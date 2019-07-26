Türk Edebiyatı’nın başkentinde İstanbul dersi

Türk Edebiyatı Yaz Okulu’na çeşitli ülkelerden katılan lisans ve lisansüstü öğrencileri iki hafta sürecek olan programın her gününü dolu dolu geçiriyor. Önce sabah, sınıf dersleri; kâh İstanbul Üniversitesi’nin tarihi binasında, kâh Fetih Cemiyeti’nde, kâh Türk Edebiyatı Vakfı salonlarında, Mimar Sinan Üniversitesi’nde, Kubbealtı Akademisi’nde… Bu ruhu olan mekanlarda, bu kadim sınıflarda, çağdaş edip, şair ve araştırmacılarla geçen birkaç değerli saat. Kimler? Mesela; Mario Levi, Beşir Ayvazoğlu Prof. Dr. İskender Pala, Prof. Dr. Handan İnci, Sevengül Sönmez, Prof. Dr. Abdullah Uçman, Emin Nedret İşli, Ahmet Ümit… ders, sohbet, seminer, her nasıl isimlendirirseniz isimlendirin, öğrencilerin ortak kanaati, bu isimlerle buluşmanın bir ayrıcalık olduğu yönünde.

Sonrasında, konuşulan kişi, mekan ve konulardan sonra Türk edebiyatı için önemli ve karakteristik duraklara uğramak alıyor sırayı.

EDEBİYATIN KALBİNE DOKUNMAK

Bu gezilerde Sait Faik’in, Orhan Kemal’in, Tevfik Fikret’in Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın müze evleri geziliyor, İSAM, Atatürk Kitaplığı, Beyazıt Devlet Kütüphanesi, Yazma Eserler Kütüphanesi ve Şifahanesi, Yapı Kredi Yayınları, Dergâh Yayınları, Kapı Yayınları gibi yayınevleri ziyaret ediliyor.