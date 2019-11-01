Taksiciler bu sefer Sarı Bisiklet ile trafikte

İstanbul’da herkes trafikten şikayetçi. Bisiklet bu soruna çare olabilir. Dünya genelinde ulaşım aracı olarak bisikleti kullanan birçok ülke var. Türkiye’de bu konuda geçtiğimiz on yıl içerisinde önemli adımlar atıldı. Özellikle İstanbul’da bazı belediye ve dernekler sosyal sorumluk projeleri kapsamında farkındalık oluşturmak için bisiklet ile ilgili etkinlikler düzenliyor. Ancak trafikte bisikleti kabul ettirmek biraz zor oluyor. Trafiğe bisikleti ile çıkan birçok sürücü sıkıntılı durumlar ile karşılaşıyor. Özel bisiklet yollarının olmadığı alanlarda diğer araçlar bisikletli sürücülere zor zamanlar yaşatabiliyor. Bunun önüne geçmek ve bisikletin hayatın içerisine sokulması için çalışmalar yürüten Eti, Sarı Bisiklet sosyal sorumnluluk projesi kapsamında Aktif Yaşam Derneği ile birlikte projeler yürütüyor. Bisikleti sadece bir ulaşım aracı olarak görmek yanlış olur. Bisiklet aynı zamanda nerdeyse bütün kasları çalıştıran bir spor aracı.

SAĞLIK İÇİN HAREKET

‘Sağlık için hareket, hareket için bisiklet’ mottosuyla yolu çıkan Sarı Bisiklet, 6 yıldır yollarda. Ve bu zamana kadar farkındalık oluşturmak için birçok proje yapıldı. Sarı bisiklet son olarak da gün içerisinde trafikte epeyce yer alan taksi şöförleri ile birlikte ortak bir projeye imza attılar. Bugüne kadar gerçekleştirdiği eğitim ve etkinliklerle bisiklet kültürünün ülkemizde yaygınlaşmasına öncülük eden Eti Sarı Bisiklet, ilkokullarda çocuklarla, üniversite kampüslerinde gençlerle, semt pazarlarında ev kadınlarıyla, işe giden çalışan kadınlarla ve annelerle 400 bin km’den fazla pedal çevirdi. Sarı Bisiklet’in amacı “sağlık için hareket” kavramını savunmak ve bu doğrultuda toplumu teşvik etmek.

Yapılan saha araştırması ile Türkiye’de 2 milyon atıl bisikletin olduğu ortaya çıkmış. Eti ve Aktif Yaşam Derneği işbiliğinde bu zamana kadar gerçekleştirilen projelerden biri de bu kullanılmayan bisikletlerin geri dönüşümle yeniden hayata kazandırılması ve daha fazla çocuğun bisiklete binmesini sağlamak olmuş. 2 yıl önce hayata geçirilen Geri Dönüşüm Kampanyası İstanbul’da başlayıp Türkiye geneline yaygınlaşmış. Kampanya kapsamında kullanılmayan yüzlerce bisiklet, çocuklarla buluşturulmuş. Türkiye’nin dört bir yanından kullanmadığı bisikletini vermek isteyen bisiklet sahiplerinden taleplerin gelmesi üzerine kampanyayı dijital platforma taşındı. İhtiyaç Haritası ile yapılan işbirliği kapsamında https://saribisiklet.ihtiyacharitasi.org adresi üzerinden proje Türkiye’ye yayıldı.

GERİ DÖNÜŞÜME DESTEK

Geçtiğimiz 2 yılda toplanan bisikletlerin geri dönüşümünü bizzat üstlenen Eti, kampanyaya hediye edilen 700 bin TL’ye yakın ekonomik değere sahip bisikletin yeniden kullanıma katılmasını sağladı. Eti Sarı Bisiklet Geri Dönüşüm Kampanyası ekonomik değerinin yanı sıra toplamda 12 ton metalin ve 2 ton plastiğin de yeniden kullanıma girmesine imkan verdi. Bir bisiklet üretilirken ortalama 25 kilogram karbon salınımı gerçekleşir ve bir bisikletin kendi üretimi sırasında salınan karbonu dengelemesi için en az 514 kilometre yol yapması gerekir. Geri Dönüşüm Kampanyamız sayesinde 20 bin tonun üzerinde karbon salınımının da önüne geçilmiş oldu. Ayrıca, Sarı bisiklet projesi kapsamında 20 binden fazla ilkokul öğrencisine bisiklet sürme eğitimi verildi. Gezici tamir istasyonları ile binlerce atıl bisiklet ücretsiz olarak tamir edildi.

TAKSİCİLER PEDAL ÇEVİRDİ

Sarı bisikletin amaçlarından biri de bisikletin bir ulaşım aracı olarak trafik içinde motorlu araç sürücüleri nezdinde farkındalığını artırmak. Trafikte en fazla vakit geçiren araçların başında taksiler geliyor. Trafikte bisiklet farkındalığını öncelikle taksilerden başlatırsak bu bilincin hem diğer ticari araçlara hem de özel araç sahiplerine etki edeceğine inandıklarını belirten Eti İcra Kurulu Başkanı Hakan Polatoğlu, “Bu amaçla İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’na bağlı taksicilere Bisikletli Kadın inisiyatifi ile birlikte trafikte bisiklet farkındalığına dair eğitimler verdik. Eğitimin ardından taksi şoförleri ile birlikte bisiklete binerek, trafiği bir de bisiklet kullanıcıları gözünden deneyimlemelerini sağladık. Aynı zamanda bilgilendirici el kitapçıkları ile farkındalık yaratmak amaçlıyoruz.” şeklinde konuştu.

Sarı Bisiklet projesini taksiciler olarak desteklediklerini vurgulayan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, taksici arkadaşların trafikte bisikletlileri fark etmelerini ve dikkatli olmaları gerektiğininin altını çiziyor. Aksu sözlerine şöyle devam ediyor; “Taksiler trafikte en çok vakit geçiren araç sürücüleri, onların dikkatli olmaları diğer sürücülere örnek olacaktır. Arkadaşlarımızın bu eğitimlere ilgi göstermesi bizi çok mutlu ediyor. Kampanya kapsamında bisikletli sürücülerin farkında olduğumuzu yansıtan stickerlarımızı taksilerimize yapıştıracağız. Ayrıca hazırlanan bilgilendirme kitapçığını taksi kaptanı arkadaşlarımıza iletiyor olacağız.”