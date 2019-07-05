Balkanlar, bizler için öteden beri, sadece bir coğrafyanın adı değil bir fikirler manzumesi. Çağlar geçti, nice siyasi, toplumsal hadiseler oldu ama fikrimiz değişmedi. Peki, biz Balkanları nasıl görüyoruz? Bunu anlamanın en iyi yolu kıyas yapmak. Sözgelimi Avrupalı ve Amerikalılar, Pasifik’i nasıl görüyorlar? Avustralya’yı, Yeni Zelanda’yı... Bu konuda dünyaca ünlü akademisyenimiz Arif Dirlik’in önemli tespitleri var. Ona göre Avro-Amerikan hegemonyasının Pasifik’e bakışı, masumiyet timsali olarak görmekle başlamış ve küresel kapitalizmin geldiği bugünkü aşamada “hırs için faaliyet alanı”na dönüşmüş durumda. Bugün Batı dünyası, Pasifik insanındaki dinginliği değiştirmek ve kalkınma fetişizmine tabi kılarak kendi güdümlerinde bir hırs küpü yapmak istiyor. Türklerin Balkanlarla bağı ise sekiz yüz yılı aşkın. Ancak çağlar geçse de Balkanlara dokunuşumuz öyle olmuş ki ne doğasını ne de insanını bozmuşuz.

VARDIĞIMIZ HER YERDE BEKLENMEKTEYİZ

Geçtiğimiz günlerde Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, öğretmenleri, idareci ve velileriyle Bilim Seyyahları projesi kapsamında Balkanlarda seyrüsefer etme imkânım oldu. Makedonya’nın başkenti Üsküp’ten başlayıp Karadağ’ın kıyı şehri Kotor’a uzanan bu yolculuğu anlata anlata bitiremem. Bu yüzden burada sadece bir kaç noktaya odaklanmak istiyorum.

Başta okul müdürü ve idarecileri Balkanlara defalarca gitmişler ve ora ile ülkemiz arasında ilmek ilmek bir halı dokumuşlar. Her vardığımız yerde beklenmekteyiz. Sanki oralarda SSCB’nin yıkıcı etkileri hiç yaşanmamış. Evet, mekanlar harap olmuş; TİKA’nın YTB’nin gayretleriyle imar edilmişler gerçi ama elde kalanlar kaybedilenlere nispetle az. Lakin hiç değişmeyen şey şu: Bizim Balkanlara dair bir fikrimiz gibi Balkanların da Türkiye’ye dair fikri. Kalkandelen’de (Tetova) Balkan Üniversitesi kurucularından Kenan Mazlami Hoca ile sohbetimiz sonrası Salih Muradi’nin şöyle dediğini işitiyoruz: “Türkiye’nin güneşi sizin olsun gölgesi bize yeter.” Kenan Hoca’daki zarafet, ilim, sükûnet görülmeye değer. Mimarı olduğu camisinde namazlarımızı eda ettikten sonra sohbetiyle bizleri türlü düşüncelere sevk ediyor. Arnavutların dirayeti, Boşnakların zarafeti Balkanlardaki Osmanlılığı geçmişten bugüne bağlıyor. Türkiye bu bağlılığın “güneş”i olduğu için biz buradakiler hararetini tadıyoruz belki ama bilmeliyiz ki gölgemiz düşündüğümüzden de büyük. Bu nedenle Nâzım Hikmet’in meşhur şiiri “Davet”e yeni bir gözle bakmalıyız.

“Dörtnala gelip

Uzak Asya’dan

Akdeniz’e bir kısraj başı gibi uzanan bu memleket, bizim”

Kuşkusuz bu dizelerdeki resim güzel. Lakin o kısrağın vaktiyle koşturduğu yerler de bugün gövdesinin kaldığı yerler de ve onun tahayyül ve tefekkür dünyasının uçsuz bucaksız sınırları da bizim.

“Bizim” derken, bir “kader”den bahsediyoruz. Amerika, kendini dünyanın her yanına sahip olmak isteyen bir transatlantik olarak görür. Rusya ise dünyayı gökyüzünden kuşatmak fikrindedir. Çin, İsrail ve birleşik Avrupa da benzer düşüncelerle hareket eder. Onların bu bakışının dünyayı getirdiği durum ortadadır.

GENÇLERİN YOLUNU BALKANLARA DÜŞÜRELİM

Dünya, Türkiye’nin kendisinden ibaret olmadığını kavrayıp gereğini yapmasına muhtaçtır. Ancak sayede dünyadaki zulüm bir nebze olsun geriletilebilecektir. Bu dediğimizin somutlaştığı yerdir Balkanlar.Bosna’nın, Kosova’nın, Karadağ’ın sükuneti, Türkiye’nin “bizim” derken ortaya koyduğu “sizin” iradesine bağlanmıştır. Balkanlar, bize ve kardeşlerimize bu diyaloğun anlamını derinden kavratıyor. Elimde olsa daha ortaokul çağlarından başlayarak tüm gençlerimizi bu topraklara götürürdüm. Turist değil birer araştırmacı olarak... Çünkü gençlerimiz, milletimizin tarihî kaderini en iyi buralarda görebilir. Dedelerinin, ninelerinin emeklerinin nerelere uzandığını, sorumluluklarının sınırlarının ne kadar geniş olduğunu buralarda tecrübe edebilir. Murat Hüdavendigâr’ın türbedarlarından, “tarihi bekleme”nin, “tarihin beklediği” olmak olduğunu öğrenebilir. Ersin Ertürk hocalarının eşliğindeki KAİH Lisesi öğrencileri, Prizren’de Alauddin Medresesi ve Uluslararası Kosova Maarif Okulu, İşkodra’da Şeyh Şamia Medresesi ve Rozaje’de Mehmet Fatih Medresesi’ndeki kardeşleriyle bu dediklerimizin diriltici esintisini buradan oraya, oradan da buraya taşımanın sorumluluğunu üstlendiklerinin farkında. Evvelce gittikleri 3 kıtada 11 ülkeyle kurdukları bağ, zaten bunun kanıtı. Onların ve gittikleri ülkelerdeki kardeşlerinin gayretleriyle ülkelerimiz arasındaki bağ, geçmişten geleceğe uzanıyor. Bilginin coğrafyaları kavga ettiren değil birleştiren yanı böylelikle ortaya çıkıyor.

Gençlerimizin yolunu mutlaka Balkanlara düşürmeliyiz. Çünkü burada, Türkiye’ye dair öyle bir fikre kavuşacaklar ki bunu Türkiye’de elde etmeleri çok zor. Elimde olsa Kalkandelen’de Harabati Baba Tekkesi’nin hikayesini Cemali Seydia’nın dilinden tüm Türkiye’ye dinletmek isterdim. Şu cümlelerinin gençlerimize vereceği özgüveni pek az şeyin verebileceği kanaatindeyim: “Biz burada Osmanlı torunuyuz. Bu yerler bize bırakılmış. Can, kan verdi Osmanlı, din için bu yerleri bıraktı. Nizam için bıraktı. Vakıf malı bu. Biz terk etmedik savaşta.” Cemali kardeşimiz, Kanunî’ye “eniştemiz” deyip bizi güldüredursun öğrencilerimiz, Bilim Seyyahları’yla uzattıkları köprünün bir ayağını Üsküp’ten sonra çoktan Prizren’de inşa etmiş. Fizikten kimyaya, biyolojiden robotiğe bilimin farklı alanlarında deneylerden örülü bir dil kuruyorlar.