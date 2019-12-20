Söz, elinin hamuru ile ‘kahraman’ olanlarda

TEDxVefaWomen organizasyonu “Cesaretini Parlat” temasıyla kadınların tecrübe paylaşımına imkân sağlıyor. Programın sponsorluğunu üstlenen Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun, “Kadınlar sorunlar karşısında çok farklı çözümler getirebiliyorlar, farklı ilham verici hikâyelere kahramanlık edebiliyorlar. Bir taraftan da hayatın ve tabiatın dokusuna uygun olarak ellerini hamurdan çıkarmadan bunu yapmayı başarabiliyorlar.” diyor. Altun, “Kadınlar buldukları çözüm önerilerini anlatıp ilham verici hikâyelerini bizlerle paylaşsınlar.” çağrısında bulunuyor.
“Genç kızlardan ilham aldık”
“TEDxVefaWomen” organizasyonunda, TÜRGEV ana sponsorluğunda “Cesaretini Parlat” temasıyla, Türkiye’nin her kesiminden akademisyen, sanatçı, girişimci kadınlar hikâyelerini Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde hikâyelerini paylaştı. Bütün dünyada yapılan, farklı kültür ve bakış açılarından insanların hayata dair tecrübelerini aktardıkları TEDx platformuna TÜRGEV de sponsor oldu. Kız çocuklarının eğitim hayatına odaklanan vakıf, TEDxVefaWomen organizasyonu ile ilham verici işler ve projeler yapan kadınları, gençlerle buluşturdu. “Cesaretini Parlat” temasıyla etkinliklerini gerçekleştirdiklerini belirten Altun,
“Ciddi anlamda sorunlar yaşayan bir dünyanın çocuklarıyız. Katliamlar ve savaşlar, göçler, mülteci krizleri olmak üzere inanılmaz krizlerle karşı karşıyayız. Kadınların tecrübelerinin, bakış açılarının, çözüm önerilerinin ve hikâyelerinin çok fazla dinlenmediği ve sorunların çözümü için buna pay verilmediğini görüyoruz. Bir taraftan da ‘kadınlar evlerinde otursun, kadınlar ellerinin hamuruyla bu işlere karışmasınlar’ diye enteresan yaklaşımların sergilendiğine şahit oluyoruz.
Oysa kadınlar sorunlar karşısında çok farklı çözümler getirebiliyorlar, farklı ilham verici hikayelere kahramanlık edebiliyorlar. Bir taraftan da hayatın ve tabiatın dokusuna uygun ellerini hamurdan çıkarmadan bunu yapmayı başarabiliyorlar. Bugün yaptığımız etkinlikte birbirinden farklı kadınlar ve ilham verici hikayeleri var.” şeklinde konuşuyor.
TEDx VefaWomen Organizasyon sorumlusu Emine Canlı ise bu etkinliği yaparken Türkiye’de üniversitelerde birçok engele rağmen okumakta olan genç kızlardan ilham aldıklarını vurguluyor. “Kadın temalı TED konuşmaları senede bir kez yapılıyor. Aslında kadın meselesi modern bir olgu olarak son yüzyılda ortaya çıkmış bir mesele değil. Anadolu toprağı içerisinde ne kadar erkeğin emeği varsa o kadar da kadının emeği var. Bu son yüzyılda değil bin yıllardır böyle devam ediyor. Cesaretini parlat dediğimizde var olan bir cesaretin olduğunu göstermek istiyoruz.” diyor.
İşte kahraman kadınlardan biri
“Sendromun yanı sıra benim sizlere vermek istediğim mesaj; bu farklı görünümüme rağmen ‘toplumda nasıl yer aldım, alıyorum ve yer almak istiyorum.’ Bende bir sendrom var. Bu, çok nadir, 50 binde bir görülen sendrom. Sendromlu doğmak benim elimde olan bir şey değildi. Bu sendromla doğduğumda ailem beni nasıl yetiştireceklerini düşünmeye başlamışlar. Çünkü 1991 senesinde böyle doğmuş bir çocuk ve kendi başlarına bu çocuğu yetiştirmek zorundalar. Bu sendromu onlar da ben de kabul etmeyi öğrendim. Daha sonra topluma bunu nasıl kabul ettirebilirim, onun hikâyesini sizlerle paylaşmak istedim.
