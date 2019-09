Teknolojideki milli hamlelerimiz Teknofest’te sergileniyor

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen ve 17 Eylül’de başlayan Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Türk Medya’nın da medya sponsoru olduğu Teknofest’e 7’den 70’e tüm vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Katılımcılar, alanda bulunan Türk Hava Kuvvetleri’nin A400 M uçağı, C160 askeri nakil uçağı, Türk Kara Kuvvetleri’nin CH-47 ve skorsky helikopterleri ile F4 2020 savaş uçağı, KT1 ve T38 eğitim uçaklarının yanı sıra Sahil Güvenlik CN-235 MSA Uçağı ile jandarma ve polis helikopterlerini de yakından inceleme imkânı buldu. Teknofest İstanbul kapsamında bu yıl aralarında İnsanlık Yararına Teknoloji, Yapay Zeka, İnsansız Su Altı Sistemleri, Uçan Araba Tasarımı, Sürü İHA Simülasyonu’nun bulunduğu 19 farklı yarışma düzenlendi. Bu yarışmalara, 122 ülke ve Türkiye’nin 81 ilinden toplam 17 bin 373 takım ve 50 bin yarışmacı başvurdu. Yarışmaların finallerinde ise yaklaşık 2 bin takım ve 10 bin finalist mücadele etme hakkı kazandı. Dereceye girenlere 3 milyon liranın üzerinde ödül dağıtılacak.

Festival kapsamında, Dikey Rüzgar Tüneli, Gök Bilim Planetaryum, Bilim Seferberliği Planetaryumu, Hava Araçları Sergisi, Kara Araçları Sergisi etkinlikleri düzenlendi. Eğitici ve eğlence atölyelerine yer verilen festivalde, “Uzay Taşıtları, Tarih Öncesi Dönemin İzleri”, “Roketimi Tasarlıyorum”, “Desenli Kanatlar”, “Havacılık ve Uzay”, “Nanoteknoloji”, “Enerji Teknolojileri”, “Elektronik Programlama”, “Robotik Kodlama”, “Mobil Uygulama ve Programlama” konularında atölye çalışmaları gerçekleştiriliyor. World Drone Cup kapsamında birçok ülkeden yarışmacıyı ağırlayacak festivalde, savaşan İHA gösteri uçuşları da yapılıyor. Take Off İstanbul Uluslararası Girişim Zirvesi’nde ise uluslararası güçlü girişimler, yatırımcılar, mentorlar ve kurumsal firmalar 16-19 Eylül’de bir araya geldi. Zirvede, yerli teknoloji girişimlerinin yanı sıra uluslararası girişimler de yer aldı.

GÖZLER AKINCI İLE CEZERİ’DEYDİ

Baykar, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ve Cezeri Uçan Araba’yı ilk kez Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde sergilendi. İnsansız hava aracı teknolojilerine yönelik çalışmalar yürüten Baykar, festival kapsamında merakla beklenen projelerini de görücüye çıkardı. Baykar’ın başarıyla görev yapan platformu Bayraktar TB2 gibi yine kendi sınıfında lider olmayı hedefleyen Akıncı da savaş uçaklarının yaptığı bazı görevleri icra edecek. Taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapacak. Savaş uçaklarının yükünü azaltacak olan Akıncı ile havadan bombardıman da icra edilebilecek. Bayraktar TB2’den daha uzun ve geniş olan Akıncı TİHA, kendine özgü bükümlü kanat yapısıyla 20 metrelik bir kanat açıklığına sahip olacak ve çok sayıda milli akıllı mühimmat taşıyabilecek. Akıncı, ayrıca özgün yapay zeka sistemi sayesinde, daha akıllı ve çevresel koşulların daha da farkında olacak. Operasyonel irtifası 40 bin fit olan Akıncı, 24 saat havada kalabilecek.

Cezeri Uçan Araba ise, sağlık sektörü ve askeri alanda lojistik destek faaliyetlerine yeni bir boyut kazandıracak. Cezeri, yolcu ve kargo taşımacılığında aktif olarak rol alacak. Seyir hızı saatte 100 kilometre, azami uçuş irtifası 2 bin metre olan Cezeri, yaklaşık 1 saat havada kalacak, 70-80 kilometre menzile erişebilecek. Güvenlik güçlerince aktif olarak kullanılan Bayraktar TB2 de Teknofest’te sergileniyor. Bugüne kadarki uçuş süresi 110 bin saati aşan Bayraktar TB2, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 86 araçla görev icra ediyor. Türk havacılık tarihinde havada kalma süresi ve irtifa rekorunu kıran Bayraktar TB2, bu ölçekte ihraç edilen ilk hava aracı. Baykar’ın sergilediği bir diğer araç Bayraktar Mini İHA. Tamamen özgün ve milli olarak geliştirilmiş elektronik, yazılım ve yapısal bileşenleri ile Türkiye’nin ilk mini robot hava aracı sistemi olan Bayraktar Mini İHA, 2007 yılında TSK’nın hizmetine sunuldu. Araç, bugüne kadar 100 binin üzerinde operasyonel uçuş sortisi gerçekleştirdi.

SELÇUK BAYRAKTAR: BİZLER CEZERİ’NİN TALEBESİYİZ

Teknofest’te bir araya geldiğimiz Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Star Cumartesi’ye özel açıklamalarda bulundu. “Bizler Cezeri’nin talebesiyiz” diyen Bayraktar şunları söyledi: “Cezeri, robotik biliminin kurucusu. Bir İslam âlimi. Benim de uzmanı olduğum, yüksek lisansımı yaptığım bir alan. Yaptığımız insansız hava araçları ile robot araçlar aslında birer robot uçak. Yani kendi kendine uçma kabiliyeti olan araçlar. Yaptığımız en ufak Bayraktar Mini’den Bayraktar TB2’ye, Bayraktar Akıncı’ya kadar hepsi robot uçak. Bu alanın dünyadaki kurucusu ise Cezeri. Dünyada bilinen ilk robotları, otonomu yapan kişi kendisi. Biz de bu alanın kurucusu olduğundan dolayı uçan arabamıza onun ismini verdik. Kendisi bu ekolün bir anlamda yaratıcısı bizde onun talebeleriyiz...”

