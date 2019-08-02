'Sorunumuz Suriyeliler değil düzensiz göç!'

Türkiye 3 milyon 600 binden fazla Suriyeli ile birlikte toplamda 4 milyondan fazla sığınmacıya ev sahipliği yapıyor. İstanbul’da ikamet izinli 522 bin 381 yabancı uyruklu, geçici koruma kapsamında 547 bin 479 Suriyeli misafir olmak üzere toplam 1 milyon 69 bin 860 kayıtlı yabancı bulunuyor. Son zamanlarda ise kayıt dışı göçmenlere yönelik denetimler artmış durumda. Kimi ülkesine geri gönderiliyor, kimi de İstanbul’dan kayıtlı oldukları şehre sevk ediliyor. Peki denetimler neden sıklaştırıldı? Hem ana akım medyada hem de sosyal medyada kayıt dışı göçmenlere yönelik birçok gerçek dışı haber dolaşıma sokuluyor. Suriyelilere yönelik yanlış bir algı oluşturuluyor. Geçtiğimiz günlerde Star Gazetesi’ni ziyaret eden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya verdikleri mücadelenin Suriyelilere yönelik değil düzensiz göçe yönelik olduğunu söyledi. Yerlikaya,“Türkiye’nin ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriyeli kardeşlerimize yönelik duruşu bellidir!” dedi.

İstanbul Göç İdaresi İl Müdürü Recep Batu ile Star Gazetesi’ni ziyaret eden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Suriyeliler konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Ziyareti sırasında Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Yayın Koordinatörü Ahmet Gemici ve Yayın Danışmanı Halime Kökçe ile bir araya gelen Yerlikaya’nın yaptığı açıklamalardan öne çıkan başlıklar şöyle:

İKİ ÖNEMLİ MESELEMİZ: DÜZENSİZ GÖÇ VE KAYITDIŞI İSTİHDAM

İki önemli meselemiz var. Bunlardan ilki düzensiz göç. İstanbul’da 547 bin geçici koruma kapsamında misafirimiz var. 522 bin de ikamet izinli yabancı bulunuyor. Toplamda bir milyon 77 bin yabancı var. Bizim mücadelemiz düzensiz göç konusunda. Özellikle Pakistan, Afganistan, Kuzey Afrika, Türkmenistan, Özbekistan, İran, Irak’tan gelen yabancılar bir şekilde sınırdan geçip İstanbul’a ulaşıyorlar. İstanbul’da düzensiz göçle ilgili görev sürecimin ilk altı ayında 27 bin kişi yakaladık. Bunların 15 binini ülkelerine geri gönderdik. Diğerleriyle ilgili işlemler devam ediyor. Düzensiz göç konusunda biri yakalandığı zaman bunun kendi ülkesine geri gönderilmesi için en az 3-4 gün çabalamanız lâzım. İstanbul’da 12-28 Temmuz tarihleri arasında 10 bin düzensiz göçmen yakaladık. Diyeceksiniz ki bunları daha önce alamadınız mı? Alıyorduk ama yatak kapasitemiz yeterli değildi. Sadece 940 yatak kapasitemiz var. Şu anda Türkiye’nin neresinde geri gönderme merkezi varsa hepsi İstanbul’a çalışıyor. Süreç şöyle işliyor: Aldığımız düzensiz göçmenleri güvenlik görevlilerine emanet edip geri gönderme merkezlerine teslim ediyoruz. Orada 3-4 gün içerisinde kendi ülkelerine geri gönderiliyorlar. Böyle bir tahliye süreci başlattık. Yaz sezonu olduğu için tarifeli bilet de bulamıyoruz ve 150-200 kişi için uçak kiralıyoruz. İş bu noktaya geldi. Aynı kararlılıkla hiç durmadan ve aksatmadan düzensiz göçle ilgili mücadelemize devam edeceğiz.

İŞVERENE AĞUSTOS’UN 25’İNE KADAR SÜRE

Diğer önemli meselemiz ise kayıt dışı istihdam ile ilgili. Çalışma hayatında sigortalı olmak esastır. Ülkemizde yerli veya yabancı birinin çalıştırılması ile ilgili bir düzen var. Meslek odalarımızın tamamı, mali müşavirlerle oturduk ve bir toplantı yaptık, anlattık. Onlara şunu dedik: Sigortasız çalıştırılan insanların kaç kişi olduğunu tahmin ediyoruz. Ağustos’un 25’ine kadar rehberlik hizmeti yapacağız. 45 bin iş yerine gireceğiz. Emniyet, polis, göç idaresi, zabıta eşliğinde olacak bu ziyaretler. “Size ceza yazmak veya tutanak tutmak için gelmedik. Sadece hatırlatmaya geldik. Ağustos’un 26’sında geldiğimiz zaman ceza yazarız.” Bunu söylüyoruz.