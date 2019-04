'Teknoloji bize hizmet etmeli biz ona değil'

Dijital dönüşüm ve yapay zekanın iş dünyasında yerini alması ile birlikte iş gücünde nasıl bir değişim yaşanacağı merak konusu. Dünya Ekonomik Forumu’nun ‘İşin Geleceği’ 2018 raporuna göre 2022 itibariyle tüm dünyada toplam 133 milyon yeni iş fırsatı doğarken 75 milyon pozisyon yok olacak. Robotlar insanların yerini mi alacak? Teknolojinin tavan yaptığı bu süreçte çalışanlar nasıl ayakta kalacak? Teknolojiyi nasıl yönlendirebiliriz? soruları akıllarda dolaşıyor. Bu değişimin iş dünyasını nasıl etkileyeceği ile ilgili merak ettiğimiz konuları Management Centre Türkiye (MCT) tarafından bu sene ikincisi düzenlenecek olan “&NOW Business&Tech Week” için İstanbul’a gelecek fütürist, senaryo planlayıcısı Richard Watson; Like Literally kurucusu Di Macdonald, My Amazing Team kurucusu ve yazar Andy Swann; The Circle of Growth kurucusu ve yazar Paul Hughes ile yazar Calum Chace sorduk.

Richard Watson

GELECEKTE YAPAY ZEKA İLE BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ

Teknoloji çağı olarak adlandırılan bu dönemde yapay zekaya verilen önem artıyor. Robotlar üretiliyor. Bu dönemde sakin olmamız gerektiğini ve robotların önümüzdeki günlerde kesinlikle dünyayı ele geçirmeyeceklerini söyleyen Richard Watson, “Bir robot ne zaman beni sabah uyandırıp üst kata Türk kahvemi getirirse ancak o zaman endişelenmeye başlarım. Şu anda 3 yaşında bir çocuğun zekası, en sofistike yapay zekanınkinden daha yüksek. Yapay zekanın en önemli tehlikesi ise makinelere, insanlara güvendiğimizden daha fazla güveniyor olmamız. Bir sonraki tehlike ise ahlaki kararlar vermeye programlanmış otonom sistemler veya insan kontrolü olmaksızın kendi kararlarını verebilen makinelerdir.” dedi. Teknoloji çağına ayak uydurmak için kendimizi geliştirmemiz gerektiğine de dikkat çeken Watson sözlerine şöyle devam ediyor: “Yapay zekanın tam olarak algılayamadığı; soyut mantık, yaratıcılık, keşif, empati, liderlik, sağduyu, etik ve ahlak gibi alanlarda kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Ancak konu bize (insanlara) karşı onlar (yapay zeka) meselesi değil. Gelecek, insanlarla yapay zekanın birlikte çalışmasından ibaret olacak. Robotlar ve yapay zekayla birlikte çalışmamız ve her birinin en iyi olduğu konuya odaklanmalarına izin vermemiz gerekiyor. Düşünebilen makinelerin yanında onlarla işbirliği yapmayı öğrenmemiz gerekiyor.” Bazı meslek grupları yok olma ile karşı karşıya ama insanların beyinlerini kullandıkları mesleklerin tehlike altında olmadığını belirten Watson, insanlarla uğraşmayı, insanlara satış yapmayı, insanları yönetmeyi, onlara ilham vermeyi içeren işlerin görece daha güvende olduğunu söylüyor.

Andy Swann