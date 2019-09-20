Soran çocukların en iyi arkadaşı: TRT Çocuk dergisi

TRT Çocuk dergisi bir çocuk olsa onu nasıl tarif edersiniz?

TRT Çocuk dergisi, ülkemizin tüm çocuklarını temsil eden bir çocuk. Dikkatli, soran ve araştıran çok meraklı, çok neşeli, çok eğlenceli bir çocuk. En çok kullandığı kelime “Neden?” Çevre, sağlık, kitaplar, oyunlar, renkler, masallar, uzak ülkeler, bitkiler, hayvanlar… Aklınıza gelen her şey hakkında soru sormayı seviyor.

Derginizin okurlarla ilişkisi nasıl? Dijital çağa doğan çocukların okumayla, kitap ve dergiyle arasının iyi olmadığı düşünülüyor. Sizi kimler okuyor? İlgi alanları neler?

Okurlarımızla iç içe bir üretim süreci içindeyiz. Yazıyorlar, çizdikleri resimleri gönderiyorlar, sosyal medya hesabımızdan yorumlar yapıyorlar. Dijital çağda olduğumuz doğru ama çocukların okuma alışkanlığına sadece bu çağın değil, pek çok değişkenin etkisi olduğuna inanıyoruz. Onların ilgisini çekecek, onlara gündem oluşturacak, düşünmelerini sağlayacak içerikler hazırlıyoruz. Büyükler olarak bize değil, onlara hitap edecek içerikleri onlara sunuyoruz. Çizerlerimiz ve yazarlarımız oldukça dikkatli ve titizlikle çalışıyor. İlgi alanları sağlıktan, bilime, masallardan bulmacalara, çevreden hayvanlara, spordan icatlara, çizgi öykülerden tarihe kadar geniş bir yelpazede değişen çocuklar için güvenilir bilgiler ve temiz bir dille dergimizi hazırlıyoruz. Ülkemizde öğretmenlerin ve velilerin güvendiği, çocuklara en fazla ulaşan dergilerden biriyiz. Çocukların dünyasına hitap ettiğimizde onların da buna karşılık vereceğine ve okurumuz olacaklarına inandık. Bu inancımızın karşılığını, 10 yıldır, her ay daha fazla çocuğa ulaşarak alıyoruz.

TRT Çocuk dergisinin gündeminde neler var? Kimler yazıp, çiziyor?

Dergimiz, içinde 6 ile 13 yaş gruplarının ilgisini çekebilecek bölümlere sahip. TRT geleneği içinde yayınlarımızı sürdürüyoruz ve ülkemizin çocuklarının tümünü hedef kitle olarak kabul ediyoruz. Böyle olunca yazarlarımızı, çizerlerimizi okul öncesi ve sonrası olarak uzmanlaşmış kişilerden seçiyoruz. Editör, grafiker ve sanat yönetmenimizle birlikte içerik üreten yaklaşık 30 yazar ve çizerimiz bulunuyor. Çizgi öykülerimiz için bu konuda uzun yıllardır çalışan yazar ve çizerlerimizle çalışıyoruz, masallarımızın yazar ve çizerleri de öyle. İçerik üretim konusunda çocukların merakları, ilgileri, yazar ve çizerlerimizin uzmanlıklarını buluşturarak ilerliyoruz. Her ay bir kapak konusu belirliyoruz. Bu konuyu belirlerken, okurlarımızın gündemini belirlediğimizin farkındayız. Örneğin bu ay itfaiye konusunu işledik. Konuyu İtfaiye Haftası’ndan yola çıkarak ele alıyoruz, tarihini, araçlarını, kıyafetlerini, belgelerini içeren çok kapsamlı bir dosya hazırlıyoruz. İstiyoruz ki okurlarımız eğlenerek ve isteyerek okusun, bilgilensin ve dikkatini çeksin.

Derginin dijital platformlarda uzantısı var mı?

Dergimizin @trtcocukdergisi isimli bir Instagram hesabı var. Burada okurlarımızdan gelen resimleri, şiirleri, yazıları yayınlıyoruz. İlginç bilgiler paylaşıyoruz. Bilmeceler soruyoruz. Her ay yüzlerce mail geliyor. Okurlarımızın eserlerini bizimle paylaşmasından büyük bir mutluluk duyuyoruz. Hepsine tek tek dönüş yapıyor ve paylaşıyoruz.

Derginin en sevilen bölümü hangisi?

Okurlarımızın yaş gruplarına göre değişiyor. Masallar, bulmacalar ve çizgi öyküler ön planda. Bunun yanında çevre ve geri dönüşüm hakkında hazırladığımız sayfalar da dikkat çekiyor. Ayrıca kapak dosyalarımız için sık sık dönüş alıyoruz. Öğretmenler, sınıflarında okuduklarını söylüyorlar.

Derginizin TRT Çocuk kanalıyla örtüşen yanları neler?

Biz, TRT Çocuk dergisi olarak kanalda yayınlanan çizgi filmlerin karakterlerini içeriklerimize entegre ediyoruz. Örneğin bu ay kapak dosyamızın konusunu Aslan anlatıyor, Mikrofon Kahramanda bölümümüzde Maysa ile söyleşi yapıyoruz gibi. İçeriklerimiz ise tümüyle özgün. İçerik üretiminde TRT Çocuk kanalı ile birlikte karar verdiğimiz, istişare edip onay aldığımız bir süreçte ilerliyoruz.

Çocukların hayal dünyalarını canlı tutmak için bu tür yayınlara nasıl sorumluluklar düşüyor?

Öncelikle çocuklar için yayın yaptığımızı unutmadan yola devam etmeliyiz. Çocukken bizlerin beğenileri değişik olabilir. Şimdi o eski beğeniler üzerinde bir şey inşa ederek bugünün çocuklarını bu içeriklere davet edemeyiz. Onların imkânları farklı, bu çağın çocuklarının kaygıları farklı, heyecanları farklı, alternatifleri çok. Dolayısıyla onların dünyasını zedelemeden, kırmadan, etiketlemeden, doğruyu, iyiyi bu çağın gereklerine göre sunma gayreti içinde olmalıyız.

HATİCE ÖZDEMİR TÜLÜN (TRT ÇOCUK DERGİSİ GENEL MÜDÜRÜ)

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