizgi öykülerden tarihe kadar geniş bir yelpazede değişen çocuklar için güvenilir bilgiler ve temiz bir dille dergimizi hazırlıyoruz. Ülkemizde öğretmenlerin ve velilerin güvendiği, çocuklara en fazla ulaşan dergilerden biriyiz. Çocukların dünyasına hitap ettiğimizde onların da buna karşılık vereceğine ve okurumuz olacaklarına inandık. Bu inancımızın karşılığını, 10 yıldır, her ay daha fazla çocuğa ulaşarak alıyoruz.
TRT Çocuk dergisinin gündeminde neler var? Kimler yazıp, çiziyor?
Dergimiz, içinde 6 ile 13 yaş gruplarının ilgisini çekebilecek bölümlere sahip. TRT geleneği içinde yayınlarımızı sürdürüyoruz ve ülkemizin çocuklarının tümünü hedef kitle olarak kabul ediyoruz. Böyle olunca yazarlarımızı, çizerlerimizi okul öncesi ve sonrası olarak uzmanlaşmış kişilerden seçiyoruz. Editör, grafiker ve sanat yönetmenimizle birlikte içerik üreten yaklaşık 30 yazar ve çizerimiz bulunuyor. Çizgi öykülerimiz için bu konuda uzun yıllardır çalışan yazar ve çizerlerimizle çalışıyoruz, masallarımızın yazar ve çizerleri de öyle. İçerik üretim konusunda çocukların merakları, ilgileri, yazar ve çizerlerimizin uzmanlıklarını buluşturarak ilerliyoruz. Her ay bir kapak konusu belirliyoruz. Bu konuyu belirlerken, okurlarımızın gündemini belirlediğimizin farkındayız. Örneğin bu ay itfaiye konusunu işledik. Konuyu İtfaiye Haftası’ndan yola çıkarak ele alıyoruz, tarihini, araçlarını, kıyafetlerini, belgelerini içeren çok kapsamlı bir dosya hazırlıyoruz. İstiyoruz ki okurlarımız eğlenerek ve isteyerek okusun, bilgilensin ve dikkatini çeksin.
Derginin dijital platformlarda uzantısı var mı?
Dergimizin @trtcocukdergisi isimli bir Instagram hesabı var. Burada okurlarımızdan gelen resimleri, şiirleri, yazıları yayınlıyoruz. İlginç bilgiler paylaşıyoruz. Bilmeceler soruyoruz. Her ay yüzlerce mail geliyor. Okurlarımızın eserlerini bizimle paylaşmasından büyük bir mutluluk duyuyoruz. Hepsine tek tek dönüş yapıyor ve paylaşıyoruz.
Derginin en sevilen bölümü hangisi?
Okurlarımızın yaş gruplarına göre değişiyor. Masallar, bulmacalar ve çizgi öyküler ön planda. Bunun yanında çevre ve geri dönüşüm hakkında hazırladığımız sayfalar da dikkat çekiyor. Ayrıca kapak dosyalarımız için sık sık dönüş alıyoruz. Öğretmenler, sınıflarında okuduklarını söylüyorlar.
Derginizin TRT Çocuk kanalıyla örtüşen yanları neler?
Biz, TRT Çocuk dergisi olarak kanalda yayınlanan çizgi filmlerin karakterlerini içeriklerimize entegre ediyoruz. Örneğin bu ay kapak dosyamızın konusunu Aslan anlatıyor, Mikrofon Kahramanda bölümümüzde Maysa ile söyleşi yapıyoruz gibi. İçeriklerimiz ise tümüyle özgün. İçerik üretiminde TRT Çocuk kanalı ile birlikte karar verdiğimiz, istişare edip onay aldığımız bir süreçte ilerliyoruz.
Çocukların hayal dünyalarını canlı tutmak için bu tür yayınlara nasıl sorumluluklar düşüyor?
Öncelikle çocuklar için yayın yaptığımızı unutmadan yola devam etmeliyiz. Çocukken bizlerin beğenileri değişik olabilir. Şimdi o eski beğeniler üzerinde bir şey inşa ederek bugünün çocuklarını bu içeriklere davet edemeyiz. Onların imkânları farklı, bu çağın çocuklarının kaygıları farklı, heyecanları farklı, alternatifleri çok. Dolayısıyla onların dünyasını zedelemeden, kırmadan, etiketlemeden, doğruyu, iyiyi bu çağın gereklerine göre sunma gayreti içinde olmalıyız.
HATİCE ÖZDEMİR TÜLÜN (TRT ÇOCUK DERGİSİ GENEL MÜDÜRÜ)
KİMDİR?
