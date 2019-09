Soran çocukların en iyi arkadaşı: TRT Çocuk dergisi

KALBİNİZE BAKMAKTAN HİÇ Mİ HİÇ VAZGEÇMEYİN

Sizce şimdiki neslin çocuk dergileri ile arası nasıl?

Dergi okuma ve düzenli olarak alma alışkanlığı Türkiye’de çok gelişmiş değil. Çocuk dergilerine ilgi konusu da bununla birlikte değerlendirilmeli. Tabii yine de çocuk dergileri pek çok yetişkin dergisinden fazla tiraja sahip. Okullarda öğretmenlerin dergi saati yapıp dergimizden bölümler okuduğunu, her akşam uyumadan önce dergimizden bir bölüm okuyan çocuklar olduğunu biliyoruz. Her ay yüzlerce, yüzlerce mektup alıyoruz. Türkiye’de şuan çıkan çocuk dergileri aylık periyotlara sahip. Bu da her ay bir konuyu çocuğun gündemine getirmek anlamına geliyor. Kitaptan daha aktif, bulmacalarını çözerek, yaptığı resimleri, yazdığı şiirleri göndererek içine dâhil olabildiği, bir konunun genel hatlarını öğrenebildiği, odasında uygulayabileceği pek çok şeyi görebildiği bir dünya sunuyor. Çizer ve yazar çeşitliliği olduğu için de takip ettiği bölümler oluyor. Ben bunların okuma, yazar takip etme, çizerin üslubunu hissetme, bir yayına katkı sağlama gibi noktalarda pratik kazandırdığını düşünüyorum. Örneğin ben küçükken Selam Çocuk diye bir dergi vardı. Orada bir hikâyem yayınlanmıştı. Dergiye gelen mektupları açarken hep o gün yaşadığım sevinci hatırlıyorum. Evde defterine yazdığın bir yazı, görünür oluyor, bir yerde basılmış. Tarif edilmez bir heyecandı.

Çocuklara yazarken öncelikleriniz ve önceledikleriniz neler?

Uzun sayılabilecek bir süredir çocuklar için metin yazıyorum. Tümü için tek bir kaygım var, işlediğim konular, benden çıkıp onların eline ulaşan her şey merak duygularını uyandırsın. Merak etmeleri için doğru bilgilerle işaret edebileyim, araştırmaya teşvik edebileyim. Çünkü merak ederlerse araştıracaklarına, düşüneceklerine, öğrendiklerini birbiri ile mukayese edeceklerine ve yazacaklarına inanıyorum.

Yazdıklarınızla çocuklara en çok ne söylüyorsunuz?

Bütün çabam onlara, büyüklerin dünyasından önce kalplerine ve akıllarına bakmalarını söylemek. Çünkü ön yargısız ve merak dolu bir dünyaya sahipler. Kalplerinde saf ve sağlam bir merhamet, akıllarında dimdik bir idrak gücü var. Edindikleri bilgi, bu sağlam temel üzerinde biriksin. “Sevdiğin kedinin, hayran olduğun kocaman ağacın, samimi arkadaşının yüzüne baktığın gibi onların kalplerine de bakmaktan hiç vazgeçmemelisin.” demek için çalışıyorum.

DR. FATMA HAZAN TÜRKKOL (EDİTÖR, METİN YAZARI)

KİMDİR?

Dr. Fatma Hazan TÜRKKOL: TRT Çocuk dergisinde editör ve metin yazarı olarak görev yapan Dr. Fatma Hazan Türkkol, İsviçre’de doğdu. İlköğretimi İzmir ve Konya’da tamamladı. Yakın Doğu Üniversitesi Gazetecilik Bölümü ile Medya ve İletişim Çalışmaları Yüksek Lisans Program›‘nı bitirdi. Maltepe Üniversitesi‘nde İletişim Bilimleri doktorası aldı. TVNET, Yeni Şafak, Kıbrıs On Haber Dergisi için muhabirlik, Erdem Yayınları için kitap editörlüğü ve pek çok yetişkin ve çocuk dergisine metin yazarlığı yaptı. Çeşitli kurumlara dergi projeleri hazırlayarak hayata geçirdi. Beyan Yayınları‘ndan çıkmış Kendini Merak Eden Ağaç isimli bir çocuk kitabı bulunuyor.