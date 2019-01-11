Türk müziğini bilen kaç kişiyiz? 

El-Kindi, Farabi, Dilhayat Kalfa, Hammâmîzâde İsmâil Dede Efendi ya da son yüzyıla baktığımızda Sadettin Kaynak, Münir Nurettin Selçuk gibi isimlerden kaçını çocuğunuz biliyor? Geleceğimizi oluşturan bugünün çocukları, ney, tanbur, davul, def, bendirden hangisini tanıyor? Kültür erozyonuna uğradığımız bu dönemde bize dayatılan pop ve Batı müziği ile son zamanlarda gençler arasında yaygınlaşan Kore müzik kültürü ile yeni nesil nereye gidiyor? Bütün bu soruları kendimize sorduğumuzda aldığımız cevaplar üzüntü verici... Elbette çağı yakalamak lazım. Ancak özümüzü, geleneksel müziğimizi de unutmadan. Geleneğimizi bugüne ve geleceğe taşımak için Türk müziğini çocuklarımıza tanıtmamız gerekiyor. Bu amaçla yola çıkan İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu sanatçısı Aylin Şengün Taşçı, MEB himayesinde Türk Müziğini Tanıtma ve Destekleme Projesi ile çeşitli illerde öğrencilere Türk müziğini ilgi çekici anekdotlarla anlatıyor. Projenin ilk ayağı geçtiğimiz günlerde Ankara’da gerçekleşti. Bundan sonrasını, projenin çıkış sürecini ve Türk müziğinin nereye gittiğini Aylin Şengün Taşçı ile konuştuk.

MÜZİĞİMİZİN TARİHİNİ GENÇLERE ANLATIYOR

Gençlere Türk müziğinin tarihini, geleneksel enstrümanlarını, kıymetli bestekarlarını örnekler vererek anlatan Aylin Şengün Taşçı’nın amacı Türk müziğinin yeni nesil tarafından tanınması ve geleneksel müziğimizin devamlılığını sağlamak. İki yıl sürecek olan proje kapsamında yaklaşık 33 ilde bu seminerler yapılacak. Mümkün olduğunca çok gence ulaşmak isteyen Taşçı, uluslararası alanda da Türk müziğini tanıtmak için çalışmalar yapmak istiyor. Geçtiğimiz yıl çalışmalara başlayan ve belli okullarda bu amaçla seminerler veren Taşçı projenin çıkış sürecini şöyle anlatıyor: “Konserlerimizde belli bir yaşın üzerinde izleyici kitlesi var. Gençlere ulaşmak için neler yapabilirim diye düşünmeye başladım. Yanıma genç arkadaşlardan oluşan bir grubu aldım. Önce Milli Eğitim’e bağlı okulları arayıp Türk müziğinin tarihi gelişimini ele alan projemden bahsettim. İlk önce İstanbul Erkek Lisesi’nde seminer verdik. Daha sonra gelen talepler üzerine İstanbul’daki başka liselerde de seminer düzenledik. Daha çok insana ulaşmak istedim. Bu amaçla Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer Bey’in eşi Nebahat Hanım’a bu projeden bahsettim. Mahmut Bey aracılığıyla da Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Bey’e konuyu ulaştırdık ve kendisi de projemize destek verdi. Bakanımızın eşi Rana Selçuk hanımefendinin onun himayesinde ilk semineri yaptık.”

BİR BEBEK HİCAZ MAKAMI İLE BÜYÜYOR

Seminerlerde Türk müziğini belirli sınırlara koyarak anlatacağını söyleyen Taşçı, programın içeriği ile ilgili şunları söylüyor: “İlk önce Türklerin Orta Asya’ya geldikleri dönemden yola çıkıp anlatmaya başlıyorum. Türk müziğindeki ilk yazılı eserler hakkında bilgi aktarıyorum. Farabi’den bir eser icra ediyorum daha sonra Mevlana vasıtasıyla Mevlevilik ve musiki konusunu ele alıyorum. Itri’yi anlatıyorum. Türklerin Anadolu’ya gelmesiyle değişen müzik kültüründen, mehter müziğinden bahsederken müzik formlarını örneklerle açıklıyorum.Ninnilerimizi anlatıyorum. Ninnilerimiz de makamsal bir müziktir. Bir bebek dünyaya geldiğinde ninniler sayesinde ilk önce Hicaz makamını duyarak hayata başlar. Yine Osmanlı döneminde müzik ile ilgilenen padişahlardan bahsediyorum. Lale Devri’nde ortaya çıkan ilk kadın bestekar Dilhayat Kalfa’nın hayatını anlatıyorum. Dede Efendi gibi çok önemli bir olgu var onun hayatından ve eserlerinden bahsediyorum. Cumhuriyetle birlikte profil değiştiren ve bir dönem yasaklanan Türk müziğini anlatıyorum. Sadettin Kaynak gibi çok değer bir bestekarımız var ondan bahsedip Nurettin Selçuk ile semineri tamamlıyorum.”