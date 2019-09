Türkiye’nin en organik buluşması başladı

Son yıllarda tüketici bilincinin artması ve sağlıklı - doğal beslenmeye olan ilginin yükselmesi ile doğal - organik ürünler sektörü, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yükselen pazarlar arasında yer alıyor. Ülkemizde gelişen, insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı olarak gerçekleştirilen organik tarım üretimi son 10 yılda beş kat arttı. Bu kapsamda büyük bir önem arz eden fuarda birçok doğal-organik ürün sergileniyor. Yarına kadar açık olan fuarda; tüm bölgelerde yetişen ve şifalı doğal ve organik ürünler, beslenme ve diyet ürünler, anne – bebek ürünleri, vejeteryan – vegan ürünler, bitkisel kozmetik ve güzellik, doğal tedaviler – bitkisel ilaçlar ve içecekler gibi birçok bitkisel ürün grubu yer alıyor. Gittikçe büyüyen ve önem kazanan bu sektörü uluslararası alanda bir araya getiren fuarın, eczanelerden, marketlere organik ürün alıcılarından aktarlara, doğal ürün üreticilerinden ithalatçılara kadar geniş bir ticari hedef kitlesi bulunuyor. Bu yıl Türkiye’de ilk kez sergilenecek ürünler şunlar: Kısırlık, epilepsi ve beyin felcine iyi gelen ‘Arı Zehri’; Arı Ekmeği; Cilt lekelerine iyi gelen Eşek Sütü Sabunu; Kanser, tansiyon, reflü, ülser ve kalp rahatsızlıklarına iyi gelen Orman Gülü Balı; 25 gün fırında fermantosyona uğrayan kokusuz Siyah Sarımsak; şeker, tansiyon, kabızlık, obezite ve bağırsaklara iyi gelen Kombucha; Türkiye’nin ilk ve tek keçi sütü bazlı bebek maması; Türkiye’nin ilk hidrolize kolajen proteinli içecekleri; tüy azaltıcı deodorant; 19 bitki özlü şampuan; içilebilir elma, kiraz, alıç sirkesi; yüzde yüz bitkisel diş macunu; defne yağından ağrı kesici (tüm bitkisel yağlar) ve doğal şifa deposu tarhana.

Binlerce hayvanın karnı doyacak

Her yıl Dünya Hayvanları Koruma günü çerçevesinde ‘Mama Gönder’ projesini hayata geçiren Getir, HAYTAP iş birliği ile bu yıl 5. kez sokak hayvanlarına sahip çıkıyor. ‘Sen sokak hayvanlarını doyur, biz barınaktakileri doyuralım’ sloganıyla yola çıkılan projeyle hem barınaklardaki hem de sokaktaki hayvanların karnının doyması hedefleniyor. Düzenlenen sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde, 1-4 Ekim tarihleri arasında ‘Evcil Hayvan’ kategorisinden sipariş edilen her bir mama için barınaktaki bir hayvanın günlük mama ihtiyacı karşılanacak. Proje çerçevesinde, barınaklardaki hayvanlara daha fazla ve daha uzun süreli destek olabilmek adına 1-4 Ekim tarihleri arasında kedi ve köpek mamaları yüzde 50 indirimli satışa sunulacak. Sokaktaki minik dostlarınız için alacağınız her mama, barınaktaki bir hayvanın günlük mama ihtiyacını karşılayacak. Kampanyanın bitiminde mamalar, HAYTAP tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi hayvan bakım evlerine iletilecek. Geçtiğimiz dört yılda 100 binlerce Getir kullanıcısının destek olduğu ‘Mama Gönder’ projesiyle, 19 farklı şehirde, 40’ın üzerinde hayvan bakım evine, 45 ton mama bağışlanmıştı.