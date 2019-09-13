Tek kişilik dev kadro: Can Oflaz

“Neden müzik? Çünkü kendimi ait hissettiğim ve ifade edebildiğim yer orası. Mutlu olduğumda ya da mutsuz olduğumda kaçıp gittiğim yer yine müzik.” diyen genç sanatçı Can Oflaz’ı sanırım herkes Fikrimin İnce Gülü adlı parçaya yaptığı cover ile tanıyor. 20 milyondan fazla dinlenen cover’ı ile birçok müzikseveri kendine hayran bırakan Oflaz, yaptığı müzik yöntemi ile de insanları şaşkına çeviriyor. Kendi müziğini kendi çalıyor, bestelerini yazıyor ve söylüyor. Loop müzik yöntemi ile eserleri kaydeden ve tek başına sahneye çıkan başarılı sanatçı, kendi bestesi olan Aşk mı Meşk mi adlı eseri geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Daha önce onu tanıdığımız müzik tarzından farklı olarak pop müzik türünde bir şarkı ile karşınızda. Pop müziği yapıyorum diyor açıkça. İyi bir pop müziğinin her zaman takdir göreceğini düşünen Can Oflaz’ın başka meziyetleri de var. Kendisi aynı zamanda aranjör ve oyuncu. Birçok müzikalde de yer almış. Önümüzdeki dönemde albüm ve yeni single çalışması da olacak. Kendi eserlerini paylaşıyor olmaktan dolayı oldukça heyecanlı ve sabırsız. Biz de Oflaz’ın heyecanına ortak olduk.

Asıl amacım kendi bestelerimi söylemek

Hayatında müzik her zaman olmuş, Oflaz’ın. Ortaokulda gitar çalmaya başlamış. Daha önce piyano eğitimi de almış. Lise yıllarından itibaren kendi bestelerini yapmaya başlayan genç sanatçı, bu işi profesyonel olarak yapmaya Sezen Aksu ile 2011 yılında çıktığı ve Var adlı şarkıyı söylediği Harbiye konserinde karar vermiş. 18 yaşında böyle bir tecrübe edinmenin hayatına ışık tuttuğunu belirten Oflaz, sonraki müzik sürecini şöyle anlatıyor; “Bir süre müzikal ve korolarda yer aldım. Kendi konserlerim de oldu. Bilgi Üniversitesi’nde İşletme okudum. Çift anadal yapıp müzik eğitimi aldım. Daha sonra Bahçeşehir Üniversitesi’nde caz okudum, 2 yıl. Özel dersler de aldım. Kendimi bulma çabam uzun bir zaman devam etti. Müzik anlayışım şimdilik oturdu. Ama müzik hep bir yoldur. Başka bir yöne de kayabilir. Şu an yayınladığım Aşk mı Meşk mi beni başka bir yola soktu aslında. Çünkü daha önce loop coverlar, akustik işler yapıyordum. Bu şekilde bir yol çizmiştim. Cover ile bir sound elde ettim. Ama asıl amacım kendi bestelerimi söylemek.”

Bu aralar öncelikle kendi bestelerini dinleyicileri ile buluşturmak isteyen Oflaz’ın hazırda bekleyen çalışmaları var. Beste yapmanın kendisini çok heyecanlandırdığını anlatan Oflaz, “Yaşadıklarımızdan, çevremizde olanlardan ve iyi-kötü tecrübelerden etkileniyorum. Liseden beri yazıyorum. Aşk mı Meşk mi adlı eserimi 4-5 sene önce on dakikada yazdım. Elimde gitarım vardı. Sadece müzik yapmaya odaklanmıştım. Bir melodi geldi, aklıma sonra sözler ve bir anda yazdım. Arkadaşıma dinlettim, beğendi. Daha sonra bir konserde çaldım ve güzel dönüşler aldım. Aslında o an karar vermiştim single çıkarmaya. Ama hayat sizi başka yönlere götürebiliyor. Loop cover yapmayı seviyorum. Bunu yaparken eseri ben yazsam nasıl olurdu diye düşünüyorum. Bunu planlayarak çalışıyorum. O yüzden cover’larda çok başka bir müzik dinliyorsunuz. Fikrimin İnce Gülü çok beğenildi. Bu şarkı benim için şanstı. Türk müziğinden beslenen biriyim. İki günde bitirdim cover’ını.” şeklinde konuşuyor. Yıl bitmeden kendi yazdığı Kolye adlı eserini de piyasaya süreceğini dile getiren sanatçı, bu eserini üniversite yıllarında çamaşır asılı nem kokulu bir odada bestelediğini belirtiyor.

Seçtiğim eseri önce ben hissetmeliyim

Yakın bir zamanda loop cover’lardan oluşan bir albüm çıkaracağının müjdesini veren sanatçı, “Tek başıma da besteler yapıyorum ama şarkılarımı beraber yaptığım insanlar da var. Hikâyesinde benim de bir parçası olduğum şeyleri söylemeyi tercih ediyorum. Cover bir albüm çıkaracağım ve buradaki eserler bana ait değil. Bu noktada sözler çok önemli. Eserin sözleri bana uymalı, onu hissetmeliyim. Benden çok ayrı sözleri var ise üzerime oturmayan bir kıyafet gibi hissediyorum. Bu şekilde seslendirmek istemem. Şarkının popüler olup olmaması da asla önemli değil. Eseri benim hissetmem ve karşı tarafa hissettirmem lâzım. Hayatım boyunca şarkıları hep bu şekilde seçtim. Albüm çıkarırken kaygı önemli. Kaygınız içinize sinen bir iş yapmak, tarihe güzel bir iz bırakmak ise başarılı olursunuz. Tabiki yaptığınız şeyi içten yapmalı ve emek harcamalısınız. “ diyen Oflaz, yine yakın bir zamanda kendi eserlerinden oluşan bir albüm hazırlığı içerisinde olduğunu da vurguluyor. Albüm hazırlıkları uzun sürdüğü için single çıkarmayı tercih ettiğini belirten Oflaz, “Artık beklemek istemiyorum. Albüm uzun bir yolculuk. Fikrimin İnce Gülü’nü dinledikten sonra benden bir beklenti oldu. O yüzden single ile dinleyicilerimle buluşmak istiyorum. Dayanamadım artık.” diyor. Aşk mı Meşk mi adlı çalışmasının aslında kendi yolunun dışında olduğunu söyleyen Oflaz, bu zamana kadar insanların kendisini hep loop cover’lar ile tanıdığı için bu esere nasıl dönüşler geleceğini merak etmiş. Güzel dönüşler aldığını belirten sanatçının dinleyicisi ile arasında sıkı bir bağ var. “Giderek büyüyen bir aile olduklarını söyleyen genç sanatçı, gelen yorumları dikkate aldığını dile getiriyor. “Çalışmalarımla ilgili yorumları mutlaka okuyorum. Dinleyicilerim her yaptığım şarkıyı benden daha iyi biliyor. Benim müziğimden kendine ait bir şey bulan herkese kapım açık. Önemli olan benim söylediklerimi içselleştiriyor olmaları. Bu benim için çok değerli. Benim kitle bu şekilde. Bundan eminim. Dünyanın neresine gidersem gideyim ya da kaç kişi olursak olalım dinleyicilerimden o hissiyatı alıyorum.” diyen Oflaz, 24 saat müzikle iç içe olduğunu ve yaptığı işten keyif aldığını dile getiriyor.