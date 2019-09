Tek kişilik dev kadro: Can Oflaz Enstrümanlarını kendi çalıyor, besteleri kendi yapıyor, şarkıyı kendi söylüyor Tabiri caizse tek kişilik dev bir orkestra. Genç sanatçılarımızdan Can Oflaz’dan bahsediyorum. Müziğin her alanına hâkim. Türkiye’de çok bilinmeyen loop yöntemi ile müziklerini kaydeden Oflaz, bugünlerde kendi eserleri ile müzikseverlerin karşısında.