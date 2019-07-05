Uluslararası sanatçılar İstanbul’daki zanaatkârlarla buluşuyor

İstanbul’un gerek tarihi gerekse eşsiz kültürü sanat dallarının hemen hepsine ilham kaynağı olmuş asırlarca. Sadece bu şehirde yaşayanlar değil dünyanın dört bir yanından gelen sanatçılar da İstanbul’un seslerinden, renginden, ikliminden, sokaklarından, tarihi dokusu ve tarifsiz güzelliğinden etkilenmişler. Sanatla sınırlı kalmamış bu elbette sanatın temeli olan zanaatlara da yansımış İstanbul.

İşte bu durum İstanbul Modern’in de dikkatini çekmiş olacak ki bu zanaatları canlandıracak bir projeyle çıkıyor karşımıza. İstanbul Modern, Uluslararası Misafir Sanatçı Programı projesiyle dünyanın farklı kentlerinden sanatçıları İstanbul’daki zanaatkârlar ile buluşturuyor. Türkiye’de bir müze çatısı altında ilk kez gerçekleşen bu proje hem zanaatlara dikkat çekecek hem de Türkiye’nin uluslararası tanıtımına da çağdaş sanat aracılığıyla destek olacak.

ÖNCE ARAŞTIRMA SONRA ÜRETİM

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı çerçevesinde desteklediği proje kapsamında, davet edilen her sanatçı, İstanbul’da yaklaşık altı hafta geçirecek. Sanatçının ihtiyaçlarına göre şekillenen programda, sanatçılara öncelikle İstanbul’daki zanaatkâr atölyeleri ve zanaatkârlar tanıtılacak. Sanatçılar hangi zanaatkârla çalışacaklarına karar verdikten sonra, projelerini İstanbul’da üretmeye başlayacaklar.

KOPENHAG’DAN KUDÜS’E

Program süresince üretilecek yapıtlar, Şubat 2020’de İstanbul Modern’de sergilenecek. Bu süreçte sanatçılarla atölye çalışmaları ve kamusal programlar gerçekleştirilmesi de planlanıyor. Proje için seçilen sanatçılar ise şöyle: Faig Ahmed (Bakü), Rana Begum (Londra), Benji Boyadgian (Kudüs), Rodrigo Hernandez (Meksiko), Servet Koçyiğit (Amsterdam), Outi Pieski (Helsinki), Randi & Katrine (Kopenhag), Wael Shawky (İskenderiye ve Philadelphia), Jorinde Voigt (Berlin).

İstanbul’un yenilikçi ve üretici potansiyelinin küresel ölçekte tanıtımını ve görünürlüğünü arttırmayı amaçlayan programda misafir sanatçılar, İstanbul’da zanaat ustalarıyla bir araya gelmeye başladı bile. Proje kapsamında İstanbul’a gelen Kudüslü Benji Boyadgian ve Danimarkalı ikili Randi & Katrine ile bir araya geldik. Hem kendi sanatlarını hem de İstanbul’daki zanaat izlenimlerini konuştuk.

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