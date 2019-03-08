'Teknoloji hareketimizi kısıtlıyor'

KADEM Genel Merkezi’nde düzenlenen “Neden Egzersiz?” başlıklı söyleşide konuşan Callanetics ve Pilates Eğitmeni Ayfer Yasan, bedensel hareketi az olanların, yaşam boyu hastalıklara yakalanma sıklığının yüksek olduğunu gösteren araştırmalar bulunduğuna dikkat çekti. “Bugün, düzenli bedensel aktivitenin birçok hastalığın ertelenmesinde ya da iyileşmesinde önemli katkıları olduğunu gösteren çok sayıda çalışma mevcut. “ diyen Yasan, spor ve egzersiz arasındaki farkın da altını çizdi. Yasan, sağlıklı kalmak ve vücut fonksiyonlarının güçlendirilmesi için günlük olarak yapılacak egzersizlerin bir tür koruyucu sağlık uygulaması olduğunun altını çizdi. KADEM Genel Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu ve Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan’ın da dinleyiciler arasında bulunduğu söyleşide sağlıklı yaşam için egzersizin neden büyük önem taşıdığına dikkat çekildi.

"Sağlıklı kalmak ve vücut fonksiyonlarının güçlendirilmesi için günlük olarak yapılacak egzersizler pek çok hastalığın önlenmesini de sağlıyor."

EGZERSİZ HASTALIKLARDAN KORUYOR

Hareketsiz yaşamın Kalp ve damar hastalıkları, kas ve iskelet hastalıkları ile bel, boyun ve sırt ağrılarına yol açtığını anlatan Yasan, osteoporoz, Premenopoz, Menopoz, Postmenopoz gibi dönemlerde yaşanacak olası rahatsızlıklara da kapı araladığını anlattı. Depresyon, kaygı ve duygu durum değişimleri gibi psikolojik rahatsızlıklar, astım, bronşit ve anfizemi de içeren akciğer hastalıkları, meme, kolon, akciğer ve prostat gibi kanser türleri, metabolik bozukluklar, aşırı kilo ve obezite gibi rahatsızlıklarda da durağan yaşam tarzının önemli bir etken olduğunu belirten Ayfer Yasan, “Bedensel hareketi sınırlı olan insanların yaşam boyu bu saydığım hastalıklara yakalanma sıklığının daha yüksek olduğunu gösteren araştırmalar var.” dedi.

Günümüzde çok popüler olan; Pilates, Callanetics ve Yoga egzersizlerinin çıkış amacından da söz eden Yasan, Pilates’in kasları güçlendirmek, esnekliği arttırmak ve genel olarak daha sağlıklı olabilmek için Joseph H. Pilates tarafından geliştirilen bir egzersiz sistemi olduğunu kaydetti. Callan Pinckney’in geliştirdiği Callanetics tekniğinin genel olarak dayanma gücü, esneklik ve düzgün bir form için yapıldığını belirten Yasan, “Bedensel, zihinsel ve ruhsal zindeliği kazanmayı sağlayan Callanetics’in en önemli özelliklerinden biri kalbi yormadan kasları güçlendirmeyi ve esneklik kazandırmayı hedeflemesidir.” dedi.

Eskiden sadece tedavi için kullanılan egzersiz çalışmalarının günümüzde tedavinin yanı sıra, koruyucu hekimlik olarak da uygulanmaya başlandığını hatırlatan Ayfer Yasan, hayatımızı ‘‘hızlandıran’’ teknolojik aletleri kullanmaya başlayalı yavaşladığımıza dikkat çekti ve bu hareketsizliği telafi etmek için günlük hayatımızda egzersize mutlaka zaman ayırmamız gerektiğini söyledi.