MEDENİYETİMİZ TÜM DÜNYAYI AYDINLATMIŞ

“Medeniyetimiz tüm dünyayı bilimsel metodoloji alanında aydınlatmış. Bu anlamda İslam medeniyetinden büyük âlimler çıkmış. Ancak 16. ve 17. yy’dan sonra bilim ve teknoloji alanında bir taassup döneme girilmiş. Bu zamanlarda Batı’da ise reform ve Rönesans ile bir aydınlanma olmuş. Bilim, teknik, sanat ve kültür alanında. 20. ve 21. yüzyıla gelindiğinde ise sanayi devrimi ve bilgi çağına geçiş gerçekleşti. İnsanoğlunun bilgi üretme kapasitesi hızlandı. Biz bu alanlardaki dönüşümleri tam takip edemedik ve yakalayamadık o yıllarda. Buna yetişmek ancak paradigma dönüşümü ile mümkün. Milli teknoloji hamlesi ile hedefimiz toplumsal seferberlik ile bu paradigma dönüşümünü 7’den 70’e herkesi kapsayarak gerçekleştirmek. Teknofest’i de bu nedenle gerçekleştiriyoruz. Bu festival havacılık ve uzay çalışmaların en renkli tarafı. Toplumsal bir dönüşümü hedefliyoruz. Teknoloji ve bilimde sadece üreten değil kendi teknolojisini hayal edip araştırıp gelişen bir Türkiye hayalimiz var. Ülkemiz insansız hava aracı konusunda özellikle savunma sanayiindeki milli paradigma dönüşümü ile büyük bir ivme yakaladı. İnsansız hava araçlarında lider ülkelerden biri. Diğer alanlarda da bu dönüşümü başarırsak ülkemizin geleceği daha parlak olur.”

AKINCI STRATEJİK GÖREVLER ÜSTLENECEK

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, 16 Eylül’de başlayan Take Off İstanbul Uluslararası Girişim Zirvesi’nin son gününde, Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesi’ne yönelik Baykar’ın yaptığı faaliyetleri konu alan bir sunum gerçekleştirdi. Bayraktar, etkinlikte yaptığı konuşmada, Baykar’ın faaliyetlerine 10 kişilik bir mühendis ekibiyle başladığını belirterek, Türkiye’ye yüksek katma değer kazandırmak amacıyla ürettikleri her teknolojinin yerli ve milli olmasına dikkat ettiklerini söyledi. Yazılımıyla, elektroniğiyle, mekaniğiyle kendi mühendisliklerinin eseri olan havacılıktaki yüksek teknolojiyi Türkiye’nin gelişmiş ülkelere satar hale geldiğine dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti:

“Geleceğin teknoloji alanlarına odaklanarak insansız hava aracı alanında dünyanın en iyisini yapabileceğimize inandık. Stratejik görevleri yapabilen Akıncı İnsansız Hava Aracı, Teknofest sonrasında uçuşa başlayarak stratejik görevler üstlenecek. Bunun yanı sıra otomotivdeki en büyük trend elektrikli ve akıllı arabalar. Bir sonraki aşama ise uçan arabalar olacak. Uçan arabalar dünyada trafikte yerlerini almaya 15 sene sonra başlayacak. Biz bugünden bu alanda ülkemiz var olsun diye çalışmaya başladık.”

HAVACILIK MERAKIM ÇOCUKKEN BAŞLADI

Bayraktar, 16 yıllık serüvenlerinde öğrendiklerinden hareketle teknoloji alanında ülkedeki gençlerin başarılı olabilmesi için 2017 yılında T3 Vakfı’nı kurduklarını anımsatarak, gençleri gelecekte otonom araçların, akıllı şehirlerin, uzay çalışmalarının, karanlık fabrikaların olduğu bir dünyanın beklediğini söyledi. Kendi teknolojisini üreten bir Türkiye hayaliyle faaliyete başladıklarını belirten Bayraktar, milli teknoloji geliştirmek için 7’den 70’ye toplumun içinden gelen bir dip dalgasıyla toplumsal bir seferberlik haline ihtiyaç olduğunu anlattı. Bayraktar, Teknofest İstanbul’un teknolojiyi hayal edip, araştırma ve geliştirmeyi yayma maksadıyla yapıldığını ve etkinliğin Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında yapılan çalışmaların toplumla buluşma noktası olduğunu kaydetti. Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Geçen yıl Teknofest’e 60 farklı ülkeden 550 bin ziyaretçi katıldı. Bu yıl 122 ülkeden katılım oldu. Geçen yıla oranla bu yıl Türkiye’nin her tarafından çok daha yoğun bir katılım var. İlk 2 günde 250 bini geçtik. Biz istiyoruz ki bu alanlar popüler konuların en azından yüzde biri kadar popüler olsun. Teknofest tümüyle teknolojiyi sevdirme ve bir şekilde bu işe gönlünü kaptırma üzerine kurgulandı. Benim hikâyemde de bunun çok önemli bir yeri var. Ben de çocukken bir havacılık etkinliğine gitmiştim. Havacılığa merakım ufak yaşlarda öyle başladı. Türkiye’nin milli İHA ve SİHA’ları bu şekilde başladı.”

Muhabirimiz Ali Demirtaş, Selçuk Bayraktar ile birlikte