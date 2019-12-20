Söz, elinin hamuru ile ‘kahraman’ olanlarda

GÜLCAN TEZCAN 20.12.2019 19:22 - Güncelleme: 20.12.2019 19:22

TEDxVefaWomen organizasyonu “Cesaretini Parlat” temasıyla kadınların tecrübe paylaşımına imkân sağlıyor. Programın sponsorluğunu üstlenen Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun, “Kadınlar sorunlar karşısında çok farklı çözümler getirebiliyorlar, farklı ilham verici hikâyelere kahramanlık edebiliyorlar. Bir taraftan da hayatın ve tabiatın dokusuna uygun olarak ellerini hamurdan çıkarmadan bunu yapmayı başarabiliyorlar.” diyor. Altun, “Kadınlar buldukları çözüm önerilerini anlatıp ilham verici hikâyelerini bizlerle paylaşsınlar.” çağrısında bulunuyor.

“Genç kızlardan ilham aldık”

“TEDxVefaWomen” organizasyonunda, TÜRGEV ana sponsorluğunda “Cesaretini Parlat” temasıyla, Türkiye’nin her kesiminden akademisyen, sanatçı, girişimci kadınlar hikâyelerini Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde hikâyelerini paylaştı. Bütün dünyada yapılan, farklı kültür ve bakış açılarından insanların hayata dair tecrübelerini aktardıkları TEDx platformuna TÜRGEV de sponsor oldu. Kız çocuklarının eğitim hayatına odaklanan vakıf, TEDxVefaWomen organizasyonu ile ilham verici işler ve projeler yapan kadınları, gençlerle buluşturdu. “Cesaretini Parlat” temasıyla etkinliklerini gerçekleştirdiklerini belirten Altun,

“Ciddi anlamda sorunlar yaşayan bir dünyanın çocuklarıyız. Katliamlar ve savaşlar, göçler, mülteci krizleri olmak üzere inanılmaz krizlerle karşı karşıyayız. Kadınların tecrübelerinin, bakış açılarının, çözüm önerilerinin ve hikâyelerinin çok fazla dinlenmediği ve sorunların çözümü için buna pay verilmediğini görüyoruz. Bir taraftan da ‘kadınlar evlerinde otursun, kadınlar ellerinin hamuruyla bu işlere karışmasınlar’ diye enteresan yaklaşımların sergilendiğine şahit oluyoruz.

Oysa kadınlar sorunlar karşısında çok farklı çözümler getirebiliyorlar, farklı ilham verici hikayelere kahramanlık edebiliyorlar. Bir taraftan da hayatın ve tabiatın dokusuna uygun ellerini hamurdan çıkarmadan bunu yapmayı başarabiliyorlar. Bugün yaptığımız etkinlikte birbirinden farklı kadınlar ve ilham verici hikayeleri var.” şeklinde konuşuyor.

TEDx VefaWomen Organizasyon sorumlusu Emine Canlı ise bu etkinliği yaparken Türkiye’de üniversitelerde birçok engele rağmen okumakta olan genç kızlardan ilham aldıklarını vurguluyor. “Kadın temalı TED konuşmaları senede bir kez yapılıyor. Aslında kadın meselesi modern bir olgu olarak son yüzyılda ortaya çıkmış bir mesele değil. Anadolu toprağı içerisinde ne kadar erkeğin emeği varsa o kadar da kadının emeği var. Bu son yüzyılda değil bin yıllardır böyle devam ediyor. Cesaretini parlat dediğimizde var olan bir cesaretin olduğunu göstermek istiyoruz.” diyor.