Teknolojideki milli hamlelerimiz Teknofest’te sergileniyor

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen ve 17 Eylül’de başlayan Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Türk Medya’nın da medya sponsoru olduğu Teknofest’e 7’den 70’e tüm vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Katılımcılar, alanda bulunan Türk Hava Kuvvetleri’nin A400 M uçağı, C160 askeri nakil uçağı, Türk Kara Kuvvetleri’nin CH-47 ve skorsky helikopterleri ile F4 2020 savaş uçağı, KT1 ve T38 eğitim uçaklarının yanı sıra Sahil Güvenlik CN-235 MSA Uçağı ile jandarma ve polis helikopterlerini de yakından inceleme imkânı buldu. Teknofest İstanbul kapsamında bu yıl aralarında İnsanlık Yararına Teknoloji, Yapay Zeka, İnsansız Su Altı Sistemleri, Uçan Araba Tasarımı, Sürü İHA Simülasyonu’nun bulunduğu 19 farklı yarışma düzenlendi. Bu yarışmalara, 122 ülke ve Türkiye’nin 81 ilinden toplam 17 bin 373 takım ve 50 bin yarışmacı başvurdu. Yarışmaların finallerinde ise yaklaşık 2 bin takım ve 10 bin finalist mücadele etme hakkı kazandı. Dereceye girenlere 3 milyon liranın üzerinde ödül dağıtılacak.

Festival kapsamında, Dikey Rüzgar Tüneli, Gök Bilim Planetaryum, Bilim Seferberliği Planetaryumu, Hava Araçları Sergisi, Kara Araçları Sergisi etkinlikleri düzenlendi. Eğitici ve eğlence atölyelerine yer verilen festivalde, “Uzay Taşıtları, Tarih Öncesi Dönemin İzleri”, “Roketimi Tasarlıyorum”, “Desenli Kanatlar”, “Havacılık ve Uzay”, “Nanoteknoloji”, “Enerji Teknolojileri”, “Elektronik Programlama”, “Robotik Kodlama”, “Mobil Uygulama ve Programlama” konularında atölye çalışmaları gerçekleştiriliyor. World Drone Cup kapsamında birçok ülkeden yarışmacıyı ağırlayacak festivalde, savaşan İHA gösteri uçuşları da yapılıyor. Take Off İstanbul Uluslararası Girişim Zirvesi’nde ise uluslararası güçlü girişimler, yatırımcılar, mentorlar ve kurumsal firmalar 16-19 Eylül’de bir araya geldi. Zirvede, yerli teknoloji girişimlerinin yanı sıra uluslararası girişimler de yer aldı.

GÖZLER AKINCI İLE CEZERİ’DEYDİ

Baykar, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ve Cezeri Uçan Araba’yı ilk kez Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde sergilendi. İnsansız hava aracı teknolojilerine yönelik çalışmalar yürüten Baykar, festival kapsamında merakla beklenen projelerini de görücüye çıkardı. Baykar’ın başarıyla görev yapan platformu Bayraktar TB2 gibi yine kendi sınıfında lider olmayı hedefleyen Akıncı da savaş uçaklarının yaptığı bazı görevleri icra edecek. Taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapacak. Savaş uçaklarının yükünü azaltacak olan Akıncı ile havadan bombardıman da icra edilebilecek. Bayraktar TB2’den daha uzun ve geniş olan Akıncı TİHA, kendine özgü bükümlü kanat yapısıyla 20 metrelik bir kanat açıklığına sahip olacak ve çok sayıda milli akıllı mühimmat taşıyabilecek. Akıncı, ayrıca özgün yapay zeka sistemi sayesinde, daha akıllı ve çevresel koşulların daha da farkında olacak. Operasyonel irtifası 40 bin fit olan Akıncı, 24 saat havada kalabilecek.

Cezeri Uçan Araba ise, sağlık sektörü ve askeri alanda lojistik destek faaliyetlerine yeni bir boyut kazandıracak. Cezeri, yolcu ve kargo taşımacılığında aktif olarak rol alacak. Seyir hızı saatte 100 kilometre, azami uçuş irtifası 2 bin metre olan Cezeri, yaklaşık 1 saat havada kalacak, 70-80 kilometre menzile erişebilecek. Güvenlik güçlerince aktif olarak kullanılan Bayraktar TB2 de Teknofest’te sergileniyor. Bugüne kadarki uçuş süresi 110 bin saati aşan Bayraktar TB2, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 86 araçla görev icra ediyor. Türk havacılık tarihinde havada kalma süresi ve irtifa rekorunu kıran Bayraktar TB2, bu ölçekte ihraç edilen ilk hava aracı. Baykar’ın sergilediği bir diğer araç Bayraktar Mini İHA. Tamamen özgün ve milli olarak geliştirilmiş elektronik, yazılım ve yapısal bileşenleri ile Türkiye’nin ilk mini robot hava aracı sistemi olan Bayraktar Mini İHA, 2007 yılında TSK’nın hizmetine sunuldu. Araç, bugüne kadar 100 binin üzerinde operasyonel uçuş sortisi gerçekleştirdi.

SELÇUK BAYRAKTAR: BİZLER CEZERİ’NİN TALEBESİYİZ