Türkiye'den dünyaya 2018’in sinema olayları
2018 yılında da beyaz perde bir açıldı, bir kapandı; bazen parlaklığıyla bazen de vasatlığıyla dikkat çekti. Ama bu yıl da perdenin arkasında yaşananlar herkesi doyurdu. Kimi zaman ağlattı, kimi zaman güldürdü. İşte Türkiye ve dünyadan 2018 yılının sinema haberleri…
- ALİ DEMİRTAŞ
Türkiye ve dünyada sinema endüstrisi 2018’de hayli yoğundu. Yüzlerce film çekildi ama sadece bazıları adından söz ettirmeyi başardı, festivallerde ödül üstüne ödül kazandı. 2018 yılı sinema sektörü için olumlu ve olumsuz birçok olayın yaşandığı bir yıldı. Öyle ki Türkiye’de sinemada yılın ilk 6 haftasında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29’luk artışla 15,5 milyon seyirci sayısı ve 193 milyon lira gişe hasılatına ulaşıldı. Türk filmleri, yüzde 77’lik izlenme oranı ile gişeye damgasını vurdu.
Sinema Genel Müdürlüğünün verilerine göre 2017’de yerli filmlerin gişe hasılatı 268 milyon lira olurken, bu yılın 9 aylık döneminde rakam 310 milyon lirayı buldu. Türk sineması yüzde 56’lık yerli film izleme oranıyla önceki yıllarda elde ettiği Avrupa’daki birincilik konumunu bu yıl da sürdürdü. Dünyada ise üretimlerin önüne geçen olaylar yaşandı. Hollywood sinema sektöründe patlak veren taciz olayları #MeToo akımıyla tüm dünyada tepkiye neden olurken bu yıl, ABD’de tüm zamanların yıllık toplam hasılat rekoru kırıldı. Daha önceki rekor, 2016 yılına aitti. İşte dünyada ve Türkiye’de 2018 yılının öne çıkan sinema haberleri…
DÜNYA SİNEMASINDA ROMA YILIN EN İYİ FİLMİ
Yılın öne çıkan yapımlarından bazıları şöyle: Burning, Climax, Dogman, Capernaum, Happy As Lazzaro, Cold War, Three Faces, Roma, First Reformed, The Favourite, Shoplifters, BlacKkKlansman, Zama, You Were Never Really Here, If Beale Street Could Talk.
BBC, 43 ülkeden 209 eleştirmenin oylarıyla yabancı dildeki (İngilizce olmayan) en iyi 100 filmi seçti. Akira Kurosawa’nın 1954 yapımlı filmi Seven Samurai seçknin ilk sırasında yer alan yapım oldu.
32 ülkeden 232 eleştirmen, dünyanın en prestijli sinema sitelerinden IndieWire’ın yaptığı anketle 2018’in en iyilerini belirledi. Ankete göre Alfonso Cuarón’un son filmi Roma, 2018’in en iyi filmi seçildi.
Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga, A Star is Born adlı filmle beyaz perdede boy gösterdi.
Call Me By Your Name’in başrol oyuncusu Timothée Chalamet yılın en dikkat çeken oyuncuları arasına girdi.
90. Oscar Ödülleri’nde The Shape of Water en iyi film seçildi. Yabancı Dilde En İyi Film “A Fantastic Woman” (Şili) oldu. En İyi Yönetmen Ödülü ise Guillermo Del Toro’ya verildi.
75. Venedik Film Festivali’nin büyük ödülü olan Altın Aslan, Roma filmiyle Alfonso Cuaron’un oldu.
68. Uluslararası Berlin Film Festivali’nin (Berlinale) en büyük ödülü olan “Altın Ayı”, Romanyalı Yönetmen Adina Pintilie’nin “Dokunma bana” (Touch me not) adlı filmine verildi.
2019 yılında 76.’sı düzenlenecek olan Altın Küre Ödülleri’nde adaylar belli oldu. Black Panther, BlacKkKlansman, Bohemian Rhapsody, If Beale Street Could Talk, A Star Is Born En İyi Film Ödülü için yarışacak.
Akademi, 91. Oscar Ödülleri’nin aralarında Yabancı Dilde En İyi Film’in de yer aldığı dokuz kategorisi için kısaltılmış aday listelerini açıkladı. Ahlat Ağacı, Yabancı Dilde En İyi Film Oscarı için son dokuz film arasına kalamadı. Adaylar şöyle: Ayka – Kazakistan, Birds of Passage – Kolombiya, Burning – Güney Kore, Capernaum – Lübnan, Cold War – Polonya, The Guilty – Danimarka, Never Look Away – Almanya, Roma – Meksika, Shoplifters – Japonya.
Spider Man, Iron Man, Fantastik Dörtlü, X-Men ve Marvel gibi dünyaca ünlü çizgi kahramanlarının yaratıcısı Stan Lee, 95 yaşında aramızdan ayrıldı.
Avrupa Birliği, Netflix ve Amazon gibi online yayın platformlarına, kitaplıklarında bulunması gereken Avrupa yapımı içeriklere dair bir kota getiriyor. İlgili maddenin detaylarının 2019’un sonuna kadar netleşmesi planlanıyor.
Asghar Farhadi’nin son filmi Herkes Biliyor bu yılın dikkat çeken yapımları arasına girdi.
Efsanevi müzisyen Freddie Mercury ve bir döneme damga vuran Queen’in hikâyesi Bohemian Rhapsody filmiyle beyaz perdeye taşındı.
Ferzan Özpetek’in son filmi Napoli’nin Sırrı sansasyonel sahneleriyle gündeme gelen bir yapım oldu.
YERLİ YAPIMLARI SEVİYORUZ
2018 yılında Türkiye’de en çok izlenen 10 filmden 9’u Türk filmi oldu.
2018 yılında en çok izlenen ilk üç film; Müslüm, Arif v 216 ile Ailecek Şaşkınız oldu.
Avengers: Sonsuzluk Savaşı 2018 yılında Türkiye’de en çok izlenen yabancı sinema filmi oldu.
Türk yapımı çizgi film serisi Rafadan Tayfa’nın sinema uyarlaması Rafadan Tayfa Dehliz Macerası, yılın en çok izlenen 8. filmi oldu. Yapımı bir milyon 543 bin kişi izlerken, filmden elde edilen hasılat da 18 milyon 913 bin lira oldu.
En çok izlenen filmler arasında 9. sırada yer alan Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? filmi bir milyon 483 bin kişi tarafından seyredildi. Kamil Çetin’in yönettiği komedi türündeki yapımdan 17 milyon 463 bin lira hasılat elde edildi.
Ümit Ünal uzun bir aradan sonra Sofra Sırları adlı filmiyle sinemaya geri döndü. Yönetmen yıl sonunda ise Aşk, Büyü vs.’nin çalışmalarına başladığını duyurdu.
Nuri Bilge Ceylan’ın son filmi Ahlat Ağacı 71. Cannes Film Festivali’nde yarıştı fakat bir ödül alamadı. Film ayrıca Türkiye’nin Oscar aday adayı olarak belirlendi ancak resmi listeye kalamadı.
55. Uluslararası Antalya Film Festivali 29 Ekim-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleşti. Festival’de en iyi film Tree Faces oldu. En İyi Yönetmen Ödülü ise Bir Aile İşi filmiyle Hirokazu Koreeda’e verildi.
22-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen 25. Adana Film Festivali’nde En İyi Film Ödülü Sibel’in olurken, En İyi Yönetmen Ödülü ise Kelebekler ile Tolga Karaçelik’e verildi.
7-17 Şubat 2019 tarihleri arasında 69.’su gerçekleşecek olan Berlin Film Festivali’nin ana yarışma bölümünde yer alarak Altın Ayı için yarışacak filmler arasında Fatih Akın’ın bir seri katilin hikâyesine odaklandığı Der Goldene Hanschuh (The Golden Glove) ve Emin Alper’in annelerinin ölümünün ardından kasabaya besleme olarak verilen üç kız kardeşin, yıllar sonra köylerine geri dönmelerini anlatan Kız Kardeşler filmi de yer alıyor.
37. İstanbul Film Festivali’nde Ulusal yarışmada Altın Lale’yi “Borç” kazanırken; uluslararası yarışmada ise Valeska Grisebach’in “Western”i aldı. En İyi Yönetmen Ödülü ile Yol Kenarı filmiyle Tayfun Pirsemlimoğlu’na verildi.
Tolga Karaçelik’in Kelebekler adlı filmi Sundance Film Festivali’nde en iyi film seçildi.
Yönetmen Fatih Akın Paramparça adlı filmiyle Golden Globe Ödülleri’nde Altın Küre sahibi oldu.
75. Venedik Film Festivali’nin Horizons bölümünde yarışan Türk yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun da Anons filmiyle Jüri Özel Ödülü’ne layık bulundu.
5-16 Nisan 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek 38. İstanbul Film Festivali’nin Sinema Ödülleri sahipleri belirlendi. Festivalin Yaşam Boyu Başarı Ödülü usta yönetmen Şerif Gören’e, Sinema Onur Ödülleri Göksel Arsoy ile Selda Alkor’a, Sinema Emek Ödülü ise Jak Şalom’a verilecek.
Türk pilot Vecihi Hürkuş’un hayatı Kudret Sabancı tarafından Hürkuş adıyla filme uyarlandı.
Ayla ve Müslüm filmlerinin yapımcısı Mustafa Uslu efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu’nun hikâyesini anlatacakları bir film yapacakları duyurdu.
Bakanlık tarafından eylül ayı itibarıyla Türk sinemasına sağlanan destek miktarı 58,1 milyon liraya ulaştı.
Sinema sektörünün uluslararası alanda rekabet gücünün artırılması, Türkiye’nin film üretim merkezlerinden biri haline gelmesi ve film turizminin desteklenmesi amacıyla hazırlanan Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
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