1980 yılında Ankara’da doğan Hatice Özdemir Tülün, Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı’ndan mezun oldu. TRT Çocuk Dergisi Genel Müdürü ve Lokma Dergisi Genel Yayın Yönetmeni olan Hatice Özdemir Tülün, ülkemizin en çok ziyaret edilen bloglarından biri olan Portakal Ağacı’nı kurdu. Ormanın En Sıradan Ağacı ve Portakal Ağacı’ndan Dualar isimli kitapları “Çok Satanlar” listelerinde yer aldı. Gençler için söyleşi ve sohbet etkinlikleri yapan Hatice Özdemir Tülün, çeşitli dernek ve vakıflar ile işbirliği içinde eğitim ve yardım çalışmalarını sürdürüyor.
KALBİNİZE BAKMAKTAN HİÇ Mİ HİÇ VAZGEÇMEYİN
Sizce şimdiki neslin çocuk dergileri ile arası nasıl?
Dergi okuma ve düzenli olarak alma alışkanlığı Türkiye’de çok gelişmiş değil. Çocuk dergilerine ilgi konusu da bununla birlikte değerlendirilmeli. Tabii yine de çocuk dergileri pek çok yetişkin dergisinden fazla tiraja sahip. Okullarda öğretmenlerin dergi saati yapıp dergimizden bölümler okuduğunu, her akşam uyumadan önce dergimizden bir bölüm okuyan çocuklar olduğunu biliyoruz. Her ay yüzlerce, yüzlerce mektup alıyoruz. Türkiye’de şuan çıkan çocuk dergileri aylık periyotlara sahip. Bu da her ay bir konuyu çocuğun gündemine getirmek anlamına geliyor. Kitaptan daha aktif, bulmacalarını çözerek, yaptığı resimleri, yazdığı şiirleri göndererek içine dâhil olabildiği, bir konunun genel hatlarını öğrenebildiği, odasında uygulayabileceği pek çok şeyi görebildiği bir dünya sunuyor. Çizer ve yazar çeşitliliği olduğu için de takip ettiği bölümler oluyor. Ben bunların okuma, yazar takip etme, çizerin üslubunu hissetme, bir yayına katkı sağlama gibi noktalarda pratik kazandırdığını düşünüyorum. Örneğin ben küçükken Selam Çocuk diye bir dergi vardı. Orada bir hikâyem yayınlanmıştı. Dergiye gelen mektupları açarken hep o gün yaşadığım sevinci hatırlıyorum. Evde defterine yazdığın bir yazı, görünür oluyor, bir yerde basılmış. Tarif edilmez bir heyecandı.
Çocuklara yazarken öncelikleriniz ve önceledikleriniz neler?
Uzun sayılabilecek bir süredir çocuklar için metin yazıyorum. Tümü için tek bir kaygım var, işlediğim konular, benden çıkıp onların eline ulaşan her şey merak duygularını uyandırsın. Merak etmeleri için doğru bilgilerle işaret edebileyim, araştırmaya teşvik edebileyim. Çünkü merak ederlerse araştıracaklarına, düşüneceklerine, öğrendiklerini birbiri ile mukayese edeceklerine ve yazacaklarına inanıyorum.
Yazdıklarınızla çocuklara en çok ne söylüyorsunuz?
Bütün çabam onlara, büyüklerin dünyasından önce kalplerine ve akıllarına bakmalarını söylemek. Çünkü ön yargısız ve merak dolu bir dünyaya sahipler. Kalplerinde saf ve sağlam bir merhamet, akıllarında dimdik bir idrak gücü var. Edindikleri bilgi, bu sağlam temel üzerinde biriksin. “Sevdiğin kedinin, hayran olduğun kocaman ağacın, samimi arkadaşının yüzüne baktığın gibi onların kalplerine de bakmaktan hiç vazgeçmemelisin.” demek için çalışıyorum.
DR. FATMA HAZAN TÜRKKOL (EDİTÖR, METİN YAZARI)
KİMDİR?
Dr. Fatma Hazan TÜRKKOL: TRT Çocuk dergisinde editör ve metin yazarı olarak görev yapan Dr. Fatma Hazan Türkkol, İsviçre’de doğdu. İlköğretimi İzmir ve Konya’da tamamladı. Yakın Doğu Üniversitesi Gazetecilik Bölümü ile Medya ve İletişim Çalışmaları Yüksek Lisans Program›‘nı bitirdi. Maltepe Üniversitesi‘nde İletişim Bilimleri doktorası aldı. TVNET, Yeni Şafak, Kıbrıs On Haber Dergisi için muhabirlik, Erdem Yayınları için kitap editörlüğü ve pek çok yetişkin ve çocuk dergisine metin yazarlığı yaptı. Çeşitli kurumlara dergi projeleri hazırlayarak hayata geçirdi. Beyan Yayınları‘ndan çıkmış Kendini Merak Eden Ağaç isimli bir çocuk kitabı bulunuyor.
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