Toplumun belirlediği kalıplar var, ama ben de bu kalıpların dışına çıkılabileceğini topluma göstermek istiyorum. Toplumun vermiş olduğu güzellik kriterleri var, ben bunların hiçbirini karşılayamıyorum. Zamanında bana ‘çirkin diyenler, yüzüne ne oldu, neden böyle doğdun, hatta kazana mı düştün’ diyenler oldu. Böyle bir toplumdayız ve önemli değil. Benim de bu toplumda yerim var ben de bu hikâyeyi paylaşarak hep beraber bu toplumda yer aldığımızı belirtmek istiyorum. Toplumun en küçük bir parçası ailedir. Ailemden aldığım eğitim, ailemin bana verdiği destek olmasa ben burada bu konuşmayı yapamazdım. Şimdi mesleğimi yapıyorum, avukat oldum, kendi paramı kazanıyorum. Toplumda tam da ailemin istediği birey olarak hayatıma devam ediyorum. Hiç umursamıyorum çünkü sendromumla umursamamayı ve önüme bakmayı, korkuya rağmen ilerlemeyi ve cesaretli olmayı öğrendim.”
TEDxVefaWomen etkinliğinde konuşan isimler
Etkinlikte hikayelerini paylaşan isimler arasında, TÜRGEV Eğitim Hizmetleri Departmanı Genel Müdür Yardımcısı Betül Özel Çiçek, yazar-senarist-anlatıcı Beyza Akyüz, Hevsel Bahçesi marka kurucusu Şehadet Çitil, köy öğretmeni Derya Çok, ruh sağlığı danışmanı Pınar Kobaş Sıçrar, Afşar Bala’m Kadın Kooperatifi Başkanı Figen Ar, SchoolX Kurucu Ortağı Ayşe Seyyide Kaptaner, akademisyen Yaylagül Ceran Karataş, besteci, piyanist, iç mimar Büşra Kayıkçı, Assalam Vakfı Kurucu Ortağı Nazan Yalçınkaya, sanat tarihçisi Başak Burcu Eke, opera sanatçısı Funda Güllü, Usturlab Genel Müdürü Sümeyye Ceylan, Biolive Şirket CEO’su ve Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı Duygu Yılmaz, Oyun Çalışmaları –OÇA Dayanışma Ağı Gönüllüsü Efruze Esra Alptekin yer aldı.
Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun: Neler yapabileceğimizi bilelim
“Kız çocuklarının ve kadınların önde gelen ihtiyaçlarından biri görünürlük ve temsil. Bu sebeple onları sadece akademik olarak değil, sosyal ve kültürel olarak da destekleyip, birey olarak var olurken ihtiyaç duyacakları özgüveni farklı yollar ve yöntemlerle canlandırmaya çalışıyoruz.”
TÜRGEV olarak bir TEDx etkinliğine sponsor olmaya nasıl karar verdiniz?
TED konuşmaları özellikle sosyal ağların popülerleşmesi ile paylaşılmaya değer fikirlerin yayılması ve ilham vermesi için benzersiz bir imkân, kıymetli bir platform sağladı. Teknoloji, eğlence ve tasarım ana başlıkları ile başlayıp konu yelpazesini genişleten organizasyon, yerel TEDX etkinlikleri ile bölgelere, kültürlere has olanın da paylaşılabilmesinin önünü açmış oldu. Gerek küresel gerek yerel paylaşım için son derece etkili olan bu oluşum, dünya çapında hareketlenen kadın hakları mücadelesini desteklemek için 2010’dan bu yana #TEDWomen temalı etkinlikler düzenliyor. TÜRGEV olarak ana sponsorluğunu üstlendiğimiz TEDxVefaWomen etkinliği de hem Türkiye’de üretkenlikleri ile gurur ve ilham veren kadın girişimcilerin, akademisyenlerin, sanatçıların, uzmanların deneyimlerini, hikâyelerini ve mesajlarını paylaşmaları için bir alan sunmuş; hem de vakfımızın, kız çocuklarının eğitimi ve kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımları konusuna kendi faaliyet alanı dışında da katkıda bulunmasına imkân tanımış oldu.
