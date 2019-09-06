Ülkenin en büyük kütüphanesi ekimde açılıyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, inşası devam eden Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi’ndeki mimari özellikleri ile envanter çalışmalarını anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Külliye’nin inşasında Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi’ni hedef olarak ortaya koyduğunu aktaran Kalın, “Türkiye’nin en büyük kütüphanesi olarak 5 milyon kitap hedefi gözetilerek burada muhteşem bir eser inşa edildi. Külliye’nin genel mimari kimliğine uygun, hem Selçuklu hem Osmanlı hem de çağdaş mimariden esintiler taşıyan çok güzel bir sentez oluştu.” dedi. Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi’nin hem tasarım hem uygulama olarak insanı kitaba, okumaya, tefekküre, araştırmaya davet eden bir niteliği olduğuna dikkati çeken Kalın, “Bir tarafta devletin yönetim merkezi olarak Külliye, yanında Kongre Merkezi, hemen karşımızda bir başka büyük kongre, toplantı salonları camimiz, burada da kütüphanemiz var. Böylece burası Külliye kimliğini tam manada kazanmış oluyor” diye konuştu.

“Kütüphane kültürü bir seviye atlayacak”

Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi’nin kitap okumayı teşvik edecek bir ilim yuvası, bir kitap yurdu olarak tüm vatandaşlara açık olacağını belirten Kalın “Araştırmacılarımız, akademisyenlerimiz, genel okuyucumuz, küçükler, büyükler hepsi burada bizim büyük ilim, irfan, kültür birikimimizden istifade edebilecek. Bir diğer önemli konsept de gençleri ve çocukları kitaba teşvik etmek.Onun için de birçok bölüm var. Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi ile Türkiye’de kütüphane kültürü bir seviye atlayacak çünkü ilk defa bu çapta ve büyüklükte, 24 saat hizmet verecek bir kütüphane konseptinden bahsediyoruz.” şeklinde konuştu.

Genel koleksiyonun yanında özel koleksiyonların da Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi’ne kazandırıldığını bildiren Kalın, şu ifadeleri kullandı: “Merhum Şevket Eygi Bey, kütüphanesini hayattayken Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi’ne bağışlamıştı. İlber Ortaylı Hoca kitaplarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne bağışladı. Rahmetli Cinuçen Tanrıkorur’un bütün metrukatı, kitapları, notaları, eserleri kütüphanemize bağışlandı. O burada özel bir bölümde sergilenecek. Aynı zamanda merhum Şefik Can’ın koleksiyonu, kütüphane koleksiyonuna dahil edildi. Son olarak merhum Cemil Meriç’in kütüphanesinde bulunan kıymetli Osmanlıca eserler, kızı Sayın Ümit Meriç Hanımefendi’nin himmetiyle kütüphanemize bağışlandı. Kütüphanemiz bu özel koleksiyonlarla daha da zenginleşecek.”