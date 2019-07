Türk Edebiyatı’nın başkentinde İstanbul dersi

Shazaib Han-Hindistan

“İstanbul bir şehir değil; Şiir…”

2019’da Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Buraya yaz okulunda Türkçemi geliştirmek ve Türk kültürünü tanımak için geldim. Şu an çok mutluyum, çok iyi hissediyorum gerçekten. Bu bir şehir değil, bir şiir… Her yerde yeni bir şey görüyorum ve hemen onun fotoğrafını çekiyorum. Fotoğrafçılığı çok seviyorum. Gittiğim her yerde yeni bir şey çıkıyor karşıma. Ben önceden çok Türk filmleri, Türk dizilerini izledim. İstanbul’u, gördüm heyecanlandım. Benim ülkemde Türkçe çok az bilinir, Hindistan’da sadece benim gittiğim üniversitede Türkçe bölüm vardır. Hindistan’da Türkçe tercüman olarak çalışmaya devam etmeyi düşünüyorum. İstanbul bana o kadar iyi geldi ki artık Hindistan’a gitmek istemiyorum. Eğer İstanbul’da yaşarsam küçük bir evim olsun, ama büyük bir fotoğraf makinem olsun istiyorum. Her gün gezmek, gördüklerimi çekmek istiyorum. Ne kadar gezsem de yetmeyecek biliyorum…