“Cesaretini Parlat” sloganı ile ilk etkinlik gerçekleşti, bu slogan ile neyi hedeflediniz?
TEDxVefaWomen #CesaretiniParlat sloganı ile toplumsal sorumluluk bilincini, bireysel ve mesleki mücadelelerinin parçası haline getirmiş çok farklı alanlardan, kesimlerden kadınlara sahneyi teslim ederek, onların sesini, yüreklendirilmeye ihtiyacı olan, her yaştan kadına ulaştırmayı hedefliyor.
Kimler seslendi bu sahneden gençlere?
Farklı bir fiziksel görünüme sahip olarak, Treacher Collins Sendromu ile toplumun ‘kabul gören’ bir ferdi olma mücadelesini aşan ve sosyal farkındalık sağlama hedefiyle çalışan dernekler kuran Avukat Zeynep Çakır’ın, okula gidemeyen çocukların ve gençlerin akademik eksikliklerini tamamlamak amacıyla, gönüllü öğretmenlerle Schoolx Projesi’ni yürüten Ayşe Seyyide Kaptaner’in, Anadolu kırsalında yaşayan kadınların emeğini kooperatifleşerek koruyan ve geliştiren Afşar Bala’m Kadın Kooperatifi Başkanı Figen Ar’ın ya da Zanzibar ile Türkiye arasında bir gönüllülük köprüsü kurulmasını sağlayan Nazan Yalçınkaya’nın hikâyeleri her ne kadar bambaşka bir başlangıca ve koşullara sahip olsalar da, bu sahneye ulaşan mesaj biricik: Yapabileceğimizi bilelim.
Kadını, ancak ev içinden, anne, eş gibi kimliklerinden kopmuş bir şekilde kabul edeceğini vurgulayan sistemlerin de, ‘elinin hamuru ile’ dahil olamayacağı gibi iddiaların da çağdışı kaldığı günümüzde, biz bu gibi diyalog alanları ile aslında kadınlara, ellerinin hamuru ile, ellerini o kıymetli hamurdan arındırmak zorunda kalmadan, hatta bilakis özellikle onunla birlikte dahil olabilecekleri işlerin, alanların ve toplulukların var olduğu müjdesini veriyoruz. Elleri hamurlu kadınların kahraman oldukları hikâyeleri dinlemeye davet ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki, birbirimizi görüp dinlemek cesaretimize çok iyi geliyor.
Bu tarz etkinliklerin devamı gelecek mi?
Biz TÜRGEV olarak, kız çocuklarının ve kadınların önde gelen ihtiyaçlarından birinin görünürlük ve temsil olduğuna inanıyoruz. Bu sebeple onları sadece akademik olarak değil, sosyal ve kültürel olarak da destekleyerek, birey olarak var olurken ihtiyaç duyacakları özgüveni farklı yollar ve yöntemlerle canlandırmaya, güçlendirmeye, ‘parlatmaya’ çalışıyoruz. Bunu yaparken bizler de kişisel olarak besleniyor ve daha fazlası için motive oluyoruz. Çünkü her bir çocuğun ve gencin hayatındaki olumlu etki, hızla ve müthiş bir pırıltıyla sonuç veriyor. Vakfımız kendi bünyesinde de benzer etkinlikler düzenlemeye, bunların yanı sıra TEDXVefaWomen gibi son derece anlamlı ve faydalı buluşmaları desteklemeye devam edecek.