Türkiye'den dünyaya 2018’in sinema olayları

Türkiye ve dünyada sinema endüstrisi 2018’de hayli yoğundu. Yüzlerce film çekildi ama sadece bazıları adından söz ettirmeyi başardı, festivallerde ödül üstüne ödül kazandı. 2018 yılı sinema sektörü için olumlu ve olumsuz birçok olayın yaşandığı bir yıldı. Öyle ki Türkiye’de sinemada yılın ilk 6 haftasında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29’luk artışla 15,5 milyon seyirci sayısı ve 193 milyon lira gişe hasılatına ulaşıldı. Türk filmleri, yüzde 77’lik izlenme oranı ile gişeye damgasını vurdu.

Sinema Genel Müdürlüğünün verilerine göre 2017’de yerli filmlerin gişe hasılatı 268 milyon lira olurken, bu yılın 9 aylık döneminde rakam 310 milyon lirayı buldu. Türk sineması yüzde 56’lık yerli film izleme oranıyla önceki yıllarda elde ettiği Avrupa’daki birincilik konumunu bu yıl da sürdürdü. Dünyada ise üretimlerin önüne geçen olaylar yaşandı. Hollywood sinema sektöründe patlak veren taciz olayları #MeToo akımıyla tüm dünyada tepkiye neden olurken bu yıl, ABD’de tüm zamanların yıllık toplam hasılat rekoru kırıldı. Daha önceki rekor, 2016 yılına aitti. İşte dünyada ve Türkiye’de 2018 yılının öne çıkan sinema haberleri…

DÜNYA SİNEMASINDA ROMA YILIN EN İYİ FİLMİ