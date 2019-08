TransAtatolia’da bir karı-koca

İlayda Hancı Korkut veBatuhan Korkut 2016 yılında Türkiye Off-Road Şampiyonasını, S1 sınıfında birinci olarak tamamladı. Bu yarışı tamamlayıp Türkiye’nin ilk ve tek kadın Offroad Sınıf 1 Birincisi olduğunda İlayda Hancı Korkut 23 yaşında idi. 2016’da birinciliği alan Batuhan ve İlayda, 2017 sonu-2018 yılı içerisinde BANTBORU tarafından sağlanan maddi sponsorluk ile 2 uluslararası Baja ve bir Türkiye Ulusal Offroad Şampiyonası’nı tüm yarışlarda podyum görerek tamamladılar. Takımın ilk yılını özetlemek gerekirse; 2018 sezonunda Türkiye Ulusal Offroad Şampiyonası’nda S1 klasmanında Pilotlar şampiyonasını 2.lik, Co- pilotlar Şampiyonası’nı ise 1.lik ile bitirdi ekip. Ayrıca Doğu Avrupa Baja Şampiyonası’nın Türkiye ayağı olan BajaToria Turkey’de de kendi klasmanında (TH1) 2. olarak yine podyum gördü takım. BajaTroia Turkey’de İlayda Hancı Korkut en başarılı 2. kadın sporcu olarak ayrıca podyum gördü. 2019’da 6 ayak olarak koşulacak olan Türkiye Ulusal Offroad Şampiyonası’na da katıldılar. Ve genç çift bugün başlayan ve 7 gün sürecek olan Transanatolia’da yarışmacılar. Türkiye Offroad Şampiyonası’nda co-pilotluk koltuğunda İlayda kadar genç bir isim olan eşi Batuhan Korkut oturuyor. Transanatolia yarışında ise Türkiye Şampiyonası’ndan farklı olarak roller değişecek, bu kez 1. Pilot Batuhan Korkut, 2. Pilot İlayda Hancı Korkut olacak. 24-31 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleşecek olan yarış, Abant’tan başlayacak, dünyanın göz bebeği olan Göbeklitepe’de sona erecek. Böylece yarışmacıların ve rekabetin heyecan verici rotası boyunca binlerce kilometreyi ve zaman içerisinde 10 bin yıllık bir kültürel ve coğrafi mirası da dünyanın gözleri önüne serecek. TransAnatolia 2019’un 7 gün ve yaklaşık 2.300 km’lik rotası içerisinde Abant ve Göbeklitepe’nin yanı sıra, Haymana, Tuz Gölü, Meke Gölü, Kapadokya, Nemrut Dağı, Mardin ve Harran gibi cazibe merkezleri de yer alıyor.

Korkut çifti 2018 Türkiye Off-Road Şapiyonası’nda S2 kategorisinde birinci olmuştu.

İLK MERAKIM YAYLA YOLLARINDA BAŞLADI

Off-road araçları kullanamaya ne zaman başladınız? İlginiz nasıl şekillendi?

İlayda Hancı Korkut: İlgim aslında babamla başladı demek daha doğru. Babam da off-road’da eski yarış pilotudur. Yıllarca babamın peşinden ben de yarışlara gittim. 2013 yılında ehliyetimi aldığım gün TOSFED’ten (Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu) lisansımı çıkartıp, 3 gün sonra yarışa girmiştim. İlk yarışımda birincilik gelince, babam daha iyi şeyler yapabileceğime inanarak pilot koltuğunu bana bıraktı.

Batuhan Korkut: Ben merakımın yayla yollarında başladığını düşünüyorum. Babamın yaylaya rahat çıkabilmek için aldığı 4 çeker ile off-road’a merak saldım. Dağ yollarında, zorlu koşullarda ilerlemek çok hoşuma gitti. Zaten çocukluğumdan beri otomobillere merakım vardı, 4 çeker ile yaşadığımız heyecan beni bu spora yönlendirdi.

Off-road sizin için ne ifade ediyor?

İlayda Hancı Korkut: Ben hep arabalara ilgi duyan bir çocuktum. Çocukken kendi kendime parkurlar hazırlar ve bu parkurlarda arabalarımı yarıştırırdım. Hatta dişçiye gitmekten çok korkuyordum. Dişimin çekilmesi karşılığında babama pedallı bir araba aldırmıştım. Yani zaten içimde olan, hep sevdiğim bir spor oldu off-road. Bence bu sporu yapan kadın sayısı biraz az. Ulusal yarışlarda bu seneye kadar tek lisanslı kadın pilot bendim, bu sezon kadın pilotlar rekabete dâhil olmaya başladı ve bu bize mutluluk veriyor, önümüzdeki dönemde daha çok kadının pilot olarak sporumuzda yer almasına öncülük edeceğimize inanıyorum.Bu sporda fazla kadın sporcu olmamasının temel nedeni bence, sporun yeterince tanınmaması idi. Bu durum motor sporlarının geneli için de geçerli, ancak son yıllarda bilinirlik artıyor. Önümüzdeki dönemde, daha fazla kadının bu sporun içerisinde yer alacağını, eşit koşullarda rekabetin içinde olacaklarını düşünüyorum.

Zaten TOSFED’in de bu konuda çalışmaları var, TOSFED Yıldızını Arıyor Projesi. Bu yarışmaya katılan kadınlar görüyorum, çok mutlu oluyorum. Eşit şartlar konusu çok çok önemli. Bu vesile ile sponsorumuz BANTBORU’nun, Birleşmiş Milletler Kadınların Güçlendirilmesi Prensipleri (WEPs) katılımcısı olduğunu vurgulamak isterim. BANTBORU Off-Road Team’in özelliği, bir kadın sporcuya, rekabetçi performansını sergilemesi için, fırsat eşitliği sağlaması. Evet, erkekler bu sporda çoğunlukta olabilir ama başlama noktasına geldiğimizde eşit şartlarda ve aynı klasmanlar dâhilinde yarışıyoruz. Önemli olan da kadın ve erkeğin eşit şartlarda rekabet edebiliyor olması. Bu zamana kadar aldığım tüm başarılarımı da erkeklerle eşit şartlarda yarışarak aldım. Tabii ki kolay bir spor değil, çok zor tarafları da var. Hem stresiyle mücadele etmeniz gerekiyor hem de motivasyonunuzu ve fiziksel kuvvetinizi yüksek tutmanız gerekiyor ama bu sporu severek yapacak tüm kadınların bu zorlukları en iyi şekilde aşacağına inanıyorum.

PES ETMEDEN DEVAM ETMEK GEREKİYOR

Batuhan Korkut: Off-road benim içinhem spor hem iş hem de hobi. Ben otomotiv mühendisi olduğum için, motor sporlarına bakışım ve ilgim biraz daha farklı. Off-road mekanik bir spor, aracın da oldukça zorlandığı, spordaki tabiri ile oldukça kırıldığı bir spor. Ben yarış öncesi aracı yarışa en uygun – en dayanıklı hale getirme, yarış esnasında da yaşadığı sıkıntıları çözme aşamalarında oldukça zevk alıyorum. Yeri geliyor parkurda kalıyor araç, ben o kısa sürede sorunu bulup- çözüp, yarışa devam ettiğimiz anda inanılmaz başarılı hissediyorum kendimi. Zaten off-road yarışlarının doğası da bu, kimin hangi aşamada hangi durumda kalacağı hiç belli olmuyor, dolayısıyla sıralamanın nasıl olacağı, kimin kazanacağı son dakikaya kadar genellikle belli olmuyor. Sürekli devam etmek gerekiyor, pes etmeden devam etmek gerekiyor. Bazen iki etap arasında yarım saat- 1 saat servis süremiz oluyor, bu kısa sürelerde aracın sorunlarını çözüp diğer etaba yetişiyoruz. Bu inanılmaz heyecanlı bir süreç. Tabi sporun bir de yol notu çıkarma, bu notları takip etme, kurallara hâkim olma kısımları var, biz takım olarak bu kısımlarda da oldukça iyiyiz, kurallarla kendimize stratejiler kurabiliyoruz.

Eşinizle birlikte bir iş birliğinde bu yarışları gerçekleştiriyor olmak size nasıl hissettiriyor?

İlayda Hancı Korkut: Ben Batuhan’ın kural ve mekanik bilgisine çok güvenirim. Onun kural ve mekanik bilgisi, aynı zamanda araç içerisindeki yönlendirmeleri ve duruma sürekli hâkim oluşu bana çok yardımcı oluyor; yola ve araca odaklanıyorum.

Batuhan Korkut: İlayda çok iyi bir pilot, çok da tutkulu. Bu yarış kadın- erkek ayrımı olmayan, herkesin eşit olduğu bir yarış. Bu yarışta tutkusu- inancı- bu spora olan sevgisi ile çok başarılı oluyor. Ayrıca önümüzde TransAnatolia yarışı var. Bu yarışta pilot koltuğu bende ama bu yarışta en az pilotluk kadar önemli bir konu da rota takibi, harita okuma. Günler süren 2.300 km’lik bir rotada hem zamanla yarışıyorsunuz hem doğayla. Her türlü hava koşulu söz konusu olabilir. Haritada kalmak çok önemli. Ben bu konuda ona güveniyorum. Yorucu bir süreç olacak ama bu süreçte en büyük destekçim İlayda.

Çocuğunuz var mı? Onun da bu alanla ilgilenmesini ister miydiniz? Neden?

İlayda Hancı Korkut: Şu an çocuğumuz yok. Ama gelecekte çocuğumuz bu sporla ile ilgilenmek isterse tabii ki onu destekleriz. Ben aileden sporcu olmanın avantajını her zaman yaşadım. Babamın off-road kariyeri vesilesiyle, bu sporu ve camiayı yakından tanıyan ailem ve yakın çevrem, beni her zaman destekledi. Gerçi ben, annemin gizli gizli endişelendiğinden şüpheleniyorum ama bunu çok iyi saklıyor.

DENEYİMİN DEĞERİNİ UNUTMAMAK LAZIM

Amaç yarışlarda birinci olmak mı yoksa tadını çıkarmak mı?

İlayda Hancı Korkut: İyi sonuçlar için sevdiğin işi yapmak çok önemli bir etmen. İkincil olarak öğrenmek, çalışmak, araştırmak önemli. Ben çocukken babam yarışırdı, ben sürekli onunla beraber yarışlara giderdim, izlerdim, sorardım, araştırırdım. Gözetmenleri izlerdim, kuralları öğrenirdim, pilotları izlerdim, en basiti kaskı takmanın doğru yolunu öğrendim. Bazen iyi sonuç almak biraz daha uzun sürebilir, burada da deneyimin değerini unutmamak lazım, biz hala her yarışta yeni bir şey öğreniyoruz, hala kendimizi geliştiriyoruz. Tüm bu deneyimin bir gün bizi uluslararası arenada çok güzel bir noktaya götüreceğine inanıyoruz. Bir kadın sporcu olarak, eşit şartlarda rekabetin içerisinde olmak, bana kendimi güçlü hissettiriyor. Bu bir kadın için en güzel his bence. Bu arada yarışmanın ve tadını çıkarmanın farklı örneklerini yaşıyoruz. Denizli’de düzenlenen bir yarışta etapta aracımızla düzlükte son sürat giderken birden kaput alev almıştı. Arazinin ortasında Batuhan ile aracımızda bulunan yangın tüpleriyle, kendi imkânlarımızla fazla hasar almadan söndürmüştük aracımızı. Tabii burada yanmaz tulumlarımızın ve araç içinde bulunması zorunlu olan yangın tüplerimizin de ne kadar önemli olduğunu belirtmek isterim.

Batuhan Korkut: Benim aklıma da şu anı geldi: Geçen seneTürkiye Off-Road Şampiyonası’nda yaşandı.Ankara’da gerçekleşen şampiyonanın 2. ayağınasorunsuz geldik, daha doğrusu biz öyle sanıyorduk! Yarış öncesi tamamen sıfır hale getirmiş olduğumuz motorumuz, antrenman etaplarından itibaren huysuzluk etmeye başladı. Antrenman sonrası, aracımızı motora müdahale edemeden kapalı parka çektik veyine hiçbir şeye dokunamadan ilk etabın startını aldık. Motoru patlatmadan o etabı bitirdik; ancak etap bittiği anda motorumuz da bitti!Bunun üzerine pes etmedik. Kural gereği, o gün diğer etaplara giremeyecek olsak daertesi günün etaplarına girme hakkımız vardı. Hemen yeni motor arayışına girdik. O sene eski aracımız vardı, o aracın motoruna benzer bloğa sahip, yine Peugeot 1600 cc, ancak 307 modelinde kullanılan daha yeni jenerasyon bir motor bulduk. 2 buçuk saatte Ankara’nın trafiğinde motoru alıp getirdik, eski motoru söktük ve yerine yenisini taktık. Servis elemanı arkadaşlarımızlabu motorun üzerindeki birçok sistemi değiştirdikve araca uygun hale getirdik. İşler bitti, ama sorunlar bitmedi! Her şey yerli yerinde olsa daaracımız gaz yemiyordu ve ıslığa benzer, komik bir ses çıkarıyordu. Çaresiz, kapalı parka girdik. Akşam yemeğinde, biraz sakinleşmiş olan kafalarımız, sorunun kaynağını buldu: Egzoz! Sabah kapalı park çıkışı, izin verilen servis süresinde egzozumuz, katalizör önünden kesildi ve aracımız yürümeye başladı.Son dört etabı sorunsuz geçtik. Yarış sonunda da 3.’lükpuanlarını cebimize koyduk.

Yine aynı dönemde şampiyonanın İstanbul’da gerçekleşen 4. ayağında S1’de yarışan araçlar şampiyonanın bu ayağına katılmadıkları için S1yerine S2 sınıfında yer alma durumumuz ortaya çıkıtı, stratejik bir karar aldık. İlayda, bu yarışta kendi klasmanında yarışıp puan alamayacağı için, takım içerisinde bir rol değişikliğine gittik. Bu yarışta pilot olarak direksiyona ben geçtim ve İlayda da co-pilot olarak sorumluluk aldı. S2 sınıfında bizim aracımızdan daha güçlü araçların yarışıyor olması, BANTBORU Off-Road Team olarak rekabetçi performansımızı etkilemedi. Bir üst sınıfta yer alan rakiplere karşı güç dezavantajımız özellikle ikinci günün seyirci etaplarında etkili olacağı için, taktiğimizi ilk günün orman etaplarında maksimum atak üzerine kurduk ve istediğimiz dereceleri de aldık. Yerimizi koruma hedefiyle başladığımız ikinci günün son iki etabında araçta ateşleme sorunu baş gösterdi, ancak buna rağmen yarışı S2 sınıfındabirinci, genel klasmanda ise altıncı sırada tamamladık.

YURTDIŞINDA ÜLKEMİZİ TEMSİL ETMEK İSTİYORUZ

Bundan sonraki süreçte hayaliniz nedir?

İlayda Hancı Korkut: 2019 Türkiye Off-Road Şampiyonası’nın ilk iki ayağında, mekanik sorunlarla boğuştuk. Ancak, sponsorumuz BANTBORU’nun, bizim de çok beğendiğimiz Rekabetçi Performans sloganını sonuna dek yaşadık; hedefimizden asla vaz geçmedik. Şampiyonanın kalan tüm ayaklarında yeni aracımızla genel klasmanda iyi bir derece almayı hedefliyoruz. Ayrıca katılacağımız TransAnatolia 2019 yarışında da podyum görmeyi hedefliyoruz. Bir kadın sporcu olarak daha uzun vadede gelmek istediğim nokta, yurt dışında ülkemi temsil eden ve dereceler alan bir sporcu olmak. Bu işin zirvesi Dakar’dır. Ben tabii ki yarışmak isterim. Kendimi de geçtim, Dakar’da bir Türk sporcunun yarışmasını çok isterim.

Batuhan Korkut: Ben Transnatolia ve Dakar hedefleri konusunda İlayda ile aynı hedefi paylaşıyorum. Benim ayrıca kendi hayalim ve hedefim de ralliyi denemek. Zaten genel olarak motor sporlarını çok seviyorum, rallide de oldukça keyif alacağıma ve başarılı olacağıma inanıyorum.

TRANSANATOLIA İÇİN ÇOK HEYECANLIYIZ

Batuhan Korkut: TransAnatolia 2019 için çok heyecanlıyız. Bu yarış özelinde İlayda ile rolleri değiştirdik. BANTBORU Off-Road Team bu sefer benim pilotajımda ve İlayda’nın co-pilotluğunda yarıştaki yerini alacak. Bu yarış, uluslararası rekabete sahne olacak olmanın da ötesinde farklı özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen TransAnatolia, ilk kez FIA Cross Country Dünya Kupası‘na aday yarış olma özelliğini taşıyor. 24-31 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleşecek olan yarış, Abant’tan başlayacak, dünyanın göz bebeği olan Göbeklitepe’de sona erecek. Böylece yarışmacıların ve rekabetin heyecan verici rotası boyunca binlerce kilometreyi ve zaman içerisinde 10 bin yıllık bir kültürel ve coğrafi mirası da dünyanın gözleri önüne serecek. TransAnatolia 2019’un 7 gün ve yaklaşık 2.300 km’lik rotası içerisinde Abant ve Göbeklitepe’nin yanı sıra, Haymana, Tuz Gölü, Meke Gölü, Kapadokya, Nemrut Dağı, Mardin ve Harran gibi cazibe merkezleri de yer alıyor. TransAnatolia’nın Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA) tarafından kabul edilen Dünya kupası adaylık başvurusu, Türkiye için Dünya Ralli Şampiyonası‘ndan sonra ikinci bir FIA organizasyona daha ev sahipliği yapması anlamına geliyor. Bu yarış, ülkemizin tanıtımında önemli bir yere sahip bulunuyor. Yarışa, motosiklet, 4×4 arazi araçları, ATV ve kamyon kategorilerinde toplam 100 yarışmacının katılımı hedefleniyor. Ülkemiz haricinde İtalya, İngiltere ve İspanya başta olmak üzere farklı ülkelerden sporcular, TransAnatolia başlama hattında yer almak için kayıt yaptı.