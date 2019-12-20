Türkiye’nin en büyük akademi ödülleri

İPEK TANIR 20.12.2019 18:58 - Güncelleme: 20.12.2019 18:58

Türkiye’deki ilmi çalışmaları ve araştırmaları desteklemeyi, başarının ülke ve insanlık hizmetine sunulmasını hedefleyen ve Türkiye’nin en büyük akademik ödülleri olarak nitelendirilen İlim Yayma Ödülleri, 22 Aralık Pazar akşamı açıklanıyor. Büyük Ödül, Sosyal Bilimler ile Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri olmak üzere üç ana kategoride ilk kez verilecek ödüller için büyük bir ödül töreni gecesi düzenleniyor. Türkiye’de Akademi alanındaki en kapsamlı ve katılımlı ödül olan İlim Yayma Ödülleri gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bilim, akademi, üniversite ve medya camiasının üst düzey yönetici ve temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşecek. Ödül töreninde ev sahibi olarak İlim Yayma Vakfı Başkanı Yücel Çelikbilek, İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Yusuf Tülün, Mütevelli Heyeti Başkan Vekili N. Bilal Erdoğan, Vakıf Genel Müdürü Adem Yavuz ile İlim Yayma Vakfı Akademik Danışma Kurulu Başkanı Doç. Dr. İdris Sarısoy ve Vakıf Mütevelli Heyeti yer alacak.

N. BİLAL ERDOĞAN: ÖDÜLLER BİLİM DÜNYASINA VERİLEN EN BÜYÜK DEĞER

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili N. Bilal Erdoğan, ödüllerle ilgili olarak şunları söyledi: “İlim Yayma Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti iftiharla dolu ve sağlam geçmişini asırlar ötesine taşıyacak ve ülkemizin en prestijli bilimsel taltif mekanizması olması amaçlanan İlim Yayma Ödülleri sürecini başlatmaktan kıvanç duymaktadır. İlim Yayma Ödülleri, İlim Yayma Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti’nin sürdürdüğü eğitime katkı vizyonuna uygun olarak ülkemize yüksek fayda sağlayacak çalışmaları keşfetmek ve teşvik etmek amacıyla iki yılda bir verilecek. Üç farklı kategorideki çalışmalar değerlendirilmeye alınacak olup; millilik bilincine sahip, toplumda yaygın etki oluşturan, ülkemizin ve insanlığın hayrına katkı sağlayan çalışmalar ödül töreninde onurlandırılacak.