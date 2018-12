Türkiye'den dünyaya 2018’in sinema olayları

Türkiye ve dünyada sinema endüstrisi 2018’de hayli yoğundu. Yüzlerce film çekildi ama sadece bazıları adından söz ettirmeyi başardı, festivallerde ödül üstüne ödül kazandı. 2018 yılı sinema sektörü için olumlu ve olumsuz birçok olayın yaşandığı bir yıldı. Öyle ki Türkiye’de sinemada yılın ilk 6 haftasında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29’luk artışla 15,5 milyon seyirci sayısı ve 193 milyon lira gişe hasılatına ulaşıldı. Türk filmleri, yüzde 77’lik izlenme oranı ile gişeye damgasını vurdu.

Sinema Genel Müdürlüğünün verilerine göre 2017’de yerli filmlerin gişe hasılatı 268 milyon lira olurken, bu yılın 9 aylık döneminde rakam 310 milyon lirayı buldu. Türk sineması yüzde 56’lık yerli film izleme oranıyla önceki yıllarda elde ettiği Avrupa’daki birincilik konumunu bu yıl da sürdürdü. Dünyada ise üretimlerin önüne geçen olaylar yaşandı. Hollywood sinema sektöründe patlak veren taciz olayları #MeToo akımıyla tüm dünyada tepkiye neden olurken bu yıl, ABD’de tüm zamanların yıllık toplam hasılat rekoru kırıldı. Daha önceki rekor, 2016 yılına aitti. İşte dünyada ve Türkiye’de 2018 yılının öne çıkan sinema haberleri…

DÜNYA SİNEMASINDA ROMA YILIN EN İYİ FİLMİ

Yılın öne çıkan yapımlarından bazıları şöyle: Burning, Climax, Dogman, Capernaum, Happy As Lazzaro, Cold War, Three Faces, Roma, First Reformed, The Favourite, Shoplifters, BlacKkKlansman, Zama, You Were Never Really Here, If Beale Street Could Talk.

BBC, 43 ülkeden 209 eleştirmenin oylarıyla yabancı dildeki (İngilizce olmayan) en iyi 100 filmi seçti. Akira Kurosawa’nın 1954 yapımlı filmi Seven Samurai seçknin ilk sırasında yer alan yapım oldu.

32 ülkeden 232 eleştirmen, dünyanın en prestijli sinema sitelerinden IndieWire’ın yaptığı anketle 2018’in en iyilerini belirledi. Ankete göre Alfonso Cuarón’un son filmi Roma, 2018’in en iyi filmi seçildi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga, A Star is Born adlı filmle beyaz perdede boy gösterdi.

Call Me By Your Name’in başrol oyuncusu Timothée Chalamet yılın en dikkat çeken oyuncuları arasına girdi.

90. Oscar Ödülleri’nde The Shape of Water en iyi film seçildi. Yabancı Dilde En İyi Film “A Fantastic Woman” (Şili) oldu. En İyi Yönetmen Ödülü ise Guillermo Del Toro’ya verildi.

75. Venedik Film Festivali’nin büyük ödülü olan Altın Aslan, Roma filmiyle Alfonso Cuaron’un oldu.

68. Uluslararası Berlin Film Festivali’nin (Berlinale) en büyük ödülü olan “Altın Ayı”, Romanyalı Yönetmen Adina Pintilie’nin “Dokunma bana” (Touch me not) adlı filmine verildi.

2019 yılında 76.’sı düzenlenecek olan Altın Küre Ödülleri’nde adaylar belli oldu. Black Panther, BlacKkKlansman, Bohemian Rhapsody, If Beale Street Could Talk, A Star Is Born En İyi Film Ödülü için yarışacak.

Akademi, 91. Oscar Ödülleri’nin aralarında Yabancı Dilde En İyi Film’in de yer aldığı dokuz kategorisi için kısaltılmış aday listelerini açıkladı. Ahlat Ağacı, Yabancı Dilde En İyi Film Oscarı için son dokuz film arasına kalamadı. Adaylar şöyle: Ayka – Kazakistan, Birds of Passage – Kolombiya, Burning – Güney Kore, Capernaum – Lübnan, Cold War – Polonya, The Guilty – Danimarka, Never Look Away – Almanya, Roma – Meksika, Shoplifters – Japonya.

Spider Man, Iron Man, Fantastik Dörtlü, X-Men ve Marvel gibi dünyaca ünlü çizgi kahramanlarının yaratıcısı Stan Lee, 95 yaşında aramızdan ayrıldı.

Avrupa Birliği, Netflix ve Amazon gibi online yayın platformlarına, kitaplıklarında bulunması gereken Avrupa yapımı içeriklere dair bir kota getiriyor. İlgili maddenin detaylarının 2019’un sonuna kadar netleşmesi planlanıyor.

Asghar Farhadi’nin son filmi Herkes Biliyor bu yılın dikkat çeken yapımları arasına girdi.

Efsanevi müzisyen Freddie Mercury ve bir döneme damga vuran Queen’in hikâyesi Bohemian Rhapsody filmiyle beyaz perdeye taşındı.

Ferzan Özpetek’in son filmi Napoli’nin Sırrı sansasyonel sahneleriyle gündeme gelen bir yapım